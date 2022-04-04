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UFC Ян – Стерлинг

Сегодня, 10:17

Тренер Петра Яна ответил на вопрос, будет ли Хабиб угловым в бою со Стерлингом

Иван Шитик
Корреспондент
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Кайрат Нурмаганбетов, тренер Петра Яна, заявил, что пока не знает, сможет ли Хабиб Нурмагомедов стать угловым в бою с Алджамейном Стерлингом.

«У мусульман начинается священный месяц Рамадан. Я предполагаю, что Хабиб будет находиться в родном селе. Но это только мои предположения. Если Хабиб поможет, никто не будет против. Он классный специалист, отличный спортсмен и супертактик», — приводит слова Нурмаганбетова «РБ Спорт».

Бой Ян — Стерлинг состоится 9 апреля на турнире UFC 273. В их первом поединке 6 марта прошлого года Стерлинг победил из-за дисквалификации Петра — Ян нанес запрещенный удар коленом и потерял чемпионский пояс. Реванш планировался на 30 октября, но Стерлинг не успел восстановиться после операции на шее.

На счету Яна 16 побед и два поражения, у Стерлинга 20 побед и три поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-petra-yana-otvetil-na-vopros-budet-li-habib-uglovy-m-v-boyu-so-sterlingom/
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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UFC 267, Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, дата боя и турнира – 30 октября 2021 года, Бойцовский остров, Абу-Даби
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