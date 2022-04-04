Тренер Петра Яна ответил на вопрос, будет ли Хабиб угловым в бою со Стерлингом

Кайрат Нурмаганбетов, тренер Петра Яна, заявил, что пока не знает, сможет ли Хабиб Нурмагомедов стать угловым в бою с Алджамейном Стерлингом.

«У мусульман начинается священный месяц Рамадан. Я предполагаю, что Хабиб будет находиться в родном селе. Но это только мои предположения. Если Хабиб поможет, никто не будет против. Он классный специалист, отличный спортсмен и супертактик», — приводит слова Нурмаганбетова «РБ Спорт».

Бой Ян — Стерлинг состоится 9 апреля на турнире UFC 273. В их первом поединке 6 марта прошлого года Стерлинг победил из-за дисквалификации Петра — Ян нанес запрещенный удар коленом и потерял чемпионский пояс. Реванш планировался на 30 октября, но Стерлинг не успел восстановиться после операции на шее.

На счету Яна 16 побед и два поражения, у Стерлинга 20 побед и три поражения.