Ян и Двалишвили получили бонус за лучший бой турнира UFC 333

Российский чемпион UFC Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили получили бонусы за лучший бой турнира UFC 333, состоявшегося 24 октября в Абу-Даби. Организация объявила обладателей наград после завершения мероприятия на «Этихад Арене».

Ян и Двалишвили провели пятираундовый поединок за титул в легчайшем весе. Все три судьи отдали победу российскому бойцу со счетом 48:47. Двалишвили активно использовал попытки перевода в партер в первой половине встречи, но в заключительных раундах Ян добился преимущества в стойке и впервые защитил пояс после возвращения чемпионского звания.

Бонусы за лучшее выступление вечера UFC присудила австралийцу Александру Волкановски и британцу Лонэ Каване. Волкановски в главном событии турнира победил россиянина Мовсара Евлоева техническим нокаутом во втором раунде и сохранил титул в полулегком весе. Кавана в первом раунде остановил Рамазана Темирова: рефери завершил бой на отметке 4.28.

Таким образом, по итогам UFC 333 отдельными наградами отмечены четыре участника трех поединков. По данным Sherdog, размер каждой из четырех премий составил 100 тысяч долларов. Ян и Двалишвили получили выплаты как участники лучшего боя, а Волкановски и Кавана — за индивидуальные выступления. Для Яна эта награда стала дополнением к успешной защите пояса в третьем поединке с Двалишвили.