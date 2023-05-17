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Единоборства / ММА

17 мая, 15:40

Международная федерация дзюдо извинилась за судейскую ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ с Тасоевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация дзюдо (IJF) принесла извинения за судейскую ошибку, допущенную в финальном поединке чемпионата мира-2023 между россиянином Иналом Тасоевым и французом Тедди Ринером.

«Атаку Тедди Ринера заблокировал и парировал Инал Тасоев. Было принято решение продолжить поединок без присуждения очков за контратаку. После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов по дзюдо, мы приходим к выводу, что очки за контратаку Тасоева могли быть присуждены. Настоящим судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что подобные действия будут оцениваться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо», — говорится в заявлении IJF, опубликованном на сайте Федерации дзюдо России.

В субботу, 13 мая, в финале в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате мира в Дохе Тасоев в дополнительное время матча с Ринером, которое проводится до первого набранного очка, провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось французу, ставшему 12-кратным чемпионом мира.

25-летний Тасоев заявил, что собирается взять реванш у Тедди Ринера за поражение в финале турнира.

Источник: https://www.judo.ru/news/13703
дзюдо
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