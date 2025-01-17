«Если так любишь Грузию, почему живешь в США?» Яркая пресс-конференция перед UFC 311

Махачев, Царукян, Умар и Мераб высказались в последний раз перед выходом в клетку.

Утром 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в рамках которого сразу три российских бойца подерутся за чемпионский пояс — Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе от Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов постарается забрать пояс в легчайшем дивизионе у грузина Мераба Двалишвили. За пару дней до турнира состоялась большая пресс-конференция, на которой у оппонентов была возможность поговорить между собой и ответить на вопросы журналистов.

Ислам Махачев — Арман Царукян | Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: пресс-конференция перед боем UFC 311 (видео)

— Ислам, вы с Арманом уже бились, но с тех пор прошло много лет. Насколько, по-твоему, он вырос в плане навыков с вашего первого поединка?

Ислам Махачев: — Конечно, он стал лучше. У него уже больше десяти боев в UFC. И прежде всего он стал лучше благодаря опыту. У него намного больше опыта в UFC, в тяжелых боях, и я также вырос, завоевал пояс, у меня тоже были тяжелые бои, так что и я набрался опыта.

— Арман, вчера ты сказал, что титул значит для тебя больше, чем рематч с Исламом, но насколько здорово будет отыграться за поражение, завоевав титул?

Арман Царукян: — Конечно, это и рематч, и титул. Если я побью его и стану чемпионом UFC... у меня в UFC лишь одно поражение Исламу Махачеву (Царукян также проигрывал Матеушу Гамроту. - Прим. «СЭ»), так что это будет моя ночь.

— Вопрос для Мераба. Мераб, ты много говорил об уважении в преддверии этого боя. Вчера Умар сказал, что даже он больше грузин, чем ты. Что ты скажешь на это? Считаешь ли ты это еще одним примером неуважения с его стороны?

Мераб Двалишвили: — Это очередная херня от него. Естественно, он не грузин, он даже не может представлять Дагестан, он выступает за Россию. Умар, удачи тебе в воскресенье! Мы все узнаем! Умар, у меня для тебя вопрос. Откуда ты?

Умар Нурмагомедов: — Из России, из Дагестана. Че смеешься? Окей, спроси Армана Царукяна, откуда он. Спроси!

Мераб Двалишвили: — Мы знаем! Он из Армении! Ты можешь спросить, я знаю, откуда он.

Умар Нурмагомедов: — Это ни к чему, думай о поединке.

Мераб Двалишвили: — Конечно, конечно, важно только то, что будет в воскресенье. Я сделаю тебя скромным.

Умар Нурмагомедов: — Я всегда скромен.

— Умар, как тебе отношение Мераба? Он воспринимает многие твои слова на личный счет. Считаешь ли ты, что это может плохо сказаться на нем в воскресенье, или он будет биться как обычно?

Умар Нурмагомедов: — Спроси его. Он ведь тоже здесь. Это хороший вопрос для него. Я не беспокоюсь о том, как он будет себя чувствовать. Это не мое дело.

— Вопрос для Иржи. Твоя прическа долгое время была, я бы сказал, твоей фишкой. Сегодня у тебя новый лук, ты побрился. Расскажи, почему перед этим боем ты решил побриться налысо?

Иржи Прохазка: — Всем привет! На то, чтобы сбрить волосы, меня вдохновила Эшли. Это девочка, которая бьется с раком, она будет на поединке. И вообще, для всех, кто болен онкологией, это мой знак поддержки, потому что очень важно делиться хорошей энергией, понимаешь? И вчера я достиг миллиона подписчиков в социальных сетях, так что я собираюсь в честь этого пожертвовать миллион в фонд борьбы с раком. Единоборства также служат обществу, и самое главное — это хорошая энергия.

Дана Уайт: — Подожди, сколько денег ты планируешь пожертвовать?

Иржи Прохазка: — Миллион крон. Чешских крон. Это где-то 50 тысяч долларов, чуть больше.

Дана Уайт: — Ты пожертвуешь 50 тысяч долларов? Я добавлю еще 50 тысяч. Пожертвуем сотню!

Умар Нурмагомедов: — У меня вопрос для Мераба. Если ты так сильно любишь Грузию, почему ты живешь в Америке?

Мераб Двалишвили: — Очередной дурацкий вопрос от тебя. Потому что я приехал сюда, чтобы осуществить свою мечту, стать чемпионом UFC.

Умар Нурмагомедов: — Тебе нужно вернуться в Грузию, жить там, делать жизнь твоих земляков лучше в Грузии. Почему ты так не делаешь? Построй там зал и будь со своими людьми. Я вот живу в Дагестане, в своем селе Манапкала.

Мераб Двалишвили: — Я уважаю твое решение. Ты можешь жить где угодно, можешь представлять какую угодно страну. Я из Грузии, я прилетел в США, чтобы...

Умар Нурмагомедов: — Значит, когда завершишь карьеру, возвращайся.

Мераб Двалишвили: — Я прилетел в США, чтобы осуществить свою мечту, стать бойцом UFC.

Умар Нурмагомедов: — Ты уже осуществил мечту, стал чемпионом.

Мераб Двалишвили: — Я благодарен Америке за то, что она помогла мне выйти на эту позицию. Теперь у меня есть платформа. Я представляю Грузию еще лучше, находясь здесь. Я благодарен Америке. Но я никогда не забуду свою страну, Грузию, где я вырос. И благодаря этой платформе я буду представлять Грузию еще лучше. И я могу жить в США скромно, в Грузии меня все знают, я там даже не могу нормально пойти в зал.

Умар Нурмагомедов: — Ты потом вернешься, чтобы жить в Грузии?

Мераб Двалишвили: — Конечно. Когда буду постарше — да, но сейчас мне нужно работать, и для того чтобы работать, лучшая страна — это Америка. Америка дает огромные возможности, чтобы работать, чтобы достигать целей.

Умар Нурмагомедов: — Расслабься, брат, ты уже тут получил гражданство, я знаю.

Мераб Двалишвили: — Я благодарен UFC. И Дана Уайт, я очень ценю тот факт, что ты нашел меня на небольшом шоу Ring of Combat, подписал меня в UFC, ты изменил мою жизнь, и мы вдохновили многих людей. У меня, например, ничего не было, и я стал чемпионом UFC, я буду благодарен за это всегда, и для молодых людей это навсегда отличный пример, что, если ты усердно трудишься, возможно все. И Америка, и UFC — это прекрасные примеры.

— Еще вопрос для тебя, Мераб. Когда ты выходил, было сказано, что ты в пяти тейкдаунах от рекорда ЖСП по количеству тейкдаунов в UFC. Сможешь ли ты повалить Умара шесть раз в поединке, чтобы побить этот рекорд?

Мераб Двалишвили: — Конечно, всегда хорошо бить рекорды, но я здесь, чтобы биться, я не намерен только бороться. Если получится побить рекорд — хорошо, если нет, я хочу разбить Умару Нурмагомедову лицо, и вы, ребята, увидите в воскресенье. И большое вам спасибо за любовь и поддержку.

Умар Нурмагомедов: — Он побьет этот рекорд в следующем поединке, не в этом.

Мераб Двалишвили: — Сейчас болтай, но мы все узнаем в воскресенье. Пока можешь болтать, продолжай, но я сделаю тебя скромным в воскресенье.

Умар Нурмагомедов: — Я всегда скромен, Мераб. Всегда. Тебе ничего не нужно делать, я и так скромный.

Мераб Двалишвили: — Молодец. Так и должно быть.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

— Ислам, Хабиб в преддверии поединка сказал, что ваша команда добилась огромного успеха благодаря большим жертвам. Вы жертвуете больше, чем кто бы то ни было. Считаешь ли ты, что пожертвовал в жизни больше, чем Арман, и поэтому одержишь победу?

Ислам Махачев: — Конечно, в нашей команде главное — усердный труд, мы многим жертвуем, именно поэтому два парня из одной команды будут биться за титул в одну ночь. Потому что мы трудяги, мы пашем больше, чем кто бы то ни было. Поэтому мы здесь сегодня.

— Арман, мы очень давно говорим об этом поединке, раскручиваем его, и вот осталась всего пара дней до того, как ты столкнешься в рематче с Исламом, да еще и за титул в легком весе. Какие у тебя эмоции сейчас, когда ты так близок к этому, притом что у тебя самая огромная поддержка на этой арене?

Арман Царукян: — Я так заряжен, я не хочу много говорить, я хочу забрать свой пояс и поехать домой. Спасибо всем большое.

— Вопрос для Джамала Хила. Джамал, как мы знаем, вы с Иржи давно... [зал неодобрительно загудел]

Джамал Хилл: — Ты че так разошелся (обращается к кому-то в зале. - Прим. «СЭ»)? Рядом с тобой люди, бро.

— Джамал, тогда начнем с этого. Как тебе такая реакция публики? Судя по всему, тебе это нравится, и ты подыгрываешь им.

Джамал Хилл: — Они знают, кто я. Они прекрасно знают, кто я.

— Что касается твоего оппонента Иржи, он сказал, что знает, что ему нужно будет держать руки выше, но, когда ты выйдешь туда в воскресенье, ожидаешь ли ты увидеть того же Иржи Прохазку, которого видел все эти годы?

Джамал Хилл: — Я готов к сильнейшему Иржи Прохазке, к лучшему Иржи Прохазке, которого мы когда-либо видели. Ради этого я трудился, к этому я готовился. Я возвращаюсь на вершину. То, что сейчас здесь творится, это нормально. Мы все знаем, какими ветреными могут быть фанаты.

— Вопрос для Ренато Мойкано...

Ренато Мойкано: — Здорово, ублюдки! Погнали! Во-первых, перед твоим вопросом: вам нужно разобраться с этими пожарами в Калифорнии. Вам нужно найти кого-то лучше, чем Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии. - Прим. «СЭ»). К черту его. Вы заслуживаете лучшего. Когда мне предложили биться в Калифорнии, первое, о чем я подумал, это о налогах в этом штате. На хер это.

— Ренато, ты идешь на хорошей победной серии, Бенеил намерен вернуться на победный лад. По твоему мнению, что тебе даст победа над Бенеилом? Это просто очередной чек или же ты продвинешься в рейтингах?

Ренато Мойкано: — Вот что я тебе скажу, брат мой. Проигрывать мне не по карману. Я уважаю Бенеила Дариуша. Он хорош, он всесторонне развит. Но знаешь что? Я выиграю. Проигрывать мне не по карману. Свободный рынок, капитализм. Ты ешь то, что ты убил, и я убью его, чтобы получить бабки. Погнали!

Ренато Мойкано. Фото Getty Images

— И вопрос для Бенеила. Как ты слышал, на медиадне Мойкано сказал, что он уважает тебя, но он намерен выбить из тебя все дерьмо. Так что какого поединка ты ожидаешь в воскресенье?

Бенеил Дариуш: — Прежде всего я хочу присоединиться к Мойкано в благодарности спасателям и пожарным. Мы молимся за вас, спасибо вам. И слушай, посмотрим, тут убей или умри. Это всегда так — либо я, либо он. Так что посмотрим, что будет.

Ренато Мойкано: — Огромное уважение Бенеилу Дариушу, но это мое время, время бабок, погнали!

— Вопрос для Ренье де Риддера. На медиадне ты сказал, что тебе нужно избегать правой от Кевина, ты думаешь, что сможешь повалить его и засабмитить. Мы видели, что вы с Кевином пересеклись, оценили друг друга. Какого поединка ты ждешь в воскресенье?

Ренье де Риддер: — Боже мой, я просто наслаждаюсь этим. Вы, американцы, сумасшедшие! Тут будто вечеринка! Кто пьет сегодня? Кто выпивает?

Мераб Двалишвили: — Респект всем армянам! Вперед, армяне! Я вижу, что здесь очень много армян. Вперед!

Ренье де Риддер: — Надеюсь, что в воскресенье я покажу хороший бой и буду отдыхать так же, как все эти люди.

Кевин Холланд: — Даже если я тебя вырублю, ты можешь так же отдохнуть с ними в воскресенье. Это не проблема.

— И вопрос для тебя, Кевин. Ты оценил его габариты и сказал, что, возможно, он чуть меньше, чем говорит статистика. Какого поединка ты ожидаешь от него?

Кевин Холланд: — Да я просто несу дерьмо, он по-любому отъестся к воскресенью, но челюсть не отъешь, и я его вырублю. Только дай мне пару минут до первого тейкдауна, я не хочу бороться в первые три минуты боя, окей?

Дана Уайт. Фото Global Look Press

— Вопрос для Даны Уайта. Прежде всего добро пожаловать в Лос-Анджелес.

Дана Уайт: — Спасибо, сэр. Эти фанаты заряжают нас энергией. Мы рады вернуться. Давай, что у тебя за вопрос?

— Это дом крупнейшего армянского сообщества за пределами страны. Учитывая, насколько это прибыльный поединок, было ли это очевидным решением привезти Армана в Лос-Анджелес, несмотря на то что Ислам чемпион, а фанатов у него здесь меньше?

Дана Уайт: — Да было очевидно, что весь карт нужно ввести в LA, не только Армана. Это отличный кард для LA, и ты сам все слышишь, посмотри на эту пресс-конференцию. Так что да, нам понравилась эта идея, плюс это новая арена, и мы одни из первых, кто устроит здесь шоу.

— Ислам, как ты намереваешься размазать план Армана и что будет для тебя ключом к победе в этом бою?

Ислам Махачев: — Я покажу, ребят, я лучший боец в мире, так что я должен показать это в воскресенье. И я это сделаю, Иншалла.

— Арман, ты здесь в окружении своих людей, как это помогает тебе в преддверии боя?

Арман Царукян: — Все отлично, я хорошо подготовился, готов сделать вес и завоевать титул для своих людей.

— Почему ты веришь, что шокируешь мир против человека, у которого 14 побед кряду?

Арман Царукян: — Потому что я знаю, что я один из лучших бойцов в мире.

— Ислам, ты сам сказал, что, по сути, это бой на территории Армана. Почему ты принял этот бой в LA?

Ислам Махачев: — Да, в LA очень много армян, и у меня с этим нет проблем, потому что до этого я бился в Австралии, где все поддерживали моего оппонента, я бился с Дастином Порье в США, где все поддерживали его, но, когда октагон закрывают, тебе никто не поможет. Там только ты и твой оппонент, и все.

— Следующий вопрос для Армана и также для Даны. Ожидается, что UFC 311 будет огромным коммерческим успехом, и мы видим, что здесь очень много армян, много фанатов Армана. Можем ли мы когда-то увидеть турнир UFC в Армении?

Дана Уайт: — Да, да, однозначно. И подумай вот о чем. Это ведь только небольшая часть арены. В воскресенье, когда арена будет переполнена, здесь будет очень-очень круто.

— Ислам, сегодня была информация о том, что ты продинамил какое-то иностранное СМИ, сославшись на травму. У тебя реально какая-то травма или это просто слухи?

Ислам Махачев: — Я выгляжу травмированным или что?

— Ты выглядишь замечательно!

Ислам Махачев: — Ну все тогда! Никаких травм!

— Арман, все эксперты в один голос говорят, что у Ислама нет слабых мест, но единственное, на что обращают внимание, что у него хромает выносливость. Причем делают этот вывод по итогам его боя с Дастином Порье. Ты согласен, что ты выносливее, чем он?

Арман Царукян: — Конечно, я верю, что я лучше него во всем, поэтому я здесь и бьюсь за титул.

— У тебя здесь огромная поддержка от армян. Добавляет ли это давления или это, наоборот, заряжает тебя и делает счастливым?

Арман Царукян: — Нет, это дает мне преимущество. Я здесь не один, здесь мои люди. Так что это меня еще сильнее заряжает.

Ислам Махачев: — А мне кажется, сейчас на арене больше моих фанатов. Спасибо вам.

Арман Царукян: — Армяне обязательно придут на поединок. Сейчас они работают.

Ислам Махачев — Арман Царукян: дуэль взглядов перед боем UFC 311 (видео)