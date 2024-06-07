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Никулин: «В благотворительность Сульянова я не верю — ситуация с Бахшиевым тому доказательство»

Алина Савинова
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Боец поп-MMA Тимур Никулин рассказал, что думает о возможной схватке по грэпплингу между Асланбеком Бадаевым и Анатолием Сульяновым.

«Толя раскручивает эту схватку, но не выгодно ему проигрывать Асланбеку. Из-за имиджевых потерь. Когда Сульянов будет меня троллить, я скажу ему: «Много не разговаривай, я сейчас Бадаеву позвоню». Если Анатолий проиграет, то об этом узнает каждый. В Асланбека я верю, но в благотворительность Сульянова я не верю. Ситуация с Эмилем Бахшиевым тому доказательство. Толя раскрутил эту схватку так, что ее отменили. 15 миллион для него мало. Когда я говорю про 20 миллионов за голые кулаки, он утверждает, что это много», — цитирует Никулина MMA.Metaratings.ru.

Ранее на конференции AMC Fight Nights перед поединком Александра Сарнавского и Магомеда Сулумова Сульянов предложил Бадаеву провести схватку по грэпплингу. Промоутер Камил Гаджиев взялся организовать эту встречу, предложив каждому по 15 миллионов рублей в качестве гонорара. Сульянов заявил, что хочет за схватку по грэпплингу 30 миллионов рублей.

Источник: Metaratings.ru.
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