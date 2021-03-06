Немков считает Яна фаворитом против Стерлинга
12:37
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя Петра Яна против Стерлинга.
«Я особо не следил за Стерлингом, но думаю, что Петр ЯН фаворит. У Стерлинга считается хорошая борьба. У Петра в основном были соперники борцы, которых он побеждал. Не зазнался ли Ян? Он уверен в своей победе, поэтому он так и говорит. Бой покажет», — сказал Немков «СЭ».
Бой Ян — Стерлинг состоится в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе.
(Владимир Пушкарев)
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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