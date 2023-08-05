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Единоборства / ММА

Сегодня, 16:27

Кадыров прокомментировал победу Хатаева над аргентинцем Пучетой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Рамзан Кадыров.
Фото Reuters

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Шамиля Хатаева над аргентинцем Эмилиано Пучетой.

Хатаев выиграл у Пучеты в восьмираундовом поединке единогласным решением судей (79-73, 79-73, 78-74) в главном событии турнира Pravda, который проходил 4 августа в Москве.

«Дорогой младший брат, воспитанник республиканского спортивного клуба «Ахмат» Шамиль Хатаев, одержал победу в главном бою боксерского вечера от промоутерской компании «Pravda».
Наш представитель выступил против аргентинского бойца Эмилиана Пучеты. Бой продлился всю отведенную дистанцию, однако его итог был очевиден с первого раунда. Шамиль был на голову выше своего оппонента.
Некоторое время Шамиль потратил на изучение противника, его поведение и слабые места. После подробного анализа на аргентинца посыпался шквал точных и сокрушительных ударов, которые определили исход встречи. По завершении всех раундов единогласным решением судей победа была за представителем РСК «Ахмат».
Я сердечно поздравляю Шамиля Хатаева с очередной победой! Очень радует, что наши спортсмены активно работают над своей физической формой, оттачивают мастерство и совершенствуют навыки. Убежден, что с такой самоотдачей и преданностью избранному делу их ждёт большое спортивное будущее. Искренне желаю Шамилю дальнейших успехов в мире профессионального бокса! Ахмат — сила! Аллаху Акбар!», — написал Кадыров в соцсетях.

На счету 27-летнего Хатаева 11 побед в 11 поединках в профессиональном боксе.

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