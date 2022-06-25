Олимпийский чемпион Исаев прокомментировал выступление Таймазовой на турнире Большого шлема

Олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев прокомментировал выступление Мадины Таймазовой на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

«Поздравляю всю сборную команду нашей страны по дзюдо. Это первый и долгожданный международный турнир, на который наши вышли после долгого перерыва. Тяжело говорить, засудили Таймазову в Токио или нет. Но она показала очень яркий уровень дзюдо, показала невероятный характер. Мадина подтвердила свой статус бронзовой призерки Олимпийских игр. Она может и должна конкурировать с лучшими дзюдоистками мира. Удачи нашим ребятам и желаю новых побед», — цитирует Исаева Metaratings.ru.

Российские дзюдоисты 25 июня завоевали две золотые и одну бронзовую медаль во второй день турнира Большого шлема в Улан-Баторе. Призовые места заняли Махмадбек Махмадбеков и Мадина Таймазова. На данном турнире для сборной России это первые медали.