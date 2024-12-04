UFC 310, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря

Выступление Шавката Рахмонова, Александр Волков — Сирил Ган, Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг и другие бои: что нужно знать о турнире.

Дата и место проведения UFC 310

Турнир UFC 310 состоится в ночь на воскресенье, 8 декабря. Бои будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00 мск, основного карда — в 6.00 мск.

Полный кард боев UFC 310

Ранние прелимы

Кеннеди Нзечакву — Лукаш Бржески

Клэй Гуида — Чейс Хупер

Майкл Киесса — Макс Грффин

Коди Дарден — Джошуа Ван

Крис Вайдман — Эрик Андерс

Предварительный кард

Рэнди Браун — Брайэн Баттл

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг

Висенте Люке — ТембаГоримбо

Доминик Рейес — Энтони Смит

Главный кард

Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой

Брайс Митчелл — Крон Грейси

СирилГан — Александр Волков

Шавкат Рахмонов — Иэн Гэрри

Главный бой. Александр Пантожа — Кай Асакура

Фото Global Look Press

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: данные, статистика и результат последнего боя

30-летний россиянин Евлоев провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал победу в каждом из них. В январе Мовсар победил Арнольда Аллена.

35-летний американец Стерлинг одержал 24 победы и потерпел 4 поражения на профессиональном уровне. Он перешел в полулегкий вес после утраты чемпионского титула в легчайшем весе. В первом поединке в новой категории боец с ямайскими корнями в апреле победил Кэлвина Кэттера.

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прогноз на бой

Согласно котировкам букмекеров, Евлоев считается фаворитом. Американский боец UFC Бэзил Хафех выразил мнение, что Мовсар одержит победу единогласным решением судей за счет прессинга и тейкдаунов.

Фото Global Look Press, «СЭ»

Сирил Ган — Александр Волков: данные, статистика и результат последнего боя

34-летний француз Ган одержал 12 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В сентябре 2023 года он одолел Сергея Спивака.

36-летний россиянин Волков одержал 38 побед и потерпел 10 поражений. В июне Александр победил соотечественника Сергея Павловича.

Ранее Волков и Ган встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Француз тогда одержал победу единогласным решением судей.

Сирил Ган — Александр Волков: прогноз на бой

По мнению букмекеров, Ган считается фаворитом, однако некоторые эксперты отдают предпочтение Волкову с учетом прогресса Александра по сравнению с предыдущей встречей бойцов в 2021 году.

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» сказал: «Я ожидаю уверенной победы Александра. Может, не досрочной, но уверенной. В партере, в борьбе в целом, Волков превосходит Гана. Также Александр с возрастом научился использовать свою неуклюжесть — острые углы своей фигуры, длинные руки и ноги — в чем-то себе на пользу. До этого мы видели, что у Сирила нет характера. Понятно, что когда бойцы встречаются во второй раз, они уже хорошо знают друг друга, но я надеюсь, что Волков сможет Гана чем-нибудь удивить. Тем более, в первом бою они не боролись вообще, а Александр, на мой взгляд, в этом аспекте сильнее Сирила».

Фото Global Look Press, Getty Images

Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: данные, статистика и результат последнего боя

30-летний казахстанец Рахмонов провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. Изначально боец по прозвищу Кочевник должен был сразиться с чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом, но бой сорвался из-за болезни соперника. В декабре 2023 года Шавкат выиграл поединок у Стивена Томпсона.

27-летний ирландец Гэрри одержал 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне. В июне Мачадо победил Майкла Пэйджа.

Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: прогноз на бой

Рахмонов считается явным фаворитом у букмекеров. Высока вероятность, что Шавкат нанесет Гэрри первое поражение в карьере, а сам останется непобедимым.

Фото Global Look Press

Александр Пантожа — Кай Асакура: данные, статистика и результат последнего боя

34-летний бразилец Пантожа является действующим обладателем чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе. Он одержал 28 побед и потерпел пять поражений в профессиональных ММА. В мае Александр одолел Стива Эрцега.

31-летний японец Асакура проведет первый бой в UFC, за карьеру выиграл 13 поединков и 4 проиграл. В декабре 2023 года он победил Хуана Аркулету.

Александр Пантожа — Кай Асакура: прогноз на бой

Фаворитом в поединке считается Пантожа, однако дебютант UFC может навязать борьбу на старте схватки и изменить расклад.

Фото Getty Images

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 310

Поединки турнира UFC 310 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск 8 декабря.

Основной кард в прямом эфире также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Начало трансляции — в 6.00 мск 8 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда и главных событий турнира UFC 310. Расписание и результаты боев можно отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.