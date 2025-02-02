«Давайте не забывать, что у парня только один глаз...» Что говорят о первом поражении Шары Буллета

Многих впечатлило выступление Майкла Пэйджа.

Вечером 1 февраля в соглавном поединке турнира UFC Fight Night в Эр-Рияде Шара Буллет сразился с британцем Майклом Пэйджем и проиграл единогласным решением судей. Поражение стало первым для Шары в карьере после 15 побед. Вот как отреагировали другие бойцы на исход этого поединка.

Боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев обратился к Пэйджу: «Поздравляю, капитан». (X, бывший Twitter)

Боец UFC в легком весе Терренс Маккини: «MVP отличается тем, что никто другой не стреляет так, как этот парень, его удары на другом уровне». (X, бывший Twitter)

Президент UFC Дана Уайт: «Я думаю, что у Пэйджа просто очень сложный стиль. Потому что стили делают бои. Пейдж всегда работает вторым номером, всегда тебя поджидает. Если ты не идешь первым номером, вы смотрите друг на друга, а если идешь, то Пэйдж очень хорошо контратакует. С ним очень сложно бороться. Я не думаю, что Шара не справился с давлением. Давайте не забывать, что у парня только один глаз». (Пресс-конференция после турнира).

Боец UFC в полулегком весе Гига Чикадзе: «Смотреть на MVP — это очень весело». (X, бывший Twitter)

Тренер зала Universal Fighter Расул Магомедалиев: «Пэйдж, конечно, для него был очень неудобный — это мы и так все знали. Потому что он у него стойка нестандартная — как я смотрел, две секунды он не стоит У него такая интересная работа, для многих людей запоминающаяся работа у него. Он на 2-3 секунды даже не стоит на одном месте. У Шары план боя был очень неправильный, потому что Шара стоял там, где ему удобно. Пару моментов было, когда Шара приблизился, и уже чуть не возникли проблемы у Пэйджа». («СЭ»)

Боец UFC в тяжелом весе Деррик Льюис: «Я бы не хотел драться с MVP». (X, бывший Twitter)

Экс-боец UFC Дерек Брансон: «Шаре надо было просто постричься, чтобы остаться в Дагестане». (X, бывший Twitter)

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров: «Шара делал то, что должен был. Вопрос в другом. Пэйдж не давал россиянину работать. Много перемещался, держал дистанцию, не давал Шаре подойти. Клинч не работал, потому что Майкл выше ростом и очень быстрый. Нужно было подходить на среднюю дистанцию и начинать бить руками, но опять же — Пэйдж уходил и много спойлерил, завязывая в клинче. Это было для меня неожиданностью. Думаю, для Шары тоже. Два раунда были такими в третьем Магомедов искал ключи, а Майкл избегал боя. Пэйдж тактически победил 2-1, вопросов нет. Но это не тот бой, который мы ждали. Если бы англичанин дрался сам, Шара мог победить и даже досрочно». (Meta MMA)

Боец UFC в легком весе Ренато Мойкано: «Легкое решение для MVP! Мастер дистанции, но слишком стар! Он был бы очень конкурентоспособен, если бы попал в UFC 10 лет назад!» (X, бывший Twitter)

Экс-боец Bellator Дуглас Лима: «Нелегко справиться с этой ударкой! Поздравляю, MVP!» (X, бывший Twitter)