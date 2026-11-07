UFC Fight Night 293: дата, кард боев и трансляции
Турнир UFC Fight Night 293 состоится в ночь с 7 на 8 ноября 2026 года в Лас-Вегасе (США). В главном поединке представитель Доминиканской Республики Валдо Кортес-Акоста встретится с бразильцем Джонни Уокером в тяжелой весовой категории. Соглавным событием станет противостояние американки Татьяны Суарес и бразильянки Вирны Яндиробы. Рассказываем о дате проведения, полном карде, статистике участников и о том, где смотреть прямую трансляцию UFC Fight Night 293 в России.
Дата и место проведения UFC Fight Night 293
Турнир UFC Fight Night 293: Кортес-Акоста — Уокер пройдет 7 ноября 2026 года (в субботу) на арене Meta APEX в Лас-Вегасе (США). По московскому времени соревнования начнутся в воскресенье, 8 ноября. Начало предварительного карда — в 01.00 мск. Начало основного карда — в 04.00 мск.
Изначально главным событием турнира должен был стать поединок в полусреднем весе между Габриэлом Бонфимом и Шоном Брэди. Однако 30 октября UFC объявил, что американец снялся из-за травмы. В результате встречу отменили, а возглавить турнир пригласили тяжеловесов Кортеса-Акосту и Уокера.
Кард боев UFC Fight Night 293
В программе UFC Fight Night 293 запланированы 14 поединков — шесть в основном карде и восемь в предварительном. Титульных боев на турнире не будет.
Основной кард UFC Fight Night 293
- Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) — Джонни Уокер (Бразилия). Тяжелый вес.
- Татьяна Суарес (США) — Вирна Яндироба (Бразилия). Женский минимальный вес.
- Дэйви Грант (Великобритания) — Элайджа Смит (США). Легчайший вес.
- Сок Хен Ко (Южная Корея) — Веллингтон Турман (Бразилия). Полусредний вес.
- Билли Элекана (США) — Лукас Фернандо (Бразилия). Полутяжелый вес.
- Мантас Кондратавичюс (Литва) — Андре Петроски (США). Средний вес.
Предварительный кард UFC Fight Night 293
- Габриэль Лоренцо — Томас Петерсен. Тяжелый вес.
- Карине Силва — Габриэлла Фернандес. Женский наилегчайший вес.
- Митч Рапосо — Маркос Дегли. Наилегчайший вес.
- Хосе Делано — Муртазали Магомедов. Полулегкий вес.
- Кейитиро Накамура — Олли Шмид. Полулегкий вес.
- Остин Баши — Лукас Бреннан. Полулегкий вес.
- Присцила Качоэйра — Нина Милошевич. Женский легчайший вес.
- Джонни Парсонс — Хосе Соуза. Полусредний вес.
Окончательный кард UFC Fight Night 293 может измениться перед началом турнира из-за травм, проблем со сгонкой веса или других обстоятельств.
Валдо Кортес-Акоста — Джонни Уокер: статистика бойцов, результаты последних боев
В главном бою UFC Fight Night 293 встретятся два представителя тяжелого дивизиона. Валдо Кортес-Акоста занимает шестое место в рейтинге UFC, а Джонни Уокер — двенадцатое.
Статистика Валдо Кортеса-Акосты
- Страна — Доминиканская Республика.
- Возраст — 35 лет.
- Рост — 193 см.
- Размах рук — 198 см.
- Рекорд — 20 побед, 4 поражения.
- Победы нокаутом — 12.
- Судейским решением — 7.
- Победы сабмишном — 1.
Кортес-Акоста выступает в UFC с октября 2022 года. До прихода в ММА занимался бейсболом, а позднее сосредоточился на смешанных единоборствах. Доминиканец отличается хорошей ударной техникой, активно работает в стойке и предпочитает завершать бои нокаутами.
В 2025 году он провел пять поединков, одержав четыре победы. Среди его соперников были Сергей Павлович, Анте Делия и Шамиль Газиев.
В январе 2026 года Валдо Кортес-Акоста одержал победу над американцем Дерриком Льюисом, завершив поединок техническим нокаутом во втором раунде. Однако в следующих двух встречах доминиканец потерпел поражения. 9 мая он уступил россиянину Александру Волкову, а 12 сентября проиграл американцу Кертису Блейдсу. Оба боя продлились все три раунда и завершились единогласными решениями судей.
Кортес-Акоста подходит к турниру после двух поражений подряд. Встреча с Уокером станет для него возможностью вернуться на победную серию и укрепить позиции в первой десятке рейтинга тяжеловесов UFC.
Статистика Джонни Уокера
- Страна — Бразилия.
- Возраст — 34 года.
- Рост — 198 см.
- Размах рук — 208 см.
- Рекорд — 23 победы, 10 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.
- Победы нокаутом — 18.
- Судейским решением — 2.
- Победы сабмишном — 3.
Уокер выступает в UFC с ноября 2018 года. Большую часть карьеры бразилец провел в полутяжелой весовой категории. Он известен зрелищной манерой ведения поединков и нестандартной ударной техникой.
В октябре 2026 года Уокер дебютировал в тяжелом весе и уже в первом раунде нокаутировал британца Мика Паркина. Для бразильца эта победа стала второй в трех последних поединках.
В августе 2025 года Джонни Уокер одержал победу над китайцем Чжан Минъяном, завершив поединок техническим нокаутом во втором раунде. Однако в следующем бою, который состоялся 11 апреля 2026 года, бразилец уступил американцу Доминику Рейесу раздельным решением судей. 3 октября Уокер успешно дебютировал в тяжелой весовой категории, нокаутировав британца Мика Паркина уже в первом раунде. Бразилец выиграл два из трех последних поединков и подходит к встрече с Валдо Кортесом-Акостой после досрочной победы.
Таким образом, бой с Кортесом-Акостой станет для Уокера вторым выступлением в тяжелом дивизионе UFC. Бразилец превосходит соперника в росте и размахе рук, однако доминиканец обладает значительно большим опытом встреч с ведущими тяжеловесами организации.
Татьяна Суарес — Вирна Яндироба: статистика бойцов, результаты последних боев
В соглавном поединке UFC Fight Night 293 встретятся представительницы женского минимального дивизиона (до 52,2 кг) Татьяна Суарес и Вирна Яндироба. Американка занимает второе место в рейтинге UFC, а бразильянка располагается на третьей строчке.
Статистика Татьяны Суарес
- Страна — США.
- Возраст — 35 лет.
- Рост — 165 см.
- Размах рук — 168 см.
- Рекорд — 13 побед, 1 поражение.
- Победы нокаутом — 2.
- Победы сабмишном — 7.
Суарес является победительницей 23-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Американка обладает серьезной борцовской базой и активно использует навыки борьбы для переводов соперниц в партер.
Единственное поражение в профессиональной карьере она потерпела в феврале 2025 года, когда уступила Чжан Вэйли в титульном поединке. После этого Суарес одержала две победы подряд.
В феврале 2025 года Татьяна Суарес потерпела первое поражение в профессиональной карьере, уступив китаянке Чжан Вэйли единогласным решением судей в титульном поединке. Однако в следующих двух боях американка вернулась на победную серию. 13 сентября 2025 года она одолела бразильянку Аманду Лемос единогласным решением судей, а 11 апреля 2026-го победила мексиканку Лупи Годинес удушающим приемом во втором раунде. Таким образом, Суарес подходит к встрече с Вирной Яндиробой после двух побед подряд.
Встреча с Яндиробой станет для Суарес возможностью продлить победную серию и приблизиться к повторному титульному поединку.
Статистика Вирны Яндиробы
- Страна — Бразилия.
- Возраст — 38 лет.
- Рост — 160 см.
- Размах рук — 163 см.
- Рекорд — 23 победы, 4 поражения.
- Победы нокаутом — 1.
- Победы сабмишном — 14.
Яндироба — бывшая чемпионка Invicta FC в минимальном весе. Она выступает в UFC с апреля 2019 года и считается одной из наиболее опытных представительниц дивизиона.
Главная сильная сторона бразильянки — борьба в партере. Из 23 побед в профессиональной карьере 14 она одержала болевыми и удушающими приемами.
В апреле 2025 года Вирна Яндироба одержала победу над китаянкой Янь Сяонань единогласным решением судей, продлив свою победную серию до пяти поединков. Однако 25 октября бразильянка уступила соотечественнице Маккензи Дерн в титульном бою, который завершился единогласным решением судей. Вернуться на победный путь Яндироба сумела 4 апреля 2026 года, когда одолела Табату Риччи также единогласным решением судей. Таким образом, бразильянка выиграла два из трех последних поединков и подходит к встрече с Татьяной Суарес после победы.
Противостояние Суарес и Яндиробы представляет особый интерес благодаря сильным борцовским навыкам обеих спортсменок. Победительница встречи сможет укрепить свои позиции в чемпионской гонке минимального дивизиона.
Где смотреть трансляцию UFC Fight Night 293
Прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 293: Кортес-Акоста — Уокер в полном объеме в ночь с 7 на 8 ноября можно посмотреть в России на платформах холдинга «Матч! Боец» и в официальном видеосервисе UFC Fight Pass. На сайте «Матч ТВ» запланирована онлайн-трансляция турнира с 01.00 по московскому времени. Эфир на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 02.00.
Следить за результатами UFC Fight Night 293, статистикой бойцов и итогами поединков также можно на сайте «Спорт-Экспресс».