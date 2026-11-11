Мовсар Евлоев стал героем вирусных рилсов. Его жест после поражения от Волкановски превратился в мем

Российский боец пробил информационный ММА-пузырь.

Короткое видео с Мовсаром Евлоевым, снятое после турнира UFC 333 в Абу-Даби, стало популярным шаблоном для рилсов, причем использовать его начали даже авторы, не связанные с миром смешанных единоборств.

Первое поражение в карьере

24 октября Евлоев провел главный бой в своей карьере. На турнире UFC 333 в Абу-Даби россиянин встретился с чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски, который защищал пояс. Мовсар подходил к поединку с рекордом 20-0, причем десять побед одержал в UFC. В марте он победил Лерона Мерфи и получил долгожданную возможность побороться за титул.

Бой проходил на арене Etihad Arena и завершился во втором раунде. Евлоеву удавалось переводить соперника в партер, однако Волкановски быстро поднимался на ноги и не позволял россиянину надолго закрепиться в выгодной позиции. Во второй пятиминутке австралиец стал чаще попадать в стойке, несколько раз потряс претендента и после очередного точного удара отправил его на настил, где продолжил атаку. Рефери остановил встречу на отметке 4.54.

Для 32-летнего Евлоева это поражение стало первым в профессиональных ММА. После боя россиянин признал превосходство соперника, назвал Волкановски великим чемпионом и отметил, что ему необходимо вернуться домой, отдохнуть и восстановиться после повреждений.

Два взмаха рукой у отеля «Хилтон»

Несмотря на неудачу в титульном поединке, Евлоев получил поддержку соотечественников. После турнира возле отеля Hilton в Абу-Даби, где во время бойцовской недели размещались участники UFC 333, его встретила группа болельщиков, среди которых были земляки из Ингушетии. Собравшиеся окружили спортсмена и начали скандировать его имя.

На кадрах, снятых возле гостиницы, Мовсар стоит среди поклонников с яблоком в руке. Услышав скандирование, он слегка улыбается и дважды машет свободной рукой, реагируя на внимание окружающих. Весь эпизод занимает несколько секунд. Никаких специальных действий для камеры боец не совершал: ролик запечатлел его реакцию на поддержку после первого поражения в карьере.

Оригинальный ролик снял блогер Зелимхан Тангиев. Исходное видео набрало около 2,2 миллиона просмотров, однако массово использовать отдельный фрагмент стали лишь спустя несколько дней. Пользователи начали вырезать два взмаха рукой и вставлять их в собственные видео с подписями на совершенно разные темы.

Как жест Евлоева превратился в мем

Большинство таких рилсов построено по одному принципу. В первой части автор показывает себя или описывает ситуацию, а затем вставляет несколько секунд с Евлоевым, который машет рукой под скандирование болельщиков. Часто эти видео сопровождает композиция Take Me There исполнителя Da Ti. Смысл жеста при этом меняется в зависимости от подписи.

Например, в одном из распространившихся роликов девушка фотографируется перед зеркалом, а на экране появляется текст: «Они за твоей спиной говорят». Следом идет вставка с Евлоевым и ответная подпись: «Я, наговорив в три раза больше». Получается шутка о человеке, который не обращает внимания на обсуждение за спиной, поскольку сам участвовал в подобных разговорах еще активнее.

Другие авторы используют тот же фрагмент в шутках о неожиданной популярности, долгах и просроченных платежах по кредитам. В таких публикациях приветствие Евлоева становится реакцией на ситуацию, о которой говорится в первой части видео. Для понимания этих шуток не нужно знать обстоятельства боя с Волкановски: содержание объясняется текстом, а жест спортсмена служит завершением ролика.

Появились и видео, в которых обыгрывается уже личность самого бойца. Одна из пользовательниц сопроводила публикацию подписью: «Когда сказала, что люблю UFC, а он спросил, кто такой Мовсар Евлоев». В этом случае кадры с россиянином становятся ответом на вопрос, хотя первоначальная запись вообще не была связана с подобным разговором.

К распространению мема подключились не только обычные пользователи, но и известные спортсмены. Свои версии опубликовали бывшая участница UFC Лиана Джоджуа и экс-футболист сборной Казахстана Бауыржан Турысбек. Ролики с тем же фрагментом стали появляться в аккаунтах блогеров, которые обычно публикуют материалы о повседневной жизни, недвижимости и других темах, не имеющих отношения к ММА.

Таким образом, запись, сделанная после поражения в титульном бою, получила распространение далеко за пределами спортивной аудитории. Пользователи сохранили исходный жест и реакцию болельщиков, но стали сопровождать их собственными подписями. В результате один и тот же эпизод используется для шуток о сплетнях, финансовых обязательствах, внезапном внимании окружающих и ситуациях, никак не связанных с карьерой Евлоева.