Евлоев — очень набожный. Настоял, чтобы журналистка из США надела хиджаб, хочет выучить весь Коран

Сила веры.

«Американская ведущая надела хиджаб ради интервью с российским бойцом» — с такими заголовками вышли российские СМИ после разговора Мовсара Евлоева с Ниной Драмой.

Популярная блогерша UFC (1,96 миллиона подписчиков в YouTube) и бывшая модель Playboy общается с бойцами в вольном стиле, и не всегда мусульмане из России к ней на интервью идут. Команда Хабиба за четыре года ни разу у нее на передачах не появлялась, долгое время игнорировал ее и сам Евлоев. Перед UFC 333 дело поменялось, и сразу стало ясно почему. Нина пришла на шоу в хиджабе, оставив открытым только лицо. Позже она объяснила, что оделась так добровольно, из уважения, но из влога Адама Зубайраева с Евлоевым мы узнали другое. На закрытой одежде настоял сам боец.

«Если честно, мне вообще было на это интервью с высокой колокольни. Я хотел отказаться, я просто условие поставил, думал, что она откажется. Я сказал: если хиджаб наденет, то соглашусь. Чтобы просто так наотрез не отказываться. А она согласилась. И мне пришлось сидеть там, интервью давать. Не было [мысли], что она сейчас хиджаб наденет и святой станет. Или мне чет зачтется там. Я сам чем занимаюсь? Послезавтра сам буду в шортиках бегать, как все не поленились упомянуть».

Не всем понравился посыл Евлоева, многие увидели в нем вызов и навязывание своих правил. Не всем — имеются в виду российские болельщики. В Америке, как всегда, публике все равно, ей нужно шоу и разнообразие. Интервью вышло неплохим, сейчас его посмотрели 272 000 раз — больше, чем выпуски с другими бойцами карда: Мерабом и Волкановски.

Для Евлоева такой ход довольно логичен, он всегда был очень религиозным и вел себя соответствующе. Если другие мусульмане из UFC где-то подставлялись, то Евлоев ни разу репутацию не подмочил. К бою против Мерфи он даже делал кэмп во время Рамадана, на что многие мусульмане не идут.

Всегда держит пятиразовый намаз и читает суру даже в клетке перед боем. «Я проговариваю аят из священного Корана. Сура Ихляс. Тому, кто не знает, эта информация ничего не даст. Это один из самых коротких аятов и один из самых весомых».

Накануне UFC 333 его попросили показать заставку телефона, и выяснилось, что там тоже религия.

«У меня тут одно напоминание. Когда ты проснулся среди ночи — для прощения грехов. Это не сура, это зикр называется. Поминание, просто восхваление Господа».

Мовсар Евлоев.

Вчера Мовсара записывал палестинский журналист для канала «Starzplay», и ему он сказал, что хочет выучить Коран наизусть.

«Я хочу выучить наизусть весь Коран. Иншаллах, мы сделаем это. Нам тяжелее выучить Коран [чем носителям языка], потому что мы не знаем язык. Я завидую тем, кто знает язык и выучил Коран».

Евлоев нередко публикует духовные поучения в своих соцсетях, например ответил Кормье цитатой пророка Мухаммада, когда тот возмущался, почему ингушскому бойцу долго не дают титульник.

«Знай, что, если все люди объединятся, чтобы помочь тебе чем-то, они смогут помочь тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. А если они объединятся, чтобы навредить тебе чем-то, они смогут навредить тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. Письменные трости уже подняты, а чернила высохли».

Фото соцсети

Но, пожалуй, самая яркая история случилась два года назад. Тогда Мовсар рассказал Асланбеку Бадаеву, что в США ему никто не мешает молиться на улицах, а в России как-то помешали охранники.

«Многим не понравится мой ответ, но, например, у нас в республике нет такой темы, что негде помолиться или кто-то тебе мешает молиться или кому-то не нравится, что ты молишься. Да, у нас в республиках такой проблемы, конечно, нет, но тем не менее в ряде городов в той же России... У меня у самого был момент, когда, находясь в торговом центре, понимаю, что настало время помолиться, и я спускаюсь на парковку, где стоит моя машина, максимально стараюсь прятаться от взглядов прохожих, чтобы как-то их не смущать. Казалось бы, просто молюсь Богу, что могло бы в этом быть плохого?

Тем не менее некоторые могут не так это понять или не так воспринять. Максимально себя я старался как-то обезопасить, чтобы меня не лицезрели за этим делом. Положил коврик и никому я не мешаю. В принципе это парковка, там никого нет, кто машину поставил, дальше ушел. И я вот стою в намазе, и многие не знают, что, когда ты уже начал делать намаз, очень мало причин завершить намаз, не доделав его. Даже угроза смерти или угроза смерти другому [не дает завершить намаз]. Буквально их [причин завершить намаз] по пальцам пересчитать. Не получится перенести намаз, если кому-то не нравится, что ты делаешь намаз. Ты обязан его дальше делать.

Фото соцсети

И ко мне прибегают охранники, они уже запыхались, они где-то в камере увидели, что я молюсь на парковке, они бегут откуда-то, и понятно было, что они издалека бежали по их вздохам-охам, и они: «Здесь нельзя молиться, здесь нельзя молиться». Они не затыкаются, и я очень сильно зол и тем не менее пытаюсь максимально сохранить самообладание, потому что это в намазе важно. Я все-таки доделал намаз. Я был сильно расстроен и разозлен в этот момент. Я говорю: «А кому я мешал?» Я хотел и оскорбить, и побить, может быть. Но я стараюсь максимально совладать с собой. Я говорю: «А кому я мешаю?» Я не поленился, спустился к машине своей. Специально дверь открыл, чтобы максимально не видно было. И я делаю намаз, и мне мешают. И пытаются сделать так, чтобы я ушел оттуда быстро.

Я не говорю, что в России все такие, нет. Просто есть люди, которые, может быть, даже не верят в Бога, у которых в сердце нет Бога, и им не нравится это. Я думаю, даже православный человек, если более-менее религиозный, никогда не станет препятствовать мусульманину в совершении его молитв. Как и мусульмане, в свою очередь. Ну не все люди такие, что могут понять этот момент.

Сегодня, 24 октября, Евлоев подерется с Александром Волкановски в главном бою вечера на UFC 333. Начало боя — после 22:00 по московскому времени.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев