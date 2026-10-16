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Тренеры UFC рискуют здоровьем ради бойцов: грыжа от ударов Роунтри, поврежденный глаз и сотни перелетов

Топ-тренер в ММА — адская работа. Тяжелые травмы от ударов, огромные умственные нагрузки, сотни перелетов

Никита Горшенин
Корреспондент
Мераб Двалишвили и Джон Вуд.
Фото соцсети
Хуже не придумаешь.

Ютуб-канал UFC выпустил большой материал о Джоне Вуде, тренере Мераба Двалишвили, Халила Роунтри и других звезд ММА. Полтора часа закулисья, которые впечатляют трудностями работы на таком уровне.

Главное открытие — какие тяжелые травмы можно получить от ударов даже через плотную защитную экипировку. Например, от мидлкиков Роунтри у Вуда вылезла пупочная грыжа. Часть кишечника выпячивается через отверстие в брюшной стенке — это может привести к сепсису и даже смерти от заражения крови. Боли невыносимые, пришлось делать операцию, но не сразу, а когда закончится кэмп (то есть терпеть несколько недель).

Другое повреждение — плеча — привело к тому, что Вуд в течение двух с половиной лет не мог нормально спать. «C плечом я еще могу терпеть. Но оно очень сильно болит. Два с половиной года у меня из-за этого не было сна. Мы потратили 10 000 долларов на новые кровати, матрасы, разные типы подушек. Жена уже: «Может, хватит?» Теперь у меня зависимость — покупать эти подушки».

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Другая тягость — держать темп топовых молодых бойцов, когда ты сам уже немолод (Вуду 47). Например, за лагерь с Мерабом он теряет по 7 кг.

«Кэмпы Мераба — самые сложные, — рассказывал тренер на «Хельвани-шоу». —  Он изматывает меня как никто. Я похудел где-то на 15 фунтов за кэмп. Я еще и болел, две недели сидел на антибиотиках. Но как сказать, что я болею, если Мераб в таких же ситуациях никогда не скажет, что болеет? Я помню ситуации, когда он приходил в зал полумертвым и проводил 10 раундов спарринга. И это не преувеличение. Поэтому как-то жаловаться на нездоровье... Даже если боец скажет: «Тренер, ты приболел. Возьми два дня», я приду домой, и моя жена Джо Джо, она такая же, как и мы, скажет: «Прими лекарство, поднимай задницу и обратно на работу».

Майку Винкельджону, одному из лучших тренеров середины 2010-х, досталось еще сильнее. При отработках на лапах боец промахнулся ударом ногой и ногтем рассек тренеру глазное яблоко пополам.

«Был кик, который прошел мимо лапы и попал мне по лицу, — говорил Винкельджон Шердогу. — Я спросил бойца, есть ли сечка. Он ответил: «Нет, попало по глазному яблоку». Я почувствовал влагу — вытекала вся жидкость из моего глаза. Глаз просто сморщился, как маленькая виноградина. Я был в шоке, поэтому не чувствовал боли. На осмотре я увидел выражение лица врача и понял, что все плохо».

Холли Холм и Майк Винкельджон.
Фото соцсети

Помимо травм, сильно изнуряют перелеты. Тренер уровня Вуда и Винкельджона может совершать больше 100 перелетов в год. Паррумпа, тренер Царукяна, рассказывал, что его рекорд — 119 перелетов в 2023-м. Многие — экономом, не всякий боец зарабатывает столько, чтобы взять тренеру бизнес.

Ко всему — большие умственные нагрузки: надо смотреть сотни боев, изучать сотни соперников, придумывать геймпланы, постоянно находить новое под разный стиль. Грег Джексон рассказывал нам, что в лучшие годы стабильно придумывал по одной новой технике в день, но можно ли долго держать такой темп и не выгореть? В 52 года Грег уже почти не при делах. Индивидуально он работает, но сильно не преуспевает, и зал свой с Винкельджоном они потеряли.

Перевернутый флаг рядом с&nbsp;залом Jackson Wink.Тренер повесил над залом перевернутый флаг США. Американские военные в гневе

А стрессы от поражений? Когда бойца, который тебе стал близким человеком, наглухо вырубают или избивают до неузнаваемости — это очень тяжело. Не говоря о том, что ладить с бойцами — непростая задача, многие из них психически неуравновешенны и опасны. Деньги платят и близко не такие, как Моуринью и Гвардиоле, разница будет в 50-150 раз. Можно набрать группу в 20 бойцов UFC и все равно зарабатывать крохи. Деньги приносят звезды, а найти звезду и наладить с ней отношения — тяжело. Выходит, топ-тренер по ММА — возможно, труднейшая работа в профессиональном спорте. Сплошные травмы, стрессы и перегрузки с небольшим вознаграждением.

Фернанд Лопес, тренер Гана и Нганну, доработался до проблем с сердцем и хронической бессонницы, в течение многих лет не спал больше двух-трех часов. В 47 лет почти закончил с тренерством, продал зал и менеджерский бизнес. После ухода Гана почти наверняка все оставит. Абдулманап Нурмагомедов уезжал на скорой из-за болей в сердце, позже перенес тяжелую операцию. В 57 ушел. Владимир Воронов — в 55. Представить в ММА успешного действующего тренера в 60+ — почти нереально.

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