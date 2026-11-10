UFC 334 в цифрах: Ган 35-0 по раундам в стойке, серб, как Нганну, Хокит — самый молодой чемпион с 2011-го?

Интриги.

На этой неделе UFC проводит большой турнир в Madison Square Garden.

После триумфа в Белом доме возвращается Сирил Ган — против него скандалист и выскочка Джош Хокит. В соглавном одна из самых мощных вывесок в истории женских боев: Харрисон — Нуньес. Аманда идет за поясом после трех лет на пенсии.

Смотреть турнир лучше с начала мейн-карда, захватив еще три боя. О главных ожиданиях — ниже.

У Гана и Хокита разница в размахе рук 20 см. Только один боец выигрывал с таким недобором

Хокит станет самым малогабаритным соперником Гана в UFC: рост 185 см, размах рук 186. У Гана — 196 и 206. Француз без проблем перебивал в стойке равных и более крупных, так что сложно представить, как он уступит дистанцию такому маленькому оппоненту.

В титульных боях соперники с разницей в 20+ см в размахе рук встречались 15 раз — и 14 побеждал длинный. Единственное исключение — Мэтт Серра, который огромным андердогом нокаутировал Джорджа Сен-Пьера.

Проиграет ли Ган наконец чистый раунд в стойке?

Если вы не знали: у Гана 35-0 по судейским запискам в раундах, которые прошли в стойке. Мы считаем такими раунды без борцовского финиша и без тейкдауна/завязки, которые перевесили бы раунд в чью-то сторону. Когда с Ганом просто дерутся в стойке, у него не выигрывает никто. Волков дал два равных раунда в первом бою (один, пожалуй, даже забрал, но судьи не отдали), а во втором перевешивал за счет борьбы. Всех остальных Ган раскатал в ударке без вопросов — Нганну, Аспинэлла, Перейру.

Сможет ли всех удивить маленький Хокит? Он брал скоростью и ловкостью, но быстрый и пластичный Ган не из тех, кого можно этим обыграть. Сирил падал от Туйвасы, но тот был крупнее, да и являлся чистым ударником — шел на 5 нокаутах подряд.

Джош Хокит. Фото Getty Images

Хокит может стать самым молодым чемпионом тяжелого веса UFC за 15 лет

На этой неделе претенденту исполняется 29, в день боя ему будет ровно 29 лет и 2 дня. В случае победы он станет самым молодым чемпионом-тяжем со времен Джуниора Дос Сантоса — тот забрал пояс у Веласкеза в 27 лет, 9 месяцев и 13 дней. Потом титул брали только бойцы 30+, 33+ и 35+.

У Грега Джексона появится первый чемпион со времен Холли Холм?

Если Хокит побьет Гана, случится главный камбэк года. На вершине снова окажется легендарный Грег Джексон, тренер из давно развалившегося Jackson Wink. Хокит пришел к нему еще до UFC и к Гану тоже подводился в Альбукерке. Делить его Джексону не с кем, это его проспект.

10 лет мы не видели Грега рядом с новыми чемпионами. Да, он был в углу у Джонса на его последних боях, но если считать по году первого взятия титула, то последним чемпионом JW была Холли Холм в 2015-м. Примерно с 2019-го зал начал рушиться, а последние три года там вообще не осталось среды: с Грегом и Винком работали только индивидуально.

Хронология чемпионов будет такой:

Рашад Эванс — 2009,

Джон Джонс — 2011,

Карлос Кондит — 2012,

Холли Холм — 2015,

Джош Хокит — 2026.

Нереальное возвращение!

Урош Медич. Фото Getty Images

Полусредневес Медич вырубает с регулярностью Нганну. Перебьет все рекорды по нокаутам?

В полусреднем — панчер большей редкости. Серб Урош Медич выбил 8 побед нокаутом в 11 боях UFC. Такими темпами вырубал только Франсис Нганну.

Четыре нокаута подряд в первом раунде: 1:03, 1:03, 1:19, 0:30. На них Медичу хватило всего 34 значимых ударов — невероятная цифра для этого веса. 12 нокдаунов в последних 12 боях. Самое короткое среднее время боя в истории полусреднего веса — 3:17.

Набрать 8 нокаутов в UFC само по себе очень непросто. Это удалось 39 бойцам из 2751, прошедших через ростер с 1993 года, — всего 1,42 процента. То есть у Медича уже выдающаяся карьера: он сделал то, что не получается у 98,58 процента бойцов. Этим 39 в среднем требовалось 17 боев, Медич справился за 11.

Любопытно, что его соперник на UFC 334 Кевин Холланд ни разу не был нокаутирован ударами. Он дважды проигрывал ТКО, но оба раза бой останавливал угол в перерыве между раундами.

Кстати, догнать Медича и Нганну — и даже обойти их — может Карлос Пратес. У него 7 нокаутов за 8 боев. Если добавит еще один в двух ближайших поединках, выйдет на первое место.

Маккини провел все 14 боев в UFC без решений. Такого еще не было

Американец — самый бесноватый боец лиги. Он либо ярко и быстро проигрывает, либо так же ярко и быстро выигрывает. Никто в истории UFC не провел столько боев с дебюта без единого решения судей.

Терренс Маккини — 14 боев подряд в UFC без решения

Ройс Грейси — 11

Габриэль Гонзага — 11

Никита Крылов — 11

Нико Прайс — 11

Дон Фрай, Орловский, Циркунов, Рокхольд, Медич, Демаркус Джонсон — 10

Соперником Маккини станет 43-летний ветеран Джим Миллер — рекордсмен по числу боев в UFC.

Дрю Добер может выйти на третье место в истории лиги по нокаутам

В прошлом году американский легковес после трех поражений подряд был на грани увольнения — и внезапно ожил. Две победы нокаутом подряд, два бонуса и место на престижном турнире в Madison Square Garden. По числу нокаутов в легком весе Добер уже обошел Порье (11 против 9), а если вырубит Криса Данкана, поднимется на дележ третьего места в истории среди всех дивизионов. С 12 нокаутами он будет уступать только Деррику Льюису (16) и Мэтту Брауну (13).

Оживление Добера не случайно: он стал серьезнее работать над боксом и передвижением, добавил в штаб аналитику. После поражения от Торреса тренер заставил его пересмотреть бой и посчитать, сколько раз он двигался в стороны, а сколько — по прямой. Выяснилось, что Добер ходил только вперед-назад — и сам подставлялся под опасного панчера. Теперь он действует умнее.

Стивен Томпсон. Фото Getty Images

Стивен Томпсон проведет прощальный бой. И может оформить самую возрастную победу в полусреднем весе

Один из лучших ударников в истории UFC Стивен Вандербой Томпсон заканчивает карьеру. Ему 43, он идет на трех поражениях подряд и является самым возрастным бойцом ростера. Претендовать ему уже не на что, зато уйти можно максимально красиво — с победой, бонусом и самой возрастной победой в истории полусреднего веса. Сейчас этот рекорд у Франсиско Триналдо: он побеждал в 43 года, 8 месяцев и 13 дней. Томпсону в день боя будет 43 года, 9 месяцев и 3 дня.

Мухачи могут побить исторический рекорд по бонусам за год

В карде всего одна пара наилегчайшего веса, но очень интересная. Выходит протеже Деметриуса Джонсона — 25-летний Билял Хасан: 10-0, 9 финишей подряд, 5-0 в любителях. У парня есть нокауты панчем в корпус (сразу два!), панчем в голову, фронт-киком в живот, мидл-киком и вертушкой в голову. Шансы на бонус отличные, и если возьмет, мухачи оформят самый успешный год в истории UFC: 13 бонусов против 12 в рекордном 2023-м.

Кайо Боррайо. Фото Getty Images

Кайо Боррайо близок к лучшим средневесам в истории лиги

Если бразилец побьет Юсри Белгаури, то выбьет 9-1 после 10 боев в среднем весе UFC. Лучше начинали только Андерсон Сильва и Израэль Адесанья — по 10-0. Боррайо разделит третье место с Уиттакером, Имавовым (он дважды проигрывал в UFC, но Стрикленду — в полутяжах), Алленом, Ромеро, Уайдманом и ДДП — у всех по 9-1.

Соперник у Кайо очень любопытный: бывший боец Glory, спарринг-партнер Перейры, элитный кикбоксер ростом 196 (!) см с тремя нокаутами подряд в UFC.

В женских титульниках нет нокаутов уже 5 лет. Может, Нуньес вырубит Харрисон?

Женские бои в последние два года стали почти несмотрибельными. Не случайно впервые с момента появления женских дивизионов им дали всего один мейн-ивент в прошлом году и один в нынешнем. Никогда прежде женщинам не доставалось так мало внимания от UFC и медиа. Пять лет в титульных боях нет нокаутов — последний был в 2021-м, когда Шевченко забила Мерфи на земле. Нет и новых имен: все держится на бойцах 35 и даже 38+ лет. Бой Харрисон — Нуньес станет самым возрастным в истории женских титульников (36 и 38 лет), Нуньес — самой возрастной участницей, а в случае победы — и самой возрастной чемпионкой.