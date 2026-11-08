Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Вальдо Кортес-Акоста и Джонни Уокер: во сколько начало боя UFC Fight Night 293, где смотреть трансляцию 8 ноября 2026

Кортес-Акоста — Уокер: во сколько начало главного боя UFC Fight Night 293

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Джонни Уокер.
Фото Global Look Press

Доминиканец Валдо Кортес-Акоста и бразилец Джонни Уокер встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night 293 в ночь с 7 на 8 ноября 2026 года. Поединок в тяжелом весе пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Кортес-Акоста — Уокер

Начало основного карда — в 04.00 по московскому времени. Ориентировочное время выхода Кортеса-Акосты и Уокера в октагон — около 06.30-06.40 мск.

Где смотреть бой Кортес-Акоста — Уокер

Прямую трансляцию всего турнира в России покажет UFC Fight Pass по подписке. Предварительный кард начнется в 01.00 мск, основной — в 04.00 мск.

Телеканал «Матч! Боец» покажет предварительные поединки, а главный кард будет доступен бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ». Онлайн-трансляция предусмотрена на matchtv.ru.

Кортес-Акоста занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Доминиканец выиграл 17 профессиональных боев, девять из них — нокаутом или техническим нокаутом. В предыдущем поединке он победил Кертиса Блейдса единогласным решением судей 12 сентября 2026 года.

Уокер располагается на 12-й строчке рейтинга. В предыдущем бою 3 октября бразилец нокаутировал Мика Паркина в первом раунде. Эта победа стала для него первой после возвращения в тяжелую весовую категорию.

Следить за результатом главного боя и статистикой участников можно в матч-центер ММА на «СЭ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валдо Кортес-Акоста
Джонни Уокер
UFC
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Илья Авербух: "Когда Трусова восстановит аксель в 3,5 оборота результат будет еще выше"
Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
«Это элита». Капризов продолжает писать историю «Миннесоты»
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night 293: полный кард, расписание и трансляция турнира 8 ноября
Новости
RSS RSS
Все новости