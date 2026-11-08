Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
UFC Fight Night 293, 8 ноября 2026: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

UFC Fight Night 293: полный кард, расписание и трансляция турнира 8 ноября

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Джонни Уокер.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 293 пройдет в ночь с 7 на 8 ноября 2026 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Главным событием станет поединок в тяжелом весе между шестым номером рейтинга UFC Валдо Кортесом-Акостой и бразильцем Джонни Уокером.

Соглавным боем вечера станет встреча бывших претенденток на чемпионский пояс в женском минимальном весе Татьяны Суарес и Вирны Жандиробы.

В официальных материалах UFC турнир также называется UFC Vegas 124

UFC Fight Night 293: время начала турнира

Для российских зрителей основная часть соревнований пройдет в воскресенье, 8 ноября.

  • 01.00 мск — начало предварительного карда.
  • 04.00 мск — начало основного карда.
  • Около 06.30-06.40 мск — ожидаемое начало главного боя.

Время выхода главных участников в октагон является ориентировочным и зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Главный и соглавный бои UFC Fight Night 293

В главном бою встретятся доминиканец Валдо Кортес-Акоста и бразилец Джонни Уокер. Поединок пройдет в тяжелой весовой категории и рассчитан на пять раундов.

В соглавном событии американка Татьяна Суарес встретится с бразильянкой Вирной Жандиробой. Бой пройдет в женском минимальном весе.

Основной кард UFC Fight Night 293

  • Валдо Кортес-Акоста (17-4) — Джонни Уокер (23-10, 1 NC). Тяжелый вес.
  • Татьяна Суарес (12-1) — Вирна Жандироба (23-4). Женский минимальный вес.
  • Дэйви Грант (18-8) — Элайджа Смит (10-1). Легчайший вес.
  • Лукас Фернандо (14-3) — Билли Элекана (10-2). Полутяжелый вес.
  • Нина Николия Милошевич (9-1) — Присцилла Кашуэйра (13-9). Женский легчайший вес.
  • Маркос Дегли (15-3) — Митч Рапосо (11-3). Наилегчайший вес.

Предварительный кард UFC Fight Night 293

  • Джонни Парсонс (9-3) — Жозе Энрике Соуза (9-1). Полусредний вес.
  • Сок Хен Ко (13-3) — Веллингтон Турман (18-8). Полусредний вес.
  • Мантас Кондратявичюс (9-1) — Андре Петроски (13-6). Средний вес.
  • Остин Баши (14-2) — Карлос Кальдерон (11-4). Полулегкий вес.
  • Жозе Мауро Делано (17-3) — Муртазали Магомедов (11-0). Полулегкий вес.
  • Карине Силва (19-7) — Габриэлла Фернандес (11-4). Наилегчайший вес.
  • Габриэль Лоренсо (8-1) — Томас Петерсен (11-5). Тяжелый вес.
  • Кейитиро Накамура (8-1) — Олли Шмид (4-3). Полулегкий вес.

Муртазали Магомедов — единственный представитель России в основном и предварительном кардах. Он встретится с бразильцем Жозе Мауро Делано.

Где смотреть UFC Fight Night 293

В России весь турнир можно посмотреть на официальном видеосервисе UFC Fight Pass по подписке. Предварительный кард также покажет телеканал «Матч! Боец», а основной кард — федеральный телеканал «Матч ТВ».

Онлайн-трансляции доступны на matchtv.ru. Повторы эфиров «Матч ТВ» также могут быть доступны на Okko и «Кинопоиске».

Следить за результатами поединков и статистикой бойцов можно в разделе UFC на «СЭ».

UFC: расписание турниров, полный кард, результаты боев, рекорды бойцов и последние новости — на «СЭ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валдо Кортес-Акоста
Джонни Уокер
Муртазали Магомедов
UFC
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Это элита». Капризов продолжает писать историю «Миннесоты»
Черчесов, Хохлов, Бердыев. Кто возглавит "Локомотив" после отставки Галактионова, плюсы и минусы
Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ренато Мойкано — Том Нолан: прямая трансляция боя UFC Fight Night 292
Новости
RSS RSS
Все новости