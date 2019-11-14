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Новости   //    Единоборства / ММА

Убийство чемпиона по тайскому боксу может быть связано с его бизнесом

12:05

Следствие рассматривает в качестве одной из версий убийства в Москве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна его коммерческую деятельность. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, 40-летнего уроженца Армении Боляна застрелили неизвестный вечером 13 ноября возле дома на Нахимовском проспекте.

— Следствие рассматривает в качестве одной из версий убийства в Москве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна его коммерческую деятельностью, — цитирует «РИА Новости» Иванову.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191114/1560919058.html

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