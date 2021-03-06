Немков считает Яна фаворитом против Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя Петра Яна против Стерлинга.

«Я особо не следил за Стерлингом, но думаю, что Петр ЯН фаворит. У Стерлинга считается хорошая борьба. У Петра в основном были соперники борцы, которых он побеждал. Не зазнался ли Ян? Он уверен в своей победе, поэтому он так и говорит. Бой покажет», — сказал Немков «СЭ».

Бой Ян — Стерлинг состоится в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе.

(Владимир Пушкарев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.