Уходил в запои, едва не погиб после избиения, вырубил Прохазку. Кто такой Навахо Стирлинг

Семь фактов о новом претенденте на пояс UFC.

21 ноября на турнире UFC в Дохе 29-летний Навахо Стирлинг нокаутировал бывшего чемпиона организации Иржи Прохазку. Новозеландец отправил соперника на настил правым боковым ударом за две секунды до окончания второго раунда, после чего добил его до вмешательства рефери. Эта победа стала для него 12-й в профессиональных ММА и седьмой в UFC.

За неполные два года в организации Стирлинг прошел путь от дебютанта до одного из претендентов на чемпионский пояс в полутяжелом весе. Причем в 2026 году он досрочно победил четырех соперников, включая двух бывших чемпионов. Но еще несколько лет назад Навахо совмещал тренировки с работой на складе и не знал, сможет ли зарабатывать исключительно выступлениями.

Отец увлекался вестернами и назвал сына в честь индейского народа

Стирлинг родился 7 ноября 1997 года в Аппер-Хатте, городе неподалеку от Веллингтона, столицы Новой Зеландии. Он имеет маорийские корни и принадлежит к народу Те-Ванау-а-Апануи. Полное имя спортсмена — Ронготехенгия Навахо Хантер Стирлинг, однако в повседневной жизни он использует второе имя, поскольку первое сложно произнести людям, не знакомым с языком маори.

В интервью Ариэлю Хельвани в октябре 2026 года боец объяснил происхождение имени Навахо. Его придумал отец, любивший американские вестерны. Именно в честь индейского народа, фигурировавшего в фильмах этого жанра, он решил назвать сына. То есть необычное для новозеландца имя не связано с его собственным происхождением.

У Стирлинга есть старший брат Шакил, родившийся в 1994 году. Его также назвали по инициативе отца — в честь баскетболиста Шакила О'Нила. Брат Навахо занимается кикбоксингом и рассчитывает выступить на турнире King in the Ring, который младший Стирлинг выигрывал дважды.

Фото Global Look Press

В подростковом возрасте едва не погиб после нападения группы мужчин

Стирлинг признавался, что в 15-16 лет у него не было определенных жизненных целей. В интервью ESPN он рассказывал о регулярном употреблении алкоголя и признавал, что иногда выпивал до потери сознания или сильного недомогания. Позднее спортсмен объяснял это отсутствием занятий, которым хотел бы серьезно посвятить свое время.

В том же возрасте с ним произошел случай, о котором он рассказал Хельвани. Однажды поздно вечером Навахо возвращался домой с двумя друзьями. Возле дома, где проходила вечеринка, к ним начал приставать пьяный взрослый мужчина. После словесной перепалки тот попытался ударить одного из подростков, а Стирлинг вмешался и ударил нападавшего.

Вскоре из дома выбежали другие мужчины, которые присоединились к драке. По воспоминаниям Навахо, его повалили и избивали несколько человек. Он потерял сознание, а очнулся уже на некотором расстоянии от места происшествия, весь в крови. После этого подростку потребовалась медицинская помощь.

Однако сам Стирлинг подчеркивал, что нападение не заставило его немедленно записаться в секцию единоборств. Он давно интересовался боями, но в Аппер-Хатте практически не было подходящих залов ММА. Первые занятия карате и муай-тай проходили в школьном спортивном зале, а серьезно заниматься единоборствами он начал позднее.

Фото Global Look Press

Был близок к поступлению на военную службу

До начала профессиональной спортивной карьеры Стирлинг рассматривал возможность службы в армии. В его семье уже были военнослужащие: отец проходил военную службу, а прадед выступал в составе батальона маори, участвовавшего во Второй мировой войне. Навахо собирался продолжить семейную традицию и даже начал проходить отбор.

По словам бойца, он уже проходил вступительные испытания в армию, включая проверку интеллектуальных способностей и физической подготовки. Однако, увлекшись кикбоксингом, решил отложить очередной этап отбора. Родителям он объяснял, что дополнительные тренировки помогут ему улучшить физическую форму перед армией.

На самом деле Стирлинг уже хотел стать профессиональным бойцом, но не решался напрямую сообщить об этом семье. Когда родители узнали о его намерениях, отец предложил попробовать и поддержал решение сына. Особенно после того, как Навахо провел первые любительские поединки.

На интерес к ММА повлиял и Конор Макгрегор. Стирлинг познакомился с выступлениями ирландца во время его популярности в середине 2010-х. После окончания школы Навахо некоторое время жил в Крайстчерче, где обнаружил зал ММА рядом с домом и получил возможность заниматься этим видом спорта.

Фото Global Look Press

Работал на складе и учил детей играть в баскетбол

Стирлинг вырос в семье, где родители зарабатывали физическим трудом, и сам долгое время совмещал работу с тренировками. Одним из мест его трудоустройства был склад, где Навахо занимался комплектацией заказов: собирал коробки, укладывал товары и подготавливал их к отправке. В анкете UFC он отдельно упоминал эту работу.

После переезда в Окленд Стирлинг нашел другое занятие. Его старший брат раньше был фитнес-тренером в спортивном центре YMCA Lynfield, и Навахо узнал, что организация ищет тренера по баскетболу. Он устроился туда, поскольку график позволял совмещать работу и занятия единоборствами.

В декабре 2024 года YMCA опубликовала материал о бывшем сотруднике. Руководитель центра Хизер Ли рассказывала, что Стирлинг пользовался популярностью у школьников и посетителей, а после спаррингов иногда приходил на работу с синяками. По ее словам, будущему бойцу UFC достаточно было один раз показать новое упражнение или объяснить задачу, чтобы он ее запомнил.

Стирлинг продолжал работать практически до выступления на Претендентской серии Даны Уайта в сентябре 2024 года. Только после подписания контракта с UFC у него появилась возможность полностью сосредоточиться на спортивной карьере.

Фото Global Look Press

Дважды выигрывал King in the Ring и завоевал два региональных пояса ММА

Прежде чем перейти в ММА, Стирлинг несколько лет выступал в кикбоксинге и муай-тай. В декабре 2020 года он выиграл новозеландский турнир King in the Ring в категории до 92 кг, а в июне 2021-го повторил успех в категории до 100 кг. Участники этих соревнований должны провести три поединка за один вечер. Ранее побеждать в двух весовых категориях удавалось Исраэлю Адесанье и Карлосу Ульбергу.

В сентябре 2022 года Навахо завоевал титул чемпиона мира WKBF по правилам К-1 в тяжелом весе, победив австралийца Джесси Эстилла. К тому времени он уже параллельно занимался борьбой и готовился к дебюту в смешанных единоборствах.

Профессиональный дебют Стирлинга в ММА состоялся 23 сентября 2022 года. Он победил Джеймса Крауэлла и завоевал пояс Shuriken Fight Series в тяжелом весе. В июне 2024-го Навахо стал чемпионом австралийского промоушена Hex Fight Series в полутяжелой категории, а спустя три месяца нокаутировал Филлипа Лату на Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC.

Первые три поединка в организации — против Туко Токкоса, Ивана Эрслана и Родольфо Беллато — новозеландец выиграл решениями судей. Зато следующие четыре боя завершил досрочно, причем все провел в 2026 году.

Фото AFP

Тренируется с Адесаньей и Ульбергом, хочет поехать в Дагестан

На раннем этапе карьеры Стирлинг занимался в Веллингтоне, в том числе представлял зал Lion Pit. Он внимательно изучал поединки Исраэля Адесаньи, смотрел записи тренировок и пытался самостоятельно воспроизводить отдельные технические элементы. В 2020 году Навахо посетил City Kickboxing в Окленде и решил, что хочет тренироваться именно там.

В марте 2021 года он собрал вещи, погрузил их в автомобиль и переехал в Окленд. В City Kickboxing его подготовкой занялся Юджин Бэрман, работавший с Адесаньей, Дэном Хукером и другими бойцами UFC. Стирлинг рассказывал, что при знакомстве объяснил тренеру свои цели, а тот ответил, что сможет привести его в UFC при условии регулярной работы.

Среди основных тренировочных партнеров Навахо — Карлос Ульберг, Брэндо Перичич и Кэм Роустон. Стирлинг регулярно проводит спарринги с бойцами, выступающими в тяжелых весовых категориях, и отдельно работает над борьбой. При переходе в ММА ему требовалось освоить защиту от переводов, контроль на земле и работу в партере. Со временем он получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

В октябре 2026 года боец рассказал Хельвани, что хотел бы приехать в Дагестан для изучения борьбы. Он упоминал возможную поездку на две-три недели, чтобы потренироваться с местными спортсменами и познакомиться с их методами подготовки. При этом о состоявшемся тренировочном сборе в Дагестане не сообщалось.

В свободное время Стирлинг увлекается видеоиграми, стримингом и созданием видеороликов. Перед встречей с Прохазкой он самостоятельно придумал шуточное видео, в котором пародировал манеру чеха. Навахо рассказывал, что вместе с приятелем подготовил ролик и сознательно рассчитывал на неоднозначную реакцию аудитории.

Навахо Стирлинг (справа) в поединке с Иржи Прохазкой. Фото AFP

В UFC приблизился к титульному бою, но поясом владеет его друг

1 августа 2026 года Стирлинг встретился в Белграде с бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем. Новозеландец принял бой менее чем за три недели до турнира, вскоре после возвращения из отпуска в Японии. Несмотря на непродолжительную подготовку, Навахо победил техническим нокаутом в первом раунде за 2 минуты 56 секунд.

Затем последовал бой с Иржи Прохазкой, который стал первым главным событием турнира UFC в карьере Стирлинга. Новозеландец использовал удары ногами по передней ноге соперника, работал с дистанции и выдерживал атаки чеха. За неполные два раунда он нанес 48 значимых ударов против 23 у Прохазки, а за две секунды до перерыва завершил встречу правым боковым.

После этого профессиональный рекорд Стирлинга достиг 12-0, причем восемь побед были одержаны нокаутами или техническими нокаутами. За выступления против Блаховича и Прохазки он получил два бонуса UFC по 100 тысяч долларов. Таким образом, четыре поединка в 2026 году завершились для новозеландца четырьмя досрочными победами.

Но его положение в чемпионской гонке осложняется тем, что поясом UFC в полутяжелом весе владеет Карлос Ульберг, с которым Стирлинг регулярно тренируется в City Kickboxing. Более того, в апреле 2026 года Ульберг также нокаутировал Прохазку и завоевал вакантный титул. Навахо помогал ему готовиться к тому поединку, а перед ноябрьским боем Карлос, в свою очередь, участвовал в подготовке товарища.

После победы в Дохе Стирлинга спросили, готов ли он встретиться с действующим чемпионом. Боец ответил, что этот вопрос необходимо обсудить с тренерами. Он признал, что потенциальная встреча создает сложности для обоих спортсменов и команды, поскольку они давно работают вместе и помогают друг другу готовиться к соревнованиям.

По словам Стирлинга, они с Ульбергом уже несколько раз обсуждали такую возможность, однако оба предпочли бы избежать очного поединка. При этом Навахо не исключил встречи с одноклубником и не заявил об отказе от чемпионских амбиций. После нокаута Прохазки новозеландец предложил UFC провести турнир в Новой Зеландии и сообщил, что хочет обсудить дальнейшие планы со своей командой.