Тренер Гана разобрал победу над Хокитом: «Прессинг Джоша страшнее, чем у Веласкеза. Это настоящий яд»

Тотальный анализ.

Тренер Сирила Гана Фернанд Лопес провел большой анализ боя против Джоша Хокита.

В таких деталях, тонкостях и сравнениях, на какие способен только он. Среди действующих топ-тренеров нет тех, кто всегда готов так откровенно, глубоко и всесторонне обсуждать поединки своих бойцов.

Приводим перевод самых интересных моментов из двухчасового разбора каналу RMC Sport Combat.

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О прессинге Хокита

«Когда ты готовил план, зная, через какие этапы все должно пройти, и тут в первые три минуты понимаешь, что план полетел к черту... Были мысли: «Так Сирил не выдержит. То, что мы запланировали, уже невозможно». Зритель, который смотрит бой, думает: «Как он выдохся за две минуты?» Я приведу сравнение. Мировой рекорд в беге на 800 метров — 1 минута 40 секунд. Теперь представьте, что этому бегуну придется бежать 800 метров спиной вперед, выбрасывая джебы. Как он устанет за ту же дистанцию. Он шнурки не сможет потом завязать.

С таким прессингом, как у Хокита, я уже сталкивался, когда Наcсрудин дрался с Шоном Стриклендом. На него вообще не действовало то, что называется ноцицепцией — чувством боли. Когда я делаю тебе больно, ты боишься идти на меня. А у него этого нет. Он прет, как зомби. Мы готовились к прессингу еще под Перейру, допуская, что он будет идти на нас сквозь удары. И это пригодилось нам с Хокитом. У нас был в лагере боксер из сборной Франции Венсан. Этот малый — гений. Он шел на Сирила без остановки, принимал бомбы и так измотал его, что в третьем раунде мой подопечный мне сказал: «Я не пойду на четвертый. Слишком тяжело, он вообще не останавливается».

Мы с Бенжамином [тренером] знаем, когда Сирил устает. Когда он начинает тяжело дышать. На второй минуте мы уже видели, что объем дыхания у него не нормальный. Было видно, что, если так дальше пойдет, он не выдержит. Поэтому мы начали перестраивать бой, пошли подсказки: «Иди на него, обопрись на него, навались всем весом, прижмись к сетке, ищи паузы для отдыха». С такими бойцами надо оставаться на месте, не идти назад, наступать на них. Для этого надо быть уверенным в своей борьбе. Мы знали, что Хокит не сделает нам прием. Знали, что больше трех тейкдаунов он не проведет. Мы понимали стиль Хокита. Я готовил Фрэнсиса к Веласкезу, я знаю этот стиль и знал, что Хокит будет как Веласкез. Но, клянусь, он тяжелее Веласкеза. Не уверен, что тяжеловесы из 2010-го смогли бы дать такую интенсивность в борьбе и боксе. Хокит — это настоящий яд. Если ты не уверен в своей борьбе, если у тебя нет бокса, чтобы не отступать, а сохранять пространство, это яд для тебя.

Мы были уверены в борьбе Сирила, мы знали, что Хокит не сделает нам прием и не проведет больше трех тейкдаунов. Сирил работает с Пуей Рахмани, он сильно добавил в борьбе, у него очень хороший спрол и он стал гораздо хладнокровнее в партере.

Мы все понимали, но мы не ожидали, что так устанем, что у нас будет такой кислородный долг. Мы ожидали измотать Хокита сами, своим перемещением. Тяжеловес — как грузовик. Ему нужно разогнаться, затормозить, чтобы остановить всю свою массу, затем снова тронуться. Сирил ведь реально наматывает километры в футворке, и мы надеялись, что на таких сменах направления измотаем Хокита. Но он не давал нам менять направления, он всегда висел. Я не ожидал такой интенсивности от Хокита, такого долгого нахождения в красной зоне. Мы победили, потому что перестроились: 1) сумели восстановить силы, отдав раунд Хокиту; 2) пошли на него сами, как и надо идти на такого бойца. Сначала мы дрались бой + бег против боя, а потом мы стали драться бой vs бой. И в такой манере Сирил сильнее — у него лучшее зрение, лучше уклоны головой и он техничнее. Как только он восстановил силы, в таком бою он победил. Есть еще одна деталь, благодаря которой Сирил выиграл поединок, но я не могу раскрыть ее. Она помогла нам с Аспинэллом, она помогает против тех, кто хочет навязать борьбу. Очень тонкая деталь, не многие ее заметят.

Когда нам только дали этот поединок и я не успел еще изучить Хокита, я не воспринимал его всерьез. Но потом я приехал домой, посмотрел его бои и сразу написал Хантеру: «Вы сделали просто зверский бой». Клянусь, люди редко отдают должное, насколько UFC сильны в матчмейкинге. Просто приглядитесь, как они подбирают пары. Когда я разобрал Хокита, я понял, что это очень тяжелый стиль для Сирила. Я помню момент: мы должны были спускаться на обед с Франсуа Лораном, тренером Сирила по партеру, и Рамзи, тренером по борьбе. А я в номере изучал Хокита. Они зовут, но я такой: «Погодите, мне еще надо поработать над стратегией». Я понимал, что тут что-то не сходится, что Хокит не так-то прост, меня тревожило то, как он идет вперед. Я чувствовал, что мы чего-то не понимаем в нем, что нам чего-то не хватает в план. Хокит - очень умный парень, он гораздо умнее, чем думали даже мы. Он подстраивается под соперников, он дрался по-разному с Блейдсом и Льюисом. С Джонсом он бы бился совсем по-другому. И он позволил нам открыть нового Сирила, разблокировать того, кого мы еще не раскрыли. Я сказал Грегу Джексону после боя, что у них на руках будущий чемпион».

В менталитете Хокита есть нечто особенное. Когда у тебя главный бой в жизни, на тебя смотрит 21 000 на арене, а ты показываешь фак человеку, который тебя представляет... Вы понимаете, какие яйца надо иметь, чтобы в такой момент показать средний палец человеку, который даже не участвует в конфликте? Когда у тебя такой бой, ты хочешь, чтобы все были твоими друзьями, включая анонсера. Хокит очень опасен, он сумасшедший, ему на все плевать. При этом он очень умен и у него сильные тренеры».

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Почему Хокит перебил Гана локтями

«И я, и Сирил — мы были оба удивлены, что Хокит перебил нас локтями. Сирил после боя мне сказал: «Брат, у него руки короткие, я не понимал, с какой скоростью вылетали локти. У него такие маленькие руки... как будто меня обрубками били. Я стою, ничего не жду, и — бац! — прилетает. Я не понимал, на какой скорости это проходило».

В третьем раунде много локтей было еще и потому, что мы отдавали этот раунд для восстановления. Нам нужно было навалиться на него, даже жертвовать ущербом, принимать удары — все что угодно, чтобы отдохнуть. Когда ты двигаешься, бегаешь, делаешь уклоны, ты тратишь много сил. А когда ты в клинче, одна рука оверхуком, другая андерхуком, немного греко-римского стиля, немного муай-тай — ты отдыхаешь и у тебя есть контроль. Пусть даже он бьет стомпы — ты отдыхаешь. Без поиска отдыха в таком бою выиграть невозможно.

Нам нужно было, чтобы к Сирилу вернулся твердый шаг, ориентация в пространстве, равновесие. И когда я это увидел в четвертом, я понял: «Мы вернулись в бой. Он нашел свое третье измерение, второе дыхание». Поэтому я всегда говорю: тренировки - ключ ко всему. Я уже видел, как в зале Сирил уходил в красную зону, когда у него пропадает техника бокса из-за усталости, но потом он может вернуться в оранжевую и зеленую. Я сейчас говорю, и у меня мурашки. Я видел, как он работает в зале, как умеет терпеть. Мне даже не нужно подгонять его на физподготовке, потому что у него и так пульс на сверхмаксимуме. Он просто убивает себя. И в бою, зная это, ты можешь опереться на этот навык своего бойца, как на якорь. Я знал как тренер, за что мне цепляться.

Но локтей мы и правда много пропустили, и даже перед раундом, который мы планировали отдать, все равно предупреждал: «Осторожнее с локтями». Потом уже в больнице, на МРТ, я спросил: «Почему с локтями так вышло?» — «Не понимаю. Руки короткие, как обрубки. Бах! Скорость такая». Казалось, то, что должно было стать преимуществом Сирила — размах рук, стало на дистанции локтей преимуществом Хокита. Он держит тебя за руку, отводит свою руку, и, кажется, снова будет хватать, но он бьет локоть. Локоть летит коротко и очень быстро. И благодаря коротким рукам он может повторять локоть часто».

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Почему Ган почти не бил ногами

«Когда ты дерешься с сильным борцом, ты не можешь в начале боя бить ногами. Мы вычеркнули из плана кики в начале боя. Только когда Хокит подсядет, станет читать бой хуже, тогда можно включать кики. По ходу боя мы видели, что могут работать внутренние лоу, потому что у Хокита широкая стойка и такие лоу выбьют у него опору. Будет что-то вроде подсечки, Хокит может упасть, завалиться, и Сирил выиграет время на отдых, сможет отдышаться.

Что касается мидл-киков, даже в поздних раундах, когда Хокит подсел, я видел, что с ними у Сирила непорядок. Ган очень точен в работе мидлами. Когда он бьет мидл, он попадает дистальной частью большеберцовой кости, нижней частью голени. А тут он бьет и касается почти коленом, его кренит куда-то вбок. Это не оптимальный мидл. Значит, удар ненадежный. Под прессингом, когда тебя сталкивают, ноги уже не под тобой, ты можешь упасть в любой момент и проиграть. Люди говорят: «О, мидл заходит, можно бить», но я же вижу, что Сирил стоит неустойчиво на ногах, мидл не заходит так, как должен. Поэтому после того мидла [в поздних раундах] я не чувствовал, что стоит крикнуть: «Продолжай бить их».

Колени с дистанции бить с Хокитом опасно, он хорошо их чувствует и ловит на этом, проводит тейкдаун. Один раз Сирила перевели как раз из-за колена. С Хокитом колени нужны только из клинча и когда мы четко контролируем его смену уровней. Если ты устал и плохо пробил коленом, тебя повалят — все, это конец боя. Потому что уставшему надо дышать всей грудью, а снизу, когда на тебя навалился человек, ты так дышать не сможешь.

Поэтому, например, когда Деметриус Джонсон говорит: «Ни коленей, ни локтей от Сирила, я в шоке», я подумал: «Деметриус приучил нас к качественному анализу высочайшего уровня, но как он не понимает, что мы в углу в этот момент не хотим, чтобы Сирил бил коленом?» Потому что, если Сирила переведут в партер, он окажется снизу и не сможет нормально дышать. Я не могу говорить все по кикам, потому что в зеркало заднего вида мы видим, как приближается Том Аспинэлл. Я должен кое-что приберечь, не раскрывать всю стратегию».

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Лопес говорил Гану имена его дочерей, чтобы вернуть в бой

«В телефоне у меня всегда наготове фотография: на ней две дочери Сирила. Это мой сигнал ему. Я как-то его спросил: «Когда тебе тяжело, когда ты совсем в красной зоне, о чем я могу тебе напомнить, чтобы ты вернулся в бой? Можно, я буду показывать тебе фото твоих дочерей? Тебя это не заденет?» Он сказал: «Нет, идеально. Фото моих дочерей — это хорошо».

Это фото было у меня на заставке телефона, но тут я даже не успевал его показать между раундами. У тебя 50 секунд на подсказку. Пока ты будешь доставать, разблокировать, ты потеряешь пять секунд. Поэтому я просто называл имена его дочерей, не показывая фото. Я не хочу сейчас произносить имена дочерей, потому что это его личная жизнь. Но это наш сигнал, когда мне нужно вернуть его к реальности, напомнить, что он может проиграть.

Между раундами был момент, когда я ему предлагаю воду, а он отказывается. Это значит: «Я сейчас не могу пить, я задохнусь». Когда он так сильно дышит, ему нужно сделать то, что называют сердечной когерентностью: сосредоточиться, немного снизить частоту сердцебиения, немного сбавить, чтобы можно было спокойно попить.

Только когда остается 15 секунд до конца перерыва, я повторяю: «А сейчас надо пить». Потому что вода важна. Если ты сейчас не попьешь, ты выходишь на целый раунд [не восполнив силы]».

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Цель Гана — побить рекорд Миочича по титульным победам

«Сирил четырехлетней давности вряд ли бы выиграл такой бой, как с Хокитом. У него не было такой вовлеченности в работу. А сейчас он вовлечен как никогда. У меня ощущение, что я вожу самую автоматизированную машину в мире. Его действительно не надо мотивировать. Одно дело: «Я дисциплинирован, я должен сделать упражнение». Другое: «Я мотивирован, я не могу не сделать это упражнение». Вот в каком он состоянии сейчас. Он не может не тренироваться на максимуме. Он теперь по другую сторону, и для тренера это фантастика. Прямо по ходу боя он способен принять то, чего не любит делать. Раньше, четыре года назад, Сирил мог сказать: «Это не мое, я не буду драться в этом стиле». Сейчас все по-другому. «Так, выбора нет. Если можно победить только в рубке, надо идти в рубку».

После поражения Джонсу мы с Сирилом заключили соглашение: «Единственный вариант для нас продолжать работу — чтобы ты сам был архимотивирован. Я дам тебе документ, ты его прочитаешь, возьмешь на себя обязательства по всем пунктам и примешь их».

И Сирил принял. Сейчас он уже сам спрашивает у меня: «Сколько титульных побед у Стипе?» И когда я слышу это, понимаю: «Вот это мой человек». Его цель - обойти Стипе? Да (сейчас у Гана три титульные победы, у Миочича — шесть. - Прим. «СЭ»). За два года это возможно».