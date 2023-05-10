Соловейчик считает провокацией инцидент с георгиевской лентой на ЧМ по дзюдо

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик прокомментировал инцидент с болельщиками, которых удалили с трибун чемпионата мира-2023 в Дохе.

«Об этом инциденте мы узнали только из СМИ, и, на мой взгляд, в нем прослеживается провокационная составляющая. Мы не можем комментировать решение организаторов, тем более что своими глазами не видели ни людей с георгиевскими лентами, ни то, как их якобы попросили уйти. Мы здесь для другого — приехали выступать, бороться за медали. Наши спортсмены не выступали последний год, тренируясь изо дня в день», — приводит ТАСС слова Соловейчика.

Ранее стало известно о том, что организаторы ЧМ по дзюдо в Дохе потребовали от российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть трибуны.

Чемпионат мира по дзюдо 2023 года проходит с 7 по 14 мая.