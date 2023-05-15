Российские дзюдоисты выступят на трех международных турнирах в июне

Старший тренер мужской команды дзюдоистов Арсен Галстян заявил, что российские спортсмены выступят в качестве индивидуальных нейтральных атлетов на трех ближайших международных стартах: в Таджикистане, Казахстане и Монголии.

«В июне у нас запланированы турниры в Таджикистане, Казахстане и Монголии. С составом на эти старты будем определяться по мере готовности ребят. А пока ждем 20 мая, когда все соберемся на сборе в Академии единоборств на федеральной территории Сириус», — цитирует Галстяна ТАСС.

С 2 по 4 июня в Душанбе пройдет этап «Гран-при», в Астане (16-18 июня) и Улан-Баторе (23-25 июня) запланированы турниры серии «Большого шлема».