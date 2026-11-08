UFC Fight Night 293: полный кард, расписание и трансляция турнира 8 ноября

Турнир UFC Fight Night 293 пройдет в ночь с 7 на 8 ноября 2026 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Главным событием станет поединок в тяжелом весе между шестым номером рейтинга UFC Валдо Кортесом-Акостой и бразильцем Джонни Уокером.

Соглавным боем вечера станет встреча бывших претенденток на чемпионский пояс в женском минимальном весе Татьяны Суарес и Вирны Жандиробы.

В официальных материалах UFC турнир также называется UFC Vegas 124

UFC Fight Night 293: время начала турнира

Для российских зрителей основная часть соревнований пройдет в воскресенье, 8 ноября.

01.00 мск — начало предварительного карда.

04.00 мск — начало основного карда.

Около 06.30-06.40 мск — ожидаемое начало главного боя.

Время выхода главных участников в октагон является ориентировочным и зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Главный и соглавный бои UFC Fight Night 293

В главном бою встретятся доминиканец Валдо Кортес-Акоста и бразилец Джонни Уокер. Поединок пройдет в тяжелой весовой категории и рассчитан на пять раундов.

В соглавном событии американка Татьяна Суарес встретится с бразильянкой Вирной Жандиробой. Бой пройдет в женском минимальном весе.

Основной кард UFC Fight Night 293

Валдо Кортес-Акоста (17-4) — Джонни Уокер (23-10, 1 NC). Тяжелый вес.

Татьяна Суарес (12-1) — Вирна Жандироба (23-4). Женский минимальный вес.

Дэйви Грант (18-8) — Элайджа Смит (10-1). Легчайший вес.

Лукас Фернандо (14-3) — Билли Элекана (10-2). Полутяжелый вес.

Нина Николия Милошевич (9-1) — Присцилла Кашуэйра (13-9). Женский легчайший вес.

Маркос Дегли (15-3) — Митч Рапосо (11-3). Наилегчайший вес.

Предварительный кард UFC Fight Night 293

Джонни Парсонс (9-3) — Жозе Энрике Соуза (9-1). Полусредний вес.

Сок Хен Ко (13-3) — Веллингтон Турман (18-8). Полусредний вес.

Мантас Кондратявичюс (9-1) — Андре Петроски (13-6). Средний вес.

Остин Баши (14-2) — Карлос Кальдерон (11-4). Полулегкий вес.

Жозе Мауро Делано (17-3) — Муртазали Магомедов (11-0). Полулегкий вес.

Карине Силва (19-7) — Габриэлла Фернандес (11-4). Наилегчайший вес.

Габриэль Лоренсо (8-1) — Томас Петерсен (11-5). Тяжелый вес.

Кейитиро Накамура (8-1) — Олли Шмид (4-3). Полулегкий вес.

Муртазали Магомедов — единственный представитель России в основном и предварительном кардах. Он встретится с бразильцем Жозе Мауро Делано.

Где смотреть UFC Fight Night 293

В России весь турнир можно посмотреть на официальном видеосервисе UFC Fight Pass по подписке. Предварительный кард также покажет телеканал «Матч! Боец», а основной кард — федеральный телеканал «Матч ТВ».

Онлайн-трансляции доступны на matchtv.ru. Повторы эфиров «Матч ТВ» также могут быть доступны на Okko и «Кинопоиске».

Следить за результатами поединков и статистикой бойцов можно в разделе UFC на «СЭ».

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