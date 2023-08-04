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Единоборства / ММА

Сегодня, 12:41

Поединок Бетербиев — Смит планируют провести в феврале 2024 года

Виктория Кравченко
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Промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Артура Бетербиева, заявил, что поединок между россиянином и британцем Каллумом Смитом планируется провести в феврале 2024 года, сообщает ТАСС.

30 июля сообщалось, что запланированный на 19 августа бой между Бетербиевым и Смитом перенесен из-за проблем со здоровьем у россиянина.

Хирург заявил, что Бетербиев сможет вернуться к тренировкам через три месяца.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://tass.ru/sport/18444499
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