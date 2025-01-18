«Если Ренато окажется сверху Махачева, он прикончит его, как Сен-Дени». Тренер Мойкано перед боем

Разбор главного события вечера.

Тренер Армана Царукяна и Ренато Мойкано Паррумпа дал большое интервью бразильскому каналу Ag Fight в преддверии UFC 311.

Он детально рассказал о травме Царукяна и объяснил, в чем главный шанс Мойкано в бою с Махачевым.

Что случилось с Царукяном

«В среду у нас была тренировка, и Арман мне пожаловался на спину. Тут надо понимать, что он не тот человек, который жалуется. Он никогда не жаловался, кроме двух случаев. Первый — когда у него было травмировано колено с Дариушем, и второй — сейчас. Поэтому, когда он пожаловался, я реально забеспокоился. Мы сели с командой, физиотерапевтом, решили, что из-за сгонки ухудшилось самочувствие. Потом он вроде почувствовал себя лучше, сказал: «В ноги больше не отдает. Все в порядке». Я успокоился.

Арман Царукян. Фото Getty Images

В четверг мы пошли на пресс-конференцию, и ему стало хуже, он стал чувствовать сильную боль. После конференции он поехал не со мной в отель, а пошел к врачу. Потом вернулся в отель, и мы решили все-таки начать гонять вес. Он сильно нервничал: «Я не хочу сниматься с боя, пожалуйста, дайте мне попробовать, дайте мне попробовать согнать», я сказал, что хорошо, давай пробовать. Он сел на велик, какое-то время поработал, но боль усилилась, он слез, ему пришлось лечь. Потом вызвали Хантера Кэмпбелла и врача, стало понятно, что чем больше сбрасываешь вес, тем сильнее болит спина. В итоге дошло до того, что ему пришлось лежать в постели с 22.00-23.00 до сегодняшнего дня».

Ренато Мойкано. Фото Global Look Press

«У Махачева нет гарда. Его ждет ночной кошмар, когда Мойкано окажется сверху»

«Дариуш и Махачев отличаются физически, они разные по таланту, но стили у них похожи. Оба левши, оба грэпплеры. Есть определенные вещи в нашей защите, которые работают против Дариуша, и они будут работать и против Махачева. Я скомпоную мои наработки с кэмпа Армана к Исламу и с подготовки к Дариушу.

Конечно, Мойкано и Арман отличаются. Арман — маленький, взрывной, сильная вольная борьба, но не очень сильный грэпплинг. Мойкано — длинный, не взрывной, не сильная вольная, хотя свои фишки у него в ней есть, и очень сильный грэпплинг.

Мы не готовились конкретно на 5 раундов, но работали в манере, которая поможет провести 5 раундов. Если мои бойцы готовятся на 3 раунда, я всегда заставляю их поработать еще чуть подольше в спаррингах. Если готовятся на 5, тоже заставляю поработать подольше. Вот так мы делали и в этот раз.

Мойкано уже очень хорошо вернул вес, если сейчас посмотреть на них с Исламом, они будут одинакового размера, может, Мойкано даже будет больше и сильнее. Я видел интервью Хабиба, где он говорит, что они не допустят недооценки Мойкано и прочее, но я думаю, что они будут удивлены. Кое в чем они будут удивлены. Я очень надеюсь, что мы увидим того Ислама, который дрался с Дастином. В том бою Ислам устал. У Дастина вообще нет партера. Окей, у него есть партер, но он не работает над ним в зале. Ему не нравится над этим работать. Да, у него есть талант к грэпплингу, но он не любит работать над этим. Его тело не наработано, чтобы вставать из партера. Повалили — встал, повалили — встал — такого у него нет.

Ренато Мойкано и Брэд Ридделл. Фото Getty Images

А Мойкано работает над грэпплингом каждый день. У него очень хороший ГНП. Это то, что я активно прививаю своим бойцам. У Армана появился сильный ГНП, у Мойкано, у Тьяго Мойзеса. Посмотрите, что Мойкано сделал с Сен-Дени. Я уверяю вас, если Мойкано окажется с Исламом в такой же позиции, как с Сен-Дени, итог будет ровно таким же. Мойкано будет забивать оттуда, Исламу придется разворачиваться, отдавать спину, чтобы встать, а это ровно то, что и нужно Мойкано.

У Ислама нет гарда, он не сможет остановить Мойкано. Например, у Чарльза Оливейры гард гораздо лучше, чем у Ислама, с точки зрения техники. Да, у Ислама лучше давление сверху, чем у Чарльза, но не гард. Когда Мойкано окажется сверху, Ислама ждет ночной кошмар. Конечно, проблема в том, чтобы там оказаться. Это проблема. Я вбиваю в голову Мойкано, что ему нельзя спокойно принимать позиции, где Ислам будет сверху него. Просто нужно зарубить себе, что нельзя соглашаться быть в такой позиции. Очень важным фактором будет выносливость, нужно будет не тратить лишние силы, грамотно их расходовать. Да, Ислам устал в бою с Дастином, но даже уставшим он смог его задушить.

Люди вспоминают то, как Мойкано проиграл РДА, но послушайте... Он принял тот бой в среду боевой недели. Он был разжиревшим, пьяным, с семьей на барбекю, когда ему позвонили. Он сразу вылетел, прилетел в четверг, мы согнали вес и подрались. Это при том, что три недели назад у него был другой бой и он был на спаде. Когда у тебя заканчивается кэмп и бой, ты неминуемо идешь на спад. Даже если ты сразу возвращаешься в зал, у тебя все равно не будет той формы, которая была перед прошлым боем. Мойкано говорит, что именно с РДА начался его поход за поясом. «Я устал во втором раунде и три раунда дрался на одном духе. Я многое узнал о себе». И это при том, что 5-й раунд он выиграл».