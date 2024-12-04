UFC 310, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию
Выступление Шавката Рахмонова, Александр Волков — Сирил Ган, Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг и другие бои: что нужно знать о турнире.
- Дата и место проведения UFC 310
- Полный кард боев UFC 310
- Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: данные, статистика и результат последнего боя
- Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прогноз на бой
- Сирил Ган — Александр Волков: данные, статистика и результат последнего боя
- Сирил Ган — Александр Волков: прогноз на бой
- Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: данные, статистика и результат последнего боя
- Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: прогноз на бой
- Александр Пантожа — Кай Асакура: данные, статистика и результат последнего боя
- Александр Пантожа — Кай Асакура: прогноз на бой
- Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 310
Дата и место проведения UFC 310
Турнир UFC 310 состоится в ночь на воскресенье, 8 декабря. Бои будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00 мск, основного карда — в 6.00 мск.
Полный кард боев UFC 310
Ранние прелимы
- Кеннеди Нзечакву — Лукаш Бржески
- Клэй Гуида — Чейс Хупер
- Майкл Киесса — Макс Грффин
- Коди Дарден — Джошуа Ван
- Крис Вайдман — Эрик Андерс
Предварительный кард
- Рэнди Браун — Брайэн Баттл
- Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
- Висенте Люке — ТембаГоримбо
- Доминик Рейес — Энтони Смит
Главный кард
- Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой
- Брайс Митчелл — Крон Грейси
- СирилГан — Александр Волков
- Шавкат Рахмонов — Иэн Гэрри
- Главный бой. Александр Пантожа — Кай Асакура
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: данные, статистика и результат последнего боя
30-летний россиянин Евлоев провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал победу в каждом из них. В январе Мовсар победил Арнольда Аллена.
35-летний американец Стерлинг одержал 24 победы и потерпел 4 поражения на профессиональном уровне. Он перешел в полулегкий вес после утраты чемпионского титула в легчайшем весе. В первом поединке в новой категории боец с ямайскими корнями в апреле победил Кэлвина Кэттера.
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прогноз на бой
Согласно котировкам букмекеров, Евлоев считается фаворитом. Американский боец UFC Бэзил Хафех выразил мнение, что Мовсар одержит победу единогласным решением судей за счет прессинга и тейкдаунов.
Сирил Ган — Александр Волков: данные, статистика и результат последнего боя
34-летний француз Ган одержал 12 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В сентябре 2023 года он одолел Сергея Спивака.
36-летний россиянин Волков одержал 38 побед и потерпел 10 поражений. В июне Александр победил соотечественника Сергея Павловича.
Ранее Волков и Ган встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Француз тогда одержал победу единогласным решением судей.
Сирил Ган — Александр Волков: прогноз на бой
По мнению букмекеров, Ган считается фаворитом, однако некоторые эксперты отдают предпочтение Волкову с учетом прогресса Александра по сравнению с предыдущей встречей бойцов в 2021 году.
Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» сказал: «Я ожидаю уверенной победы Александра. Может, не досрочной, но уверенной. В партере, в борьбе в целом, Волков превосходит Гана. Также Александр с возрастом научился использовать свою неуклюжесть — острые углы своей фигуры, длинные руки и ноги — в чем-то себе на пользу. До этого мы видели, что у Сирила нет характера. Понятно, что когда бойцы встречаются во второй раз, они уже хорошо знают друг друга, но я надеюсь, что Волков сможет Гана чем-нибудь удивить. Тем более, в первом бою они не боролись вообще, а Александр, на мой взгляд, в этом аспекте сильнее Сирила».
Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: данные, статистика и результат последнего боя
30-летний казахстанец Рахмонов провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. Изначально боец по прозвищу Кочевник должен был сразиться с чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом, но бой сорвался из-за болезни соперника. В декабре 2023 года Шавкат выиграл поединок у Стивена Томпсона.
27-летний ирландец Гэрри одержал 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне. В июне Мачадо победил Майкла Пэйджа.
Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: прогноз на бой
Рахмонов считается явным фаворитом у букмекеров. Высока вероятность, что Шавкат нанесет Гэрри первое поражение в карьере, а сам останется непобедимым.
Александр Пантожа — Кай Асакура: данные, статистика и результат последнего боя
34-летний бразилец Пантожа является действующим обладателем чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе. Он одержал 28 побед и потерпел пять поражений в профессиональных ММА. В мае Александр одолел Стива Эрцега.
31-летний японец Асакура проведет первый бой в UFC, за карьеру выиграл 13 поединков и 4 проиграл. В декабре 2023 года он победил Хуана Аркулету.
Александр Пантожа — Кай Асакура: прогноз на бой
Фаворитом в поединке считается Пантожа, однако дебютант UFC может навязать борьбу на старте схватки и изменить расклад.
Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 310
Поединки турнира UFC 310 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск 8 декабря.
Основной кард в прямом эфире также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Начало трансляции — в 6.00 мск 8 декабря.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда и главных событий турнира UFC 310. Расписание и результаты боев можно отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.