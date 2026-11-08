«Махачева и Хабиба — в помощники». Трамп позвал главу UFC Дану Уайта работать в Белый дом

Тот, похоже, не против.

Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Американский лидер опубликовал соответствующее сообщение в своей социальной сети Truth Social.

«Дана, пожалуйста, соглашайся!»

Необычное сообщение американский президент опубликовал 7 ноября.

«С радостью сообщаю, что великому Дане Уайту — яростному бойцу и воину — было предложено занять пост пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его привлечь к работе помощников — даже тех, кто не из нашей страны, — а именно: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрисон. Нам нужны эти люди, чтобы защитить от «безумных левых». Дана станет уникальным пресс-секретарем, каких еще не было. Дана, пожалуйста, соглашайся!» — написал Трамп в Truth Social.

Интересно, что двух первых помощников президент предложил найти в России. Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, а Махачев продолжает выступать в UFC. Остальные кандидаты тоже не имеют отношения к государственной службе. Дэниел Кормье работает комментатором, Аманда Нуньес является бывшей чемпионкой промоушена, а Джастин Гейджи и Кайла Харрисон продолжают карьеру в смешанных единоборствах.

Сам Уайт не оставил предложение без внимания. Руководитель UFC разместил в социальных сетях изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома.

«Переходим к следующей главе», — подписал публикацию бизнесмен.

Пока неизвестно, шутка это или нет. Впрочем, вакансия действительно существует. В конце августа пост пресс-секретаря покинула Кэролайн Ливитт. Сменившая ее в октябре Кэти Захария продержалась на должности всего пять дней. С тех пор Трамп так и не назначил нового официального представителя Белого дома.

Дана Уайт и Дональд Трамп. Фото AFP

Дружат 25 лет

Предложение Трампа возникло не на пустом месте — его с Уайтом связывают очень долгие дружеские отношения. Начались они в 2001 году, когда UFC испытывал трудности с организацией турниров — бизнесмен и будущий глава США предоставил промоушену площадку в принадлежавшем ему казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити. Там прошли UFC 30 и UFC 31.

С тех пор Трамп и Уайт поддерживают дружеские отношения. Президент UFC неоднократно рассказывал, что политик поздравлял его с успехами даже в те годы, когда еще не занимался президентской деятельностью. А впоследствии глава промоушена стал одним из известных сторонников Трампа — в 2016, 2020 и 2024 годах Уайт выступал на съездах Республиканской партии, поддерживая его кандидатуру. В ноябре 2024-го он даже появился на сцене во время победной речи политика после президентских выборов.

Дружба продолжилась и во время второго срока Трампа. В июне 2026 года UFC организовал турнир Freedom 250 прямо на территории Белого дома. Мероприятие приурочили к 250-летию независимости США и 80-летию президента. Трамп и Уайт вместе наблюдали за боями.

Однако нынешнее предложение появилось в непростой для американского лидера момент. На промежуточных выборах 3 ноября Республиканская партия потерпела серьезное поражение. Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США — Палате представителей и Сенате.

По этой причине сложно сказать, шутит Трамп или нет. С одной стороны, президент своим предложением просто решил позлить оппонентов — в пользу этой версии говорит упоминание россиян Нурмагомедова и Махачева. С другой стороны, должность пресс-секретаря действительно вакантна — а глава США уже не раз показывал, что он умеет удивлять экстравагантными решениями.