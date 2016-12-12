Хабиб Нурмагомедов: "Мое дело - сломать Макгрегору лицо"

Росcийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не ведет себя, как другие бойцы. По его словам, он хочет сохранить свое лицо, честь, достоинство и показать свое воспитание



- Можно подумать о бое в Казахстане, если меня толкать не будут, - цитирует Нурмагомедова vesti.kz. - А если серьезно, то я не только в Казахстане, но и в России не могу провести бой из-за контракта с UFC, потому что завишу от мест проведения, выбранных организаторами.



Почему я не веду себя, как иностранные бойцы? Потому что я горец. В UFC не задумываются о том, что они делают, говорят, их основная цель – это зарабатывание денег. У меня все иначе, я хочу сохранить свое лицо, честь, достоинство, показать свое воспитание. Надо показывать свое уважение, слова словами, а их смысл и последствия надо учитывать.



У меня в планах в марте побить Тони Фергюсона, отобрать титул временного чемпиона. А уже летом, после Рамадана, побить Конора Макгрегора и забрать титул чемпиона у него. Скажу так, что никто из людей будущее предсказать не может. Это просто не дано. А насчет слов, пусть говорит, я внимания не обращаю на разговоры. Мое дело – сломать ему, Макгрегору, лицо! Тогда уже посмотрим на его прогнозы.