Прохазка выигрывал, но оказался в глубоком нокауте. Итоги UFC в Катаре

О самых любопытных боях, прошедших на турнире UFC Fight Night в Дохе.

ММА UFC: Прохазка — Стирлинг

Седьмая победа Стирлинга в UFC. В главном бою бились один из ярчайших полутяжей Иржи Прохазка и восходящая звезда, 29-летний Навахо Стирлинг из Новой Зеландии.

В апреле чех дрался с одноклубником Стирлинга по City Kickboxing Карлосом Ульбергом — за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Прямо во время поединка Ульберг порвал кресты, но все же нокаутировал Прохазку — на 03:45 первого раунда. Стирлинг же за эти полгода сначала разбил Иона Куцелабу, а затем Яна Блаховича, доведя рекорд в UFC до 6-0. Причем три первых боя он взял решениями, а три последующих — ТКО.

Прохазка выиграл у Стирлинга первый раунд, работал без лишнего риска, но попадал — как-то даже сбил новозеландца с ног, когда тот вздумал выбросить лоу. Иржи был лучше и во втором раунде. Казалось, что Стирлинг просто не может подстроиться под непредсказуемость чеха, под этот рваный стиль. Однако в самом конце раунда Стирлинг нырнул под удар соперника, выбросил правый боковой, срубил Прохазку и добил.

Пока Прохазка занимает второе место в рейтинге полутяжей UFC. Логично, если на следующей неделе вторым станет Стирлинг. Чемпион — Ульберг, на первом месте — Магомед Анкалаев, а Алекс Перейра сконцентрирован на тяжелом весе. То есть не исключено, что следующим противником Анкалаева станет боец из City Kickboxing — или Ульберг, или Стирлинг. Есть ощущение, что в UFC совсем не горят желанием давать Анкалаеву еще один титульный шанс, так что более вероятным оппонентом дагестанца видится Стирлинг. Но, конечно же (и это более вероятный вариант), боссы UFC вполне могут захотеть устроить бой Ульберга и Стирлинга — но согласятся ли новозеландцы драться между собой? Одноклубники все же.

29-летний Стирлинг довел рекорд до 12-0. Зал City Kickboxing (Окленд) он впервые посетил в 2020-м, с 2021-го тренируется там постоянно. Этот зал уже можно назвать легендарным, как и его главного тренера — Юджина Бэйрмена. Из City Kickboxing, помимо Ульберга и Стирлинга, вышли Исраэль Адесанья, Дэн Хукер, Кай-Кара Франс, Брэд Ридделл, там проводит сборы Алекс Волкановски.

ММА UFC: Хукер — Ортега

Ортега завершил карьеру. Дэн Хукер тоже участвовал в катарском UFC и тоже победил — выиграл все три раунда у Брайана Ортеги. Ортега, известный отменным БЖЖ, весь бой провел в стойке, много пропустил и в целом выглядел плохо, бледной тенью самого себя. После поединка Брайан положил перчатки на центр октагона — он решил завершить бойцовскую карьеру.

ММА UFC: Стерлинг — Виллехос

Алджо не совладал с 24-летним аргентинцем. Кевин Вальехос не дал Алджамейну Стерлингу зайти за спину, был лучше, жестче в стойке и вообще показал весьма зрелое ведение боя. Теперь у него 5-0, в UFC он дебютировал меньше двух лет назад — в марте 2025-го. Сейчас Вальехоса вполне адекватно называть одним из самых перспективных бойцов промоушена. Более того, аргентинец уже один из претендентов на титул, он победил Стерлинга, четвертого номера рейтинга. Второй претендент — Жан Силва, которому Вальехос проиграл решением в DWCS в 2023-м, когда в первый раз попробовал попасть в UFC (попал через DWCS со второй попытки).

ММА UFC: Каннонье — Алискеров

Алискеров разобрал ветерана Джареда Каннонье. Икрам забрал все три раунда. Первый полностью провел в стойке — и перестрелял 42-летнего, но все еще опасного Килла Горилла. Во втором раунде Икрам начал подключать борьбу. Сначала перевел, зайдя под удар, затем — амплитудным броском. Финиш был где-то недалеко — Алискеров повис на Каннонье (тот стоял), давя предплечьем на челюсть, но ветеран ММА выдержал. Каннонье хорошо начал третий раунд, стал попадать — что даже вспомнились его бои с Робокопом и Брансоном, где он тоже поначалу проигрывал, а затем делал нокауты — но обошлось: Икрам снова перевел его, после чего уже не дал возможности атаковать. Пробовал удосрочить кимурой, не вышло, так или иначе — уверенная победа единогласным решением судей. Теперь Алискеров займет в рейтинге место Каннонье — то есть с 13-й строчки поднимается на 12-ю. Эта победа стала для Икрама четвертой подряд, общий рекорд в UFC — 6-1, в ММА — 19-2. Есть чувство, что Алискеров прогрессирует — как в ударке, так и в ММА-борьбе, техника его тейкдаунов — одна из лучших (если не лучшая) в среднем весе, даже при наличии Хамзата Чимаева.

ММА UFC: Алмабаев — Хоригучи

Алмабаев контролировал Хоригучи 8,5 минуты, а все равно проиграл. Кедзи Хоригучи — боец уникальный. Бесподобный футворк, отменная дыхалка, ударная мощь (особенно классно бьет на подскоке). Но бывает у него такое, что может заиграться, не увидеть удар и упасть в нокдаун — так было в его последнем бою в Rizin против малоизвестного Зулу, так случилось и в важнейшем поединке с Манелом Капе минувшим летом — Хоригучи выигрывал, но застоялся на полсекунды, пропустил правый хук и рухнул. Теперь Капе будет биться за титул с Джошуа Ваном. Ну, а Харигучи дали в оппоненты Асу Алмабаева. У Алмабаева ладилось в стойке — попал ногой с разворота, были и точные удары руками, но со второго раунда казахстанец решил задавить японца борьбой — и прогадал. Переводы удавались, удавался и контроль (8,5 минут за два раунда), только вот контроль был безударный, без цели финишировать — Алмабаев просто держал Хоригучи на земле, а тот то гильотинами угрожал, то локтями бил (порой очень жестко), то кулаками. В итоге судьи справедливо отдали победу 36-летнему японцу — единогласно (30-27, 30-27, 30-27). У Хоригучи 43 профессиональных боя в ММА и 37 побед.

ММА UFC: Топурия — Луна

Сенсационное поражение Топурии-старшего. Александру Топурии, брату Илии, противостоял 22-летний Сантьяго Луна, калифорнийский мексиканец. Луна сразу включил давление и принялся накидывать удары. Топурия поставил высокий блок. Отвечал редко, вобще не метко, но в одном из эпизодов уронил Луну — причем попал в блок. У Александра солидная ударная мощь, но по первому раунду стало ясно, что Топурии надо что-то менять, нельзя рассчитывать только на один удар. Но грузино-испанский боец не поменял ровным счетом ничего — и во втором, и в третьем раундах мы увидели все тот же высокий блок и все тот же расчет на попадание правой. В итоге Луна легко забрал второй раунд — снова давлением, числом ударов, а затем, пусть уже и не так уверенно, выиграл и третий. Луна победил раздельным решением — странно, что один из судей отдал Топурии два раунда. Александр выступил разочаровывающе, и в первую очередь разочаровал тем, что не смог перестроиться по ходу боя — причем ни разу не попробовал перевести поединок в борьбу. Теперь статистика Топурии в UFC 2-1, дерется он редко — три боя за 34 месяца. Луна же (3-1 в UFC) закрыл досрочное поражение от Брайса Митчелла.

Следующий турнир UFC пройдет 5 декабря и тоже на Ближнем Востоке — в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, кард возглавят Исраэль Адесанья и Шара Буллет.