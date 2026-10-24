Когда бой Петра Яна: во сколько Ян — Двалишвили 3, трансляция UFC 333

Следующий бой Петра Яна состоится в субботу, 24 октября. Российский чемпион UFC в легчайшей весовой категории проведет третью встречу с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333. Поединок пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и станет соглавным событием вечера.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Во сколько начнется бой Ян — Двалишвили 3

Основной кард UFC 333 стартует в 21.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Петра Яна — в 22.30-23.00 мск. Точное время выхода соперников в октагон зависит от продолжительности предыдущих встреч.

Перед поединком Яна и Двалишвили в основном карде запланированы три боя: Аарон Пико — Лосене Кейта, Александр Волков — Ризван Куниев и Лонэ Кавана — Рамазан Темиров.

После встречи в легчайшем весе состоится главный бой вечера — Александр Волкановски против Мовсара Евлоева.

Где смотреть бой Петра Яна 24 октября

Прямую трансляцию UFC 333 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ» начнет эфир в 19.00 мск, «Матч! Боец» — в 17.00 мск.

Смотреть турнир онлайн также можно на сайте matchtv.ru с учетом условий доступа и на платформе UFC Fight Pass по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Ян — Двалишвили можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

История предыдущих боев Яна и Двалишвили

Впервые соперники встретились 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе. Тогда Двалишвили победил единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Второй бой состоялся 6 декабря 2025 года на UFC 323 в Лас-Вегасе (7 декабря по Москве). Ян сумел взять реванш, победив единогласным решением — 49-46, 49-46, 48-47.

Благодаря этому результату россиянин вернул чемпионский пояс UFC в легчайшем весе и прервал победную серию грузинского спортсмена.

33-летний россиянин имеет профессиональный рекорд 20 побед и 5 поражений. На счету Двалишвили 21 победа при 5 поражениях.

Оба бойца успешно прошли официальное взвешивание 23 октября, показав по 61,2 кг. Титульный поединок рассчитан на пять раундов.

UFC: когда следующий бой Петра Яна, расписание турниров, результаты поединков, статистика бойцов и последние новости ММА