Шара Буллет схлестнется с суперзвездой UFC. Стиль Адесаньи станет для него проблемой

Иззи на спаде, но все еще опасен.

5 декабря Шарабутдин Магомедов и Исраэль Адесанья возглавят турнир UFC в Эр-Рияде. В феврале 2025 года оба уже дрались на одном турнире в Саудовской Аравии и проиграли: Адесанья был нокаутирован Насруддином Имавовым, а Шара уступил Майклу Пейджу по очкам. Теперь россиянин впервые проведет пятираундовый бой в UFC, а его соперник попытается прервать серию из четырех поражений.

Победы Шары оставили вопросы

После неудачи с Пейджем Магомедов победил Марка-Андре Баррио и Мишеля Перейру, оба раза единогласным решением судей. Против канадца Шара успешно работал ногами и рассек соперника локтем, но и сам пропускал тяжелые удары. А в июне 2026-го Перейра отправил россиянина в нокдаун прямым ударом справа, поймав на подготовке удара ногой, и затем долго контролировал в партере. Магомедов забрал два следующих раунда благодаря большей активности, однако начало встречи вновь показало его проблемы в защите.

При этом шесть побед в семи боях UFC — серьезный результат. Шара распределяет удары между головой, корпусом и ногами, использует колени при сближении, способен поддерживать высокий темп. Но Пейдж двигался, опережал его в обменах и избегал ответных ударов. Магомедов не сумел ограничить перемещения британца и навязать удобную дистанцию. Проблема в том, что Адесанья тоже умеет пользоваться подобными ошибками соперника.

Два ударника с разными подходами

Оба предпочитают стойку, но используют ее по-разному. Шара чаще идет вперед, работает ногами по нескольким уровням и подключает серии руками. Адесанья действует от реакции соперника: меняет стойки, показывает ложные атаки, встречает прямыми ударами и лоу-киками, после чего смещается. Исраэль выше россиянина примерно на пять сантиметров, а преимущество в размахе рук составляет почти 18 см. На дальней дистанции эти различия особенно ощутимы.

Адесанья способен повторить тактику Пейджа, но дополнить ее ударами по передней ноге и встречными коленями. Для Шары особенно опасны удары ногами без подготовки: Мишель Перейра уже наказал его за такую попытку. Впрочем, бывший чемпион тоже далеко не всегда сохраняет необходимую дистанцию, а последние выступления не позволяют считать его уровень защиты таким же надежным, как прежде.

Фото Global Look Press

Почему Шара способен выиграть

С сентября 2023 года Адесанья уступил Шону Стрикланду, Дрикусу дю Плесси, Имавову и Джо Пайферу. Три последних поражения были досрочными. В марте 2026-го против Пайфера он хорошо начал, попадал лоу-киками и встречными ударами, но во втором раунде согласился на силовой обмен, пропустил тяжелые удары, оказался на земле и уступил техническим нокаутом. Его техника никуда не исчезла, однако за ошибки Исраэль теперь расплачивается чаще.

Задача Шары — не искать один нокаутирующий удар, а заставлять соперника постоянно защищаться и двигаться. Удары по ногам и корпусу могут замедлить Адесанью, а давление у сетки позволит подключать короткие серии и колени. Но сближение по прямой даст экс-чемпиону возможность для встречного попадания. Россиянину важно не просто идти вперед, а перекрывать направления отхода и не пропускать контратаки после собственных ударов ногами.

Пять раундов меняют дело

Магомедов еще не проводил четвертого раунда в UFC, а Адесанья неоднократно проходил полную чемпионскую дистанцию. При этом рассчитывать на борьбу россиянину сложно: за семь поединков в UFC он предпринял всего одну попытку перевода. Вероятнее всего, бой пройдет преимущественно в стойке, где опыт Исраэля особенно ценен.

Есть и малоизвестная деталь в подготовке Адесаньи: летом он расстался с многолетним тренером Юджином Берманом и клубом City Kickboxing. Если 37-летний экс-чемпион сумеет контролировать дистанцию и не станет задерживаться в разменах, предпочтительнее выглядит его победа по очкам. Но большого преимущества у него нет: 32-летний Шара опасен серийными атаками и может воспользоваться тем, что бывший чемпион стал чаще пропускать удары в ближнем бою.