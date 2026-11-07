UFC Fight Night 293: дата, кард боев и трансляции

Основная информация о турнире UFC Fight Night 293.

Турнир UFC Fight Night 293 состоится в ночь с 7 на 8 ноября 2026 года в Лас-Вегасе (США). В главном поединке представитель Доминиканской Республики Валдо Кортес-Акоста встретится с бразильцем Джонни Уокером в тяжелой весовой категории. Соглавным событием станет противостояние американки Татьяны Суарес и бразильянки Вирны Яндиробы. Рассказываем о дате проведения, полном карде, статистике участников и о том, где смотреть прямую трансляцию UFC Fight Night 293 в России.

Дата и место проведения UFC Fight Night 293

Турнир UFC Fight Night 293: Кортес-Акоста — Уокер пройдет 7 ноября 2026 года (в субботу) на арене Meta APEX в Лас-Вегасе (США). По московскому времени соревнования начнутся в воскресенье, 8 ноября. Начало предварительного карда — в 01.00 мск. Начало основного карда — в 04.00 мск.

Изначально главным событием турнира должен был стать поединок в полусреднем весе между Габриэлом Бонфимом и Шоном Брэди. Однако 30 октября UFC объявил, что американец снялся из-за травмы. В результате встречу отменили, а возглавить турнир пригласили тяжеловесов Кортеса-Акосту и Уокера.

Джонни Уокер. Фото Global Look Press

Кард боев UFC Fight Night 293

В программе UFC Fight Night 293 запланированы 14 поединков — шесть в основном карде и восемь в предварительном. Титульных боев на турнире не будет.

Основной кард UFC Fight Night 293

Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) — Джонни Уокер (Бразилия). Тяжелый вес.

Татьяна Суарес (США) — Вирна Яндироба (Бразилия). Женский минимальный вес.

Дэйви Грант (Великобритания) — Элайджа Смит (США). Легчайший вес.

Сок Хен Ко (Южная Корея) — Веллингтон Турман (Бразилия). Полусредний вес.

Билли Элекана (США) — Лукас Фернандо (Бразилия). Полутяжелый вес.

Мантас Кондратавичюс (Литва) — Андре Петроски (США). Средний вес.

Предварительный кард UFC Fight Night 293

Габриэль Лоренцо — Томас Петерсен. Тяжелый вес.

Карине Силва — Габриэлла Фернандес. Женский наилегчайший вес.

Митч Рапосо — Маркос Дегли. Наилегчайший вес.

Хосе Делано — Муртазали Магомедов. Полулегкий вес.

Кейитиро Накамура — Олли Шмид. Полулегкий вес.

Остин Баши — Лукас Бреннан. Полулегкий вес.

Присцила Качоэйра — Нина Милошевич. Женский легчайший вес.

Джонни Парсонс — Хосе Соуза. Полусредний вес.

Окончательный кард UFC Fight Night 293 может измениться перед началом турнира из-за травм, проблем со сгонкой веса или других обстоятельств.

Валдо Кортес-Акоста. Фото Global Look Press

Валдо Кортес-Акоста — Джонни Уокер: статистика бойцов, результаты последних боев

В главном бою UFC Fight Night 293 встретятся два представителя тяжелого дивизиона. Валдо Кортес-Акоста занимает шестое место в рейтинге UFC, а Джонни Уокер — двенадцатое.

Статистика Валдо Кортеса-Акосты

Страна — Доминиканская Республика.

Возраст — 35 лет.

Рост — 193 см.

Размах рук — 198 см.

Рекорд — 20 побед, 4 поражения.

Победы нокаутом — 12.

Судейским решением — 7.

Победы сабмишном — 1.

Кортес-Акоста выступает в UFC с октября 2022 года. До прихода в ММА занимался бейсболом, а позднее сосредоточился на смешанных единоборствах. Доминиканец отличается хорошей ударной техникой, активно работает в стойке и предпочитает завершать бои нокаутами.

В 2025 году он провел пять поединков, одержав четыре победы. Среди его соперников были Сергей Павлович, Анте Делия и Шамиль Газиев.

В январе 2026 года Валдо Кортес-Акоста одержал победу над американцем Дерриком Льюисом, завершив поединок техническим нокаутом во втором раунде. Однако в следующих двух встречах доминиканец потерпел поражения. 9 мая он уступил россиянину Александру Волкову, а 12 сентября проиграл американцу Кертису Блейдсу. Оба боя продлились все три раунда и завершились единогласными решениями судей.

Кортес-Акоста подходит к турниру после двух поражений подряд. Встреча с Уокером станет для него возможностью вернуться на победную серию и укрепить позиции в первой десятке рейтинга тяжеловесов UFC.

Статистика Джонни Уокера

Страна — Бразилия.

Возраст — 34 года.

Рост — 198 см.

Размах рук — 208 см.

Рекорд — 23 победы, 10 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.

Победы нокаутом — 18.

Судейским решением — 2.

Победы сабмишном — 3.

Уокер выступает в UFC с ноября 2018 года. Большую часть карьеры бразилец провел в полутяжелой весовой категории. Он известен зрелищной манерой ведения поединков и нестандартной ударной техникой.

В октябре 2026 года Уокер дебютировал в тяжелом весе и уже в первом раунде нокаутировал британца Мика Паркина. Для бразильца эта победа стала второй в трех последних поединках.

В августе 2025 года Джонни Уокер одержал победу над китайцем Чжан Минъяном, завершив поединок техническим нокаутом во втором раунде. Однако в следующем бою, который состоялся 11 апреля 2026 года, бразилец уступил американцу Доминику Рейесу раздельным решением судей. 3 октября Уокер успешно дебютировал в тяжелой весовой категории, нокаутировав британца Мика Паркина уже в первом раунде. Бразилец выиграл два из трех последних поединков и подходит к встрече с Валдо Кортесом-Акостой после досрочной победы.

Таким образом, бой с Кортесом-Акостой станет для Уокера вторым выступлением в тяжелом дивизионе UFC. Бразилец превосходит соперника в росте и размахе рук, однако доминиканец обладает значительно большим опытом встреч с ведущими тяжеловесами организации.

Татьяна Суарес. Фото Global Look Press

Татьяна Суарес — Вирна Яндироба: статистика бойцов, результаты последних боев

В соглавном поединке UFC Fight Night 293 встретятся представительницы женского минимального дивизиона (до 52,2 кг) Татьяна Суарес и Вирна Яндироба. Американка занимает второе место в рейтинге UFC, а бразильянка располагается на третьей строчке.

Статистика Татьяны Суарес

Страна — США.

Возраст — 35 лет.

Рост — 165 см.

Размах рук — 168 см.

Рекорд — 13 побед, 1 поражение.

Победы нокаутом — 2.

Победы сабмишном — 7.

Суарес является победительницей 23-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Американка обладает серьезной борцовской базой и активно использует навыки борьбы для переводов соперниц в партер.

Единственное поражение в профессиональной карьере она потерпела в феврале 2025 года, когда уступила Чжан Вэйли в титульном поединке. После этого Суарес одержала две победы подряд.

В феврале 2025 года Татьяна Суарес потерпела первое поражение в профессиональной карьере, уступив китаянке Чжан Вэйли единогласным решением судей в титульном поединке. Однако в следующих двух боях американка вернулась на победную серию. 13 сентября 2025 года она одолела бразильянку Аманду Лемос единогласным решением судей, а 11 апреля 2026-го победила мексиканку Лупи Годинес удушающим приемом во втором раунде. Таким образом, Суарес подходит к встрече с Вирной Яндиробой после двух побед подряд.

Встреча с Яндиробой станет для Суарес возможностью продлить победную серию и приблизиться к повторному титульному поединку.

Статистика Вирны Яндиробы

Страна — Бразилия.

Возраст — 38 лет.

Рост — 160 см.

Размах рук — 163 см.

Рекорд — 23 победы, 4 поражения.

Победы нокаутом — 1.

Победы сабмишном — 14.

Яндироба — бывшая чемпионка Invicta FC в минимальном весе. Она выступает в UFC с апреля 2019 года и считается одной из наиболее опытных представительниц дивизиона.

Главная сильная сторона бразильянки — борьба в партере. Из 23 побед в профессиональной карьере 14 она одержала болевыми и удушающими приемами.

В апреле 2025 года Вирна Яндироба одержала победу над китаянкой Янь Сяонань единогласным решением судей, продлив свою победную серию до пяти поединков. Однако 25 октября бразильянка уступила соотечественнице Маккензи Дерн в титульном бою, который завершился единогласным решением судей. Вернуться на победный путь Яндироба сумела 4 апреля 2026 года, когда одолела Табату Риччи также единогласным решением судей. Таким образом, бразильянка выиграла два из трех последних поединков и подходит к встрече с Татьяной Суарес после победы.

Противостояние Суарес и Яндиробы представляет особый интерес благодаря сильным борцовским навыкам обеих спортсменок. Победительница встречи сможет укрепить свои позиции в чемпионской гонке минимального дивизиона.

Вирна Яндироба. Фото Global Look Press

Где смотреть трансляцию UFC Fight Night 293

Прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 293: Кортес-Акоста — Уокер в полном объеме в ночь с 7 на 8 ноября можно посмотреть в России на платформах холдинга «Матч! Боец» и в официальном видеосервисе UFC Fight Pass. На сайте «Матч ТВ» запланирована онлайн-трансляция турнира с 01.00 по московскому времени. Эфир на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 02.00.

Следить за результатами UFC Fight Night 293, статистикой бойцов и итогами поединков также можно на сайте «Спорт-Экспресс».