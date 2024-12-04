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Сегодня, 18:00

UFC 310, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Бойцы ММА Александр Волков, Шавкат Рахмонов, Мовсар Евлоев проведут бой на UFC 310
Александр Волков, Шавкат Рахмонов, Мовсар Евлоев.

Выступление Шавката Рахмонова, Александр Волков — Сирил Ган, Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг и другие бои: что нужно знать о турнире.

Дата и место проведения UFC 310

Турнир UFC 310 состоится в ночь на воскресенье, 8 декабря. Бои будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00 мск, основного карда — в 6.00 мск.

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Полный кард боев UFC 310

Ранние прелимы

  • Кеннеди Нзечакву — Лукаш Бржески
  • Клэй Гуида — Чейс Хупер
  • Майкл Киесса — Макс Грффин
  • Коди Дарден — Джошуа Ван
  • Крис Вайдман — Эрик Андерс

Предварительный кард

  • Рэнди Браун — Брайэн Баттл
  • Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
  • Висенте Люке — ТембаГоримбо
  • Доминик Рейес — Энтони Смит

Главный кард

  • Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой
  • Брайс Митчелл — Крон Грейси
  • СирилГан — Александр Волков
  • Шавкат Рахмонов — Иэн Гэрри
  • Главный бой. Александр Пантожа — Кай Асакура
Бойцы ММА и соперники по UFC 310 Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг
Фото Global Look Press

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: данные, статистика и результат последнего боя

30-летний россиянин Евлоев провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал победу в каждом из них. В январе Мовсар победил Арнольда Аллена.

35-летний американец Стерлинг одержал 24 победы и потерпел 4 поражения на профессиональном уровне. Он перешел в полулегкий вес после утраты чемпионского титула в легчайшем весе. В первом поединке в новой категории боец с ямайскими корнями в апреле победил Кэлвина Кэттера.

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Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прогноз на бой

Согласно котировкам букмекеров, Евлоев считается фаворитом. Американский боец UFC Бэзил Хафех выразил мнение, что Мовсар одержит победу единогласным решением судей за счет прессинга и тейкдаунов.

Бойцы ММА и соперники по UFC 310 Сирил Ган и Александр Волков
Фото Global Look Press, «СЭ»

Сирил Ган — Александр Волков: данные, статистика и результат последнего боя

34-летний француз Ган одержал 12 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В сентябре 2023 года он одолел Сергея Спивака.

36-летний россиянин Волков одержал 38 побед и потерпел 10 поражений. В июне Александр победил соотечественника Сергея Павловича.

Ранее Волков и Ган встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Француз тогда одержал победу единогласным решением судей.

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Сирил Ган — Александр Волков: прогноз на бой

По мнению букмекеров, Ган считается фаворитом, однако некоторые эксперты отдают предпочтение Волкову с учетом прогресса Александра по сравнению с предыдущей встречей бойцов в 2021 году.

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» сказал: «Я ожидаю уверенной победы Александра. Может, не досрочной, но уверенной. В партере, в борьбе в целом, Волков превосходит Гана. Также Александр с возрастом научился использовать свою неуклюжесть — острые углы своей фигуры, длинные руки и ноги — в чем-то себе на пользу. До этого мы видели, что у Сирила нет характера. Понятно, что когда бойцы встречаются во второй раз, они уже хорошо знают друг друга, но я надеюсь, что Волков сможет Гана чем-нибудь удивить. Тем более, в первом бою они не боролись вообще, а Александр, на мой взгляд, в этом аспекте сильнее Сирила».

Бойцы ММА и соперники по UFC 310 Шавкат Рахмонов и Иэн Мачадо Гэрри
Фото Global Look Press, Getty Images

Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: данные, статистика и результат последнего боя

30-летний казахстанец Рахмонов провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. Изначально боец по прозвищу Кочевник должен был сразиться с чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом, но бой сорвался из-за болезни соперника. В декабре 2023 года Шавкат выиграл поединок у Стивена Томпсона.

27-летний ирландец Гэрри одержал 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне. В июне Мачадо победил Майкла Пэйджа.

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Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: прогноз на бой

Рахмонов считается явным фаворитом у букмекеров. Высока вероятность, что Шавкат нанесет Гэрри первое поражение в карьере, а сам останется непобедимым.

Бойцы ММА и соперники по UFC 310 Александр Пантожа и Кай Асакура
Фото Global Look Press

Александр Пантожа — Кай Асакура: данные, статистика и результат последнего боя

34-летний бразилец Пантожа является действующим обладателем чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе. Он одержал 28 побед и потерпел пять поражений в профессиональных ММА. В мае Александр одолел Стива Эрцега.

31-летний японец Асакура проведет первый бой в UFC, за карьеру выиграл 13 поединков и 4 проиграл. В декабре 2023 года он победил Хуана Аркулету.

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Александр Пантожа — Кай Асакура: прогноз на бой

Фаворитом в поединке считается Пантожа, однако дебютант UFC может навязать борьбу на старте схватки и изменить расклад.

Арена T-Mobile в Лас-Вегасе во время турнира UFC
Фото Getty Images

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 310

Поединки турнира UFC 310 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск 8 декабря.

Основной кард в прямом эфире также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Начало трансляции — в 6.00 мск 8 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда и главных событий турнира UFC 310. Расписание и результаты боев можно отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.

Алджамейн Стерлинг
Александр Волков (единоборства)
Александр Пантожа
Кай Асакура
Мовсар Евлоев
Сирил Ган
Шавкат Рахмонов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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