Копал выгребные ямы и обманул мать ради дебюта в ММА. Кевин Вальехос — свежая кровь в полулегком весе UFC

Молодой аргентинец может стать первым чемпионом организации из своей страны.

ММА UFC: Стерлинг — Виллехос

24-летний Кевин Вальехос 21 ноября на турнире UFC в Катаре победил бывшего чемпиона организации Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28). Аргентинец защитился от 11 из 12 попыток тейкдауна американца, одержал пятую победу подряд в UFC и довел профессиональный рекорд до 19-1. После боя Вальехос заявил о желании встретиться с чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски.

Работал помощником каменщика и копал выгребные ямы

Вальехос родился 8 декабря 2001 года в Мар-дель-Плате, но вырос в соседнем Батане, где окончил школу Сан-Франсиско. С 13 лет Кевин совмещал учебу с работой: был помощником каменщика на стройке, трудился на лесопилке, мастерил деревянные ящики и поддоны.

Во время пандемии коронавируса Вальехос около года вместе со старшим братом занимался обустройством выгребных ям для сбора бытовых стоков. В интервью аргентинскому телеканалу TN боец вспоминал, что это была тяжелая физическая работа, которую он совмещал с тренировками. Родители не заставляли Кевина зарабатывать деньги — он сам хотел оплачивать занятия в спортзале и личные расходы.

Даже после дебюта в профессиональных ММА Кевин продолжал подрабатывать на стройке, поскольку гонораров за бои не хватало даже на питание. После пятого поединка Вальехос отказался от подработок: родители взяли на себя расходы на проезд и питание, чтобы сын мог полностью сосредоточиться на тренировках.

До 16 лет не занимался единоборствами, а ради первого боя обманул мать

В детстве Вальехос играл в футбол, но только с друзьями на улице: семья не могла позволить себе регулярно тратить деньги на экипировку и поездки на соревнования. В 16 лет один из друзей предложил Кевину сходить на тренировку по ММА в небольшой зал в Батане. Аргентинец практически ничего не знал о смешанных единоборствах и поначалу воспринимал занятия как простое увлечение.

Примерно через пять месяцев состоялся его любительский дебют. Чтобы получить разрешение матери, Кевин сообщил ей, что поучаствует в дружеском поединке со знакомыми, а организаторы обеспечат участников необходимой защитой. В действительности мероприятие проходило в плохо оборудованном помещении с самодельной клеткой, а соперник был Вальехосу не знаком.

Родители поначалу опасались за здоровье сына и не хотели смотреть, как он получает удары, но после первого поединка стали поддерживать его занятия. В дальнейшем семья помогала Кевину с организацией поездок на соревнования.

Не проигрывал в любителях и стал чемпионом в трех весовых категориях

Любительскую карьеру Вальехос завершил с результатом 14-0, а в сентябре 2021 года дебютировал в профессионалах. Большинство поединков до подписания контракта с UFC аргентинец провел в местной организации Samurai Fight House, где за несколько месяцев завоевал чемпионские пояса в легчайшем, полулегком и легком весе.

В мае 2023 года Вальехос победил техническим нокаутом уругвайца Эдуардо Гарагорри, ранее выступавшего в UFC. Уже через неделю команда аргентинца получила приглашение на Претендентскую серию Даны Уайта.

Кевин Вальехос против Алджамейна Стерлинга. Фото AFP

Единственное поражение потерпел от Жана Силвы

В сентябре 2023 года Вальехос встретился с бразильцем Жаном Силвой, которому уступил единогласным решением судей. Кевин впоследствии рассказывал, что команда тщательно изучала предыдущие выступления соперника, однако тот сменил тренировочный зал и существенно изменил манеру ведения боя. Аргентинцу не хватило опыта, чтобы перестроиться по ходу поединка.

Несмотря на поражение, Дана Уайт похвалил 21-летнего бойца за способность выдерживать тяжелые удары и продолжать атаковать. Президент UFC отметил, что у аргентинца есть технические недостатки, но выразил уверенность в его перспективах.

Сам Вальехос признавался, что поначалу хотел увидеть поражение Силвы в UFC, однако позднее пересмотрел отношение к бывшему сопернику. Неудача заставила Кевина изменить подход к подготовке: он начал чаще посещать другие залы и работать с новыми спарринг-партнерами.

Попал в UFC со второй попытки и нокаутировал Чикадзе ударом с разворота

После поражения от Силвы Вальехос одержал две досрочные победы в Samurai Fight House и вновь получил приглашение в «контендер». В сентябре 2024 года аргентинец за 2 минуты и 23 секунды разобрался с ранее не побежденным американцем Кэмом Тигом и получил контракт с UFC.

В 2025 году Кевин победил Сынву Чхве, Дэнни Силву и Гигу Чикадзе, причем стал первым бойцом, нокаутировавшим грузина в профессиональных ММА. Вальехос отправил соперника на настил ударом кулаком с разворота и добил локтями в партере.

В марте 2026 года аргентинец впервые возглавил турнир UFC, за три с половиной минуты нокаутировав бывшего претендента на временный чемпионский пояс Джоша Эмметта. За победы над Чикадзе и Эмметтом Кевин получил бонусы за выступление вечера.

Ездит на сборы в Бразилию и тренируется с Оливейрой

Вальехос представляет аргентинскую команду Brothers of Life MMA, где занимается около восьми лет. Один из его тренеров — Алехандро Белатинес. В обычном режиме Кевин проводит по две-три тренировки в день, а во время подготовки к поединкам их количество может достигать четырех.

На сборы аргентинец регулярно приезжает в Сан-Паулу, где занимается в команде Team Mineiro под руководством Лукаса Минейро. Вальехос объясняет, что в Бразилии гораздо больше профессиональных бойцов, с которыми можно проводить спарринги, чем у него на родине.

Перед поединком со Стерлингом Кевин также посетил зал Chute Boxe, где тренировался вместе с бывшим чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой. Их знакомство организовал Минейро, ранее сам занимавшийся в этой команде.

В интервью La Capital Вальехос рассказывал, что самостоятельно оплачивает тренировочные сборы в Бразилии, включая проживание и питание. В будущем боец хочет открыть собственную академию ММА в Мар-дель-Плате, чтобы местным спортсменам не приходилось ездить за границу для полноценной подготовки.

Встречается с девушкой со времен пандемии, приютил двух бездомных собак

Кевин — младший из четырех детей в семье Сандры Беатрис Вальехос и Марсело Монтенегро. Еще весной 2026 года боец жил с родителями в Батане, поскольку из-за частых поездок не видел необходимости снимать отдельное жилье. Осенью аргентинец переехал в Мар-дель-Плату, где поселился вместе со своей девушкой.

Они познакомились во время пандемии коронавируса, когда Кевин еще не выступал в профессиональных ММА. Девушка посещала его соревнования и поддерживала бойца во время продолжительных зарубежных сборов.

В свободное время Вальехос играет на PlayStation, посещает с девушкой рестораны и ездит к океану, где они любят пить мате. Также пара приютила двух собак, которых подобрала на улице, — Наоми и Омеро.

В анкете на официальном сайте UFC аргентинец рассказал, что хочет не только стать чемпионом, но и завести детей, которые в будущем будут гордиться его спортивными достижениями.