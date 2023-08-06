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Единоборства / ММА

Сегодня, 08:23

Джейк Пол предложил Нейту Диасу миллион долларов за реванш по правилам ММА

Руслан Минаев
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Блогер Джейк Пол прокомментировал победу над экс-бойцом UFC Нейтом Диасом в поединке по правилам бокса.

Бой завершился победой Пола единогласным решением судей. В пятом раунде он отправил Диаса в нокдаун левым хуком.

«Он жесткий. Реально. Я его потряс, но он встал. Он боец. Но нельзя только лишь жесткостью выиграть бой.

Теперь я хочу повторить это по ММА. Предлагаю миллион долларов», — заявил Пол.

На счету 26-летнего американца теперь 7 побед при 1 поражении в карьере. Для Диаса этот бой был дебютным по правилам бокса.

Джейк Пол
Нейт Диас
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Джейк Пол победил Нейта Диаса единогласным решением судей
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