Кортес-Акоста — Уокер: во сколько начало главного боя UFC Fight Night 293

Доминиканец Валдо Кортес-Акоста и бразилец Джонни Уокер встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night 293 в ночь с 7 на 8 ноября 2026 года. Поединок в тяжелом весе пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Кортес-Акоста — Уокер

Начало основного карда — в 04.00 по московскому времени. Ориентировочное время выхода Кортеса-Акосты и Уокера в октагон — около 06.30-06.40 мск.

Где смотреть бой Кортес-Акоста — Уокер

Прямую трансляцию всего турнира в России покажет UFC Fight Pass по подписке. Предварительный кард начнется в 01.00 мск, основной — в 04.00 мск.

Телеканал «Матч! Боец» покажет предварительные поединки, а главный кард будет доступен бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ». Онлайн-трансляция предусмотрена на matchtv.ru.

Кортес-Акоста занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Доминиканец выиграл 17 профессиональных боев, девять из них — нокаутом или техническим нокаутом. В предыдущем поединке он победил Кертиса Блейдса единогласным решением судей 12 сентября 2026 года.

Уокер располагается на 12-й строчке рейтинга. В предыдущем бою 3 октября бразилец нокаутировал Мика Паркина в первом раунде. Эта победа стала для него первой после возвращения в тяжелую весовую категорию.

Следить за результатом главного боя и статистикой участников можно в матч-центер ММА на «СЭ»