Трамп зовет Дану Уайта работать в Белый дом. Как босс UFC стал одним из ближайших друзей президента США?

Их взаимоотношения длятся более 25 лет.

Президент США Дональд Трамп 7 ноября сообщил, что предложил главе UFC Дане Уайту должность пресс-секретаря Белого дома. В Truth Social он назвал его «яростным бойцом и воином» и предложил взять в помощники Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниеля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрисон. «Нам нужны эти люди, чтобы защищаться от левых безумцев. Дана будет пресс-секретарем, каких еще не было. Дана, пожалуйста, соглашайся!» — написал Трамп.

Уайт ответил публикацией изображения, на котором он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома, с подписью «Впереди новая глава». Однако официального подтверждения назначения нет, а американские СМИ допускают, что Трамп пошутил, тем более сам Уайт неоднократно говорил об отсутствии политических амбиций. Однако предложение не выглядит случайным: руководителя UFC и президента США связывают около 25 лет знакомства, личная дружба, совместные деловые проекты и многолетнее политическое сотрудничество.

Дональд Трамп и Дана Уайт. Фото Global Look Press

Как познакомились Трамп и Уайт

История их отношений началась в 2001 году, когда братья Фрэнк и Лоренцо Фертитта приобрели UFC за 2 миллиона долларов, а их партнер Уайт возглавил организацию. В то время смешанные единоборства были запрещены во многих американских штатах, а промоушен испытывал финансовые трудности. Первые два турнира при новых владельцах, UFC 30 и UFC 31, прошли в казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити.

Уайт много раз рассказывал, что Трамп лично предоставил им площадку, когда другие арены отказывались принимать бои. По его словам, бизнесмен пришел на оба турнира, посмотрел все поединки и одним из первых поверил в будущее UFC. Впоследствии глава промоушена неоднократно благодарил Трампа за эту поддержку и называл ее причиной своей преданности другу.

Однако в 2026 году Vanity Fair и Front Office Sports опубликовали материалы, ставящие под сомнение эту версию. Еще в ноябре 2000-го UFC проводил в Trump Taj Mahal турнир UFC 28, а UFC 30 был забронирован прежними владельцами организации до прихода Уайта. Бывший руководитель промоушена Джеймс Верме утверждает, что Трамп не присутствовал ни на UFC 28, ни на UFC 30, ни на UFC 31. Первое документально подтвержденное посещение Трампом турнира организации состоялось на UFC 32 в июне 2001 года, причем на другой арене. Поэтому установить точные обстоятельства личного знакомства двух бизнесменов невозможно.

При этом дальнейшее общение Уайта и Трампа подтверждается многочисленными свидетельствами. Глава UFC вспоминал, как бизнесмен присылал ему газетные вырезки с поздравлениями и поддерживал после важных достижений. Например, в 2011 году Трамп поздравил его с заключением крупного телевизионного контракта с Fox. По словам Уайта, подобные сообщения имели для него большое значение, поскольку исходили от человека, который следил за развитием UFC еще до коммерческого успеха организации.

Интересно, что деловые интересы друзей не всегда совпадали. В июне 2008 года Трамп приобрел долю в Affliction — конкурирующем с UFC промоушене, организовавшим поединки Федора Емельяненко. Бизнесмен даже говорил о намерении стать одним из ведущих организаторов турниров ММА. Однако Affliction провел всего два мероприятия и прекратил существование как промоушен в 2009 году. На личных отношениях Трампа и Уайта это соперничество не отразилось.

Дональд Трамп и Дана Уайт. Фото Global Look Press

Уайт поддерживал демократов, но выступил на выборах за Трампа

Несмотря на последующую репутацию убежденного сторонника Трампа, Уайт раньше поддерживал и политиков-демократов. На президентских выборах 2008 года он голосовал за Барака Обаму, о чем сам рассказал в интервью Boston.com в 2018-м. Кроме того, в 2010 году руководитель UFC участвовал в кампании по переизбранию сенатора-демократа Гарри Рида от Невады. Рид поддерживал развитие и официальное признание смешанных единоборств, что имело непосредственное значение для бизнеса Уайта.

Поэтому его выступление на съезде Республиканской партии в июле 2016 года стало не результатом многолетней политической приверженности, а прежде всего личным решением. Уайт рассказывал, что Трамп позвонил ему и попросил поддержать свою кандидатуру. «Если ты не хочешь этого делать, я все пойму, но для меня будет большой честью, если ты выступишь на съезде республиканцев», — так глава UFC пересказывал слова Дональда в интервью Лексу Фридману.

По словам Уайта, знакомые отговаривали его от участия, предупреждая о возможных последствиях для репутации. Но он согласился. На съезде босс UFC рассказал историю о помощи Трампа в начале 2000-х и произнес ставшую впоследствии известной фразу: «Я всю жизнь работаю в индустрии боев. Я знаю бойцов. Дамы и господа, Дональд Трамп — боец». В дальнейшем Уайт выступал в поддержку друга и на съездах республиканцев в 2020 и 2024 годах.

Сотрудничество не ограничилось предвыборными выступлениями. В 2016 году к команде Трампа присоединился Стивен Чунг, прежде занимавший должность директора по коммуникациям UFC. Во время первого президентского срока он работал в Белом доме, а после победы на выборах 2024 года получил пост директора по коммуникациям президентской администрации. Таким образом, у UFC и окружения Трампа появились и кадровые связи.

В августе 2018 года Уайт воспользовался дружбой с президентом, чтобы организовать встречу в Белом доме для Колби Ковингтона. Американец незадолго до этого победил Рафаэля дос Аньоса и завоевал временный титул UFC в полусреднем весе. Еще после боя он пообещал принести пояс Трампу и в итоге посетил Овальный кабинет вместе с руководителем промоушена. Ковингтон передал президенту чемпионский пояс, а их совместные фотографии получили широкое распространение.

Звонки из Белого дома и поддержка во время пандемии

2 ноября 2019 года Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим турнир UFC. На UFC 244 в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден» его встретили смешанной реакцией: часть зрителей аплодировала, другие освистывали. Президент пришел с сыновьями и несколькими конгрессменами, а Уайт сопровождал его при появлении на арене.

При этом мужчины общались и за пределами публичных мероприятий. В интервью Лексу Фридману в марте 2024 года Уайт рассказывал, что Трамп регулярно звонил ему во время первого президентского срока, причем иногда исключительно ради обсуждения UFC. «Я мог находиться в другом конце офиса, и секретарь кричала: «Президент на телефоне!» Я бежал по коридору, поднимал трубку, а он хотел поговорить о предстоящем или прошедшем бое», — вспоминал Уайт.

Дана также рассказал о единственном случае, когда слышал Трампа совершенно подавленным. Это произошло в июле 2022 года после смерти его первой супруги Иваны. Дана узнал о случившемся и позвонил другу, чтобы поддержать его. По словам главы UFC, прежде он никогда не слышал Трампа настолько подавленным, хотя тому не раз приходилось сталкиваться с публичными конфликтами и судебными разбирательствами.

В мае 2020 года их отношения получили еще одно публичное подтверждение. UFC первым из крупнейших американских спортивных промоушенов возобновил проведение мероприятий после остановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Перед UFC 249 в Джексонвилле организаторы показали специальное видеообращение Трампа. Президент поздравил Уайта, поддержал возвращение спортивных турниров и призвал другие лиги возобновлять работу с соблюдением необходимых мер безопасности.

Дональд Трамп и Дана Уайт. Фото Global Look Press

Как Уайт помог Трампу вернуться в Белый дом

После поражения на выборах 2020 года Трамп продолжил посещать турниры UFC. В интервью The Washington Post в июне 2026-го он признался, что восторженная реакция публики оказала на него серьезное влияние. По словам президента, когда он вместе с Уайтом появлялся на арене и слышал приветствия зрителей, это убеждало его, что прежняя политическая поддержка никуда не исчезла. Трамп даже допустил, что без подобных приемов мог не решиться на очередную президентскую кампанию.

В июне 2024 года Уайт помог политику выйти на новую для него платформу — TikTok. Первое видео Трампа было снято во время UFC 302 в Ньюарке и начиналось словами руководителя промоушена: «Президент теперь в TikTok». К утру 3 июня ролик набрал десятки миллионов просмотров, а аккаунт собрал миллионы подписчиков. Примечательно, что во время первого президентского срока Трамп пытался запретить эту социальную сеть в США, однако перед выборами 2024-го стал использовать ее для общения с избирателями.

В том же году Уайт активно помогал Трампу привлекать аудиторию популярных подкастов. В интервью The New Yorker в мае 2026-го глава UFC рассказал, что познакомил политика с блогерами Nelk Boys, организовал их встречу на борту президентского самолета и объяснял Трампу, почему необходимо общаться с аудиторией за пределами традиционных телеканалов. По словам Уайта, он также около шести лет пытался организовать интервью Трампа с комментатором UFC Джо Роганом, который не хотел открыто участвовать в политике.

В октябре 2024 года трехчасовое интервью Трампа Рогану наконец состоялось. А перед выборами Уайт, по собственным словам, написал ведущему и спросил, собирается ли он голосовать за Трампа. Получив утвердительный ответ, руководитель UFC предложил Рогану публично поддержать кандидата. 4 ноября Джо объявил о поддержке Трампа, хотя в своей публикации отдельно отметил влияние аргументов Илона Маска.

Уайт не ограничивался организацией интервью. 27 октября 2024 года он выступил на предвыборном митинге Трампа в «Мэдисон-сквер-гарден», где напрямую критиковал кандидата демократов Камалу Харрис. Он утверждал, что ее избрание не приведет к необходимым изменениям, и призывал голосовать за республиканца. Это уже было не просто выступление с рассказом о многолетней дружбе, как на съезде 2016 года, а участие в агитационной кампании с обсуждением политического выбора американцев.

После победы на выборах 5 ноября Трамп пригласил Уайта выступить перед собравшимися в его штабе во Флориде. Глава UFC поздравил друга и поблагодарил блогеров, помогавших ему в кампании. А 16 ноября президент появился вместе с Уайтом на UFC 309 в «Мэдисон-сквер-гарден», где его сопровождали Илон Маск, Роберт Кеннеди-младший и другие представители ближайшего окружения.

Взаимная поддержка проявлялась и в коммерческих вопросах. В феврале 2024 года Трамп публично призвал сторонников дать второй шанс компании Anheuser-Busch, производителю Bud Light, после бойкота бренда консервативной аудиторией. UFC заключил с компанией крупное спонсорское соглашение, вступившее в силу в январе 2024-го. По информации The Washington Post, Уайт лично убеждал Трампа поддержать производителя пива.

Дональд Трамп и Дана Уайт. Фото Global Look Press

Турнир в Белом доме и отказ Уайта от политической карьеры

После победы Трампа их сотрудничество продолжилось. 14 июня 2026 года UFC провел турнир Freedom 250 непосредственно на Южной лужайке Белого дома. Мероприятие приурочили к 250-летию независимости США и 80-летию президента, а главным событием стала победа Джастина Гэтжи над Илией Топурией. Организация турнира, по оценке Forbes, потребовала около 60 миллионов долларов.

Идея принадлежала самому Трампу. Как рассказывали Уайт и представители UFC, президент предложил провести мероприятие на территории Белого дома еще в ноябре 2024 года, вскоре после победы на выборах. Первоначально руководитель промоушена воспринял предложение с удивлением, однако затем приступил к подготовке. На организацию соревнований ушло более полутора лет, а место проведения потребовало возведения временной арены с трибунами и специальными конструкциями для телевизионной трансляции.

В интервью The New Yorker в мае 2026 года Уайт назвал Трампа одним из своих ближайших друзей и подчеркнул, что их отношения не основаны на взаимной выгоде. На вопросы о несогласии с отдельными решениями президента глава UFC отвечал, что дружба не предполагает полного совпадения политических взглядов. «Я не говорю, что согласен со всеми его решениями», — отметил он, отказавшись подробно обсуждать действия администрации.

При этом еще в ноябре 2024 года Уайт публично заявлял, что не собирается работать в правительстве. «Дональд Трамп — один из моих очень хороших друзей. Но у меня нет никаких личных политических амбиций», — сказал он Sports Business Journal. Позднее руководитель UFC высказался еще категоричнее: «Нет ничего грязнее политики. Это отвратительно, и я не хочу иметь с ней ничего общего».

Таким образом, предложение стать пресс-секретарем Белого дома противоречит прежним заявлениям самого Уайта, хотя за четверть века его отношения с Трампом давно вышли за пределы обычной дружбы двух бизнесменов. Дана трижды выступал на съездах республиканцев, помогал привлекать избирателей, организовывал встречи президента со спортсменами и блогерами и провел турнир UFC у Белого дома. Однако принять официальную должность в администрации — совсем другое решение. И пока неясно, действительно ли Трамп предложил ее другу всерьез и готов ли Уайт ради этого оставить руководство UFC.