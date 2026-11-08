Кортес-Акоста — Уокер: прямая трансляция главного боя UFC Fight Night 293

Валдо Кортес-Акоста и Джонни Уокер проведут главный поединок турнира UFC Fight Night 293 в ночь на воскресенье, 8 ноября. Бой в тяжелой весовой категории состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Кортес-Акоста — Уокер

Начало основного карда — в 04.00 по московскому времени. Ожидаемое время выхода бойцов в октагон — около 06.30-06.40 мск. Точное время зависит от продолжительности предыдущих встреч.

В России прямую трансляцию всего турнира покажет UFC Fight Pass по подписке. Предварительный кард начнется в 01.00 мск, основной — в 04.00 мск.

Главный кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция предварительных поединков будет доступна на «Матч! Боец». Смотреть эфир онлайн можно на сайте matchtv.ru.

В Казахстане турнир также доступен на UFC Fight Pass и Setanta Sports.

Статистика Кортеса-Акосты и Уокера

Доминиканец Валдо Кортес-Акоста подходит к главному бою с профессиональным рекордом 17 побед и четырех поражений. Девять побед он одержал нокаутом или техническим нокаутом, одну — приемом, еще семь — решением судей.

Бразилец Джонни Уокер имеет в активе 23 победы и десять поражений, а также один бой без результата. На его счету 18 побед нокаутом, три — приемами и две — решением судей.

В рейтинге тяжелого веса UFC Кортес-Акоста занимает шестое место, Уокер — 12-е. Оба бойца успешно провели предыдущие встречи: доминиканец победил Кертиса Блейдса в сентябре, а бразилец в октябре нокаутировал Мика Паркина.

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