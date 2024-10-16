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Сегодня, 21:04

Глава Hardcore Сульянов: «Лишать лицензии из-за каких-то якобы непредоставленных бумажек — абсурд»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент и руководитель лиги Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов прокомментировал лишение лицензии лиги со стороны Федерации бокса России.

«Лишать лицензии из-за каких-то якобы непредоставленных бумажек промоушен, который в год проводит более 140 профессиональных турниров и создает тысячи рабочих мест как для сотрудников, так и для спортсменов, — это абсурд. Да и сами формулировки решения ФБР некорректны, учитывая, что есть письменные доказательства исполнения всех обязательств.

Упоминание уличной драки также совершенно необоснованно. Лига не может и не будет нести ответственность за каждую потасовку, происходящую не то что за пределами съемочного павильона, но и вообще на другом конце города или страны. При этом внутри каждого мероприятия всех конфликтующих всегда призывают выяснить отношения либо в рубрике «минутка», либо в рамках профессионального боя, который мы всегда готовы организовать. Hardcore FC уже поддержали и многие чиновники, и спортивные функционеры, и друзья лиги", — говорится в сообщении Сульянова.

14 октября Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев.

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