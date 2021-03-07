Петр Ян заявил, что ждет бой-реванш со Стерлингом

Бывший чемпион в легчайшем весе UFC Петр Ян поделился эмоциями после поражения Алджамейну Стерлингу дисквалификацией за запрещенное колено.

«Вы сами все видели, даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что допустил ошибку с точки зрения правил. Я был сфокусирован на том, как стоят его руки. Перед боем рефери зашел и именно рассказывал про то, как стоят пальцы и руки. Я обратил внимание, когда он поднял руки и уже именно потом ударил.

Честно сказать, даже не понял, что мне угол мой сказал. Я был больше сфокусирован, как он руки поднял. Я не увидел, что он на коленях сидел, думал, на корточках. Не сразу понял, что это запрещенное колено. Руки не на канвасе, думал, что все правильно. Вам со стороны все виднее, но вы видели, что я выигрывал этот бой.

Это обидно, это досадно. Но думаю, что он как боец в таком поединке он не примет такой пояс. Нам организуют реванш, с удовольствием проведу реванш. Сегодня у меня был план первые раунды просто подергивать его, давать ему работать, пинаться много, тратить энергию и уже в поздних раундах делать свою работу. Ничем он не удивил, я знал, что он будет делать, забирать мне спину, локтями я ему не давал бить. Я очень расстроюсь, если не будет реванша, но я и так уже расстроен, как все вышло", — сказал Ян на послематчевой пресс-конференции.

В 4-м раунде Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда колени того находились на канвасе — это удар по сопернику, находящемся на земле.

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