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UFC Ян – Стерлинг

Сегодня, 16:12

Стерлинг оказался тяжелее Яна на официальном взвешивании перед боем

Иван Шитик
Корреспондент
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Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press

В ночь с 9 на 10 апреля в американском Джексонвилле пройдет турнир UFC 273, в соглавном событии которого российский боец Петр Ян будет биться за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджамейном Стерлингом.

8 апреля прошла церемония официального взвешивания. Стерлинг показал вес 61 кг (144,5 фунта), Ян — 60,8 кг (144 фунта).

Стерлинг эмоционально отреагировал на результат своего взвешивания, заплакав, а после принявшись кричать.

В первом бою, прошедшем в марте 2021 года, Ян потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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UFC 267, Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, дата боя и турнира – 30 октября 2021 года, Бойцовский остров, Абу-Даби
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