Евлоев оценил первое поражение в карьере после боя с Волкановски

Российский боец Мовсар Евлоев прокомментировал поражение от Александра Волкановски в главном поединке UFC 333 в Абу-Даби. Претендент впервые проиграл в профессиональных смешанных единоборствах и заявил, что ему необходимо восстановиться после встречи с чемпионом полулегкого веса.

«Это был ужасный бой. Он как хорошее вино: чем старше, тем крепче и лучше. Он настоящая легенда. Он по-прежнему хорош, и я благодарен за возможность находиться здесь. Это прекрасное место, и я люблю своих братьев здесь. Спасибо, Абу-Даби», — сказал Евлоев в интервью Дэниелу Кормье в октагоне после поединка. Его слова приводит MMA Junkie.

«Я не доказал, что я лучший. Пока нет. Может быть, мы попробуем еще раз. Мне нужно вернуться домой, отдохнуть и восстановиться после травм. Но, как я уже сказал, Алекс — великий чемпион, и я рад, что разделил с ним клетку. Лучше проиграть такому бойцу, чем тому, кто не настолько хорош. Спасибо», — добавил россиянин.

На UFC 333, который прошел 24 октября, Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом за шесть секунд до окончания второго раунда. После этого поединка профессиональный рекорд россиянина составляет 20 побед и одно поражение. До встречи с австралийцем Евлоев выиграл все десять боев в UFC и получил первый чемпионский шанс. Волкановски сохранил пояс и улучшил свой рекорд до 29 побед при четырех поражениях.