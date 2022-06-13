Украинский дзюдоист откажется от всех титулов, если россиян допустят к турнирам

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая прокомментировал намерение Международной федерации дзюдо снять отстранение с российских спортсменов и допустить их до турниров «Большого шлема».

«Только что увидел на официальном сайте Международной федерации дзюдо, что российские спортсмены будут допущены до участия на турнире в Улан-Баторе и имеют возможность участвовать под нейтральным флагом. Если к турниру допустят российских спортсменов, я официально откажусь от всех своих титулов и от звания чемпиона мира!» — написал дзюдоист в социальных сетях.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.