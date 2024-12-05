Биография Джамала Хилла: отец шестерых детей, попал в UFC в 26 лет и стал чемпионом

История чемпиона UFC и скандалиста из Гранд-Рапидс.

Джамал Хилл

Прозвище: Сладких Снов (Sweet Dreams)

Дата рождения: 19 мая 1991 года

Место рождения: Чикаго (штат Иллинойс, США)

Место проживания: Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США)

Вид спорта: ММА

Рост: 193 см

Весовая категория: полутяжелый дивизион (93 кг)

Рекорд в ММА (на декабрь 2024 года): 12-2, 1 бой признан несостоявшимся

Детство и юность Джамала Хилла

Джамал Хилл родился 19 мая 1991 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). В 12 лет Джамал вместе с семьей переехал в Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США).

Хилл с детства научился драться, чтобы защитить себя на улице. В юности Джамал занимался баскетболом, выступая за студенческую команду местного университета Давенпорта.

«Я играю в баскетбол всю свою жизнь. Это тренировка, которая мне нравится. Это то, что я использую для кардио, для снижения веса и тому подобного. Я делал это целую вечность», — рассказал Хилл летом 2023-го.

Связать свою жизнь с единоборствами юноша решил после просмотра боя Андерсон Силва — Форрест Гриффин в 2009 году. Бойцы сошлись на турнире UFC 101.

«Я тогда подумал: я ввязываюсь во множество драк, но умею ли я драться, как Силва? Что, если я столкнусь с таким же жестким парнем? Наверное, мне нужно стать таким же жестким. На всякий случай, для безопасности», — говорил Хилл.

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Ранняя карьера Джамала Хилла в ММА

В смешанные единоборства Хилл пришел в возрасте 19 лет. На любительском уровне юноша провел 11 поединков и во всех одержал досрочные победы.

Профессиональную карьеру Джамал начал в 2017 году в 26 лет, подписав контракт с организацией KnockOut Promotions. Дебют в клетке состоялся 30 сентября 2017-го на турнире KOP 58 в Гранд-Рапидс. Новичок единогласным решением победил Алекса Дейвидсона.

Следующие два боя в промоушене Джамал также выиграл — техническим нокаутом и единогласным решением судей соответственно у Майка Джонсона в декабре 2017-го и Уильяма Винсента в апреле 2018-го. С рекордом 3-0 американец решил претендовать на пояс чемпиона KnockOut Promotions в полутяжелом весе.

30 июня 2018 года боец из Гранд-Рапидс на турнире KOP 62 в своем городе завоевал титул в противостоянии с еще одним будущим бойцом UFC Декуаном Таунсендом после победы единогласным решением судей. Причем Таунсенд был намного опытнее Хилла с 26 проведенными поединками.

16 февраля 2019 года состоялся реванш Хилла с Винсентом на Light Out Championship 2. Джамал снова вышел победителем из этого противостояния после отказа оппонента от продолжения боя перед вторым раундом.

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Карьера Джамала Хилла в UFC

Путь в главном промоушене мира для Хилла начался с поединка в рамках претендентской серии Даны Уайта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 23 июля 2019 года. Соперником стал немецкий боец Александр Поппек, которого американец сокрушил эффектными ударами локтями и руками, после чего рефери пришлось остановить поединок на 22-й секунде третьего раунда.

Хилл (рекорд 6-0) подписал контракт с UFC и полгода ждал первого боя. Дебют состоялся 25 января 2020 года в главном карде UFC Fight Night 166 в Роли (штат Северная Каролина, США). Соперником американца стал серб Дарко Стошич. Бойцы провели три раунда, Джамал победил единогласным решением судей.

30 мая 2020 года Хилл в первом раунде нокаутировал бразильца Клидсона Абреу на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе. Однако 3 сентября результат был заменен на «несостоявшийся» из-за положительного теста бойца на марихуану. Джамала отстранили от боев на полгода и оштрафовали на 15 процентов от его гонорара.

5 декабря 2020 года Хилл провел бой с гаитянином Овинсом Сен-Пре на новом турнире UFC on ESPN в Лас-Вегасе. Поединок носил статус соглавного события вечера. Джамал одержал победу во втором раунде, при этом ему досталось 20 процентов от гонорара Сен-Пре, поскольку гаитянин не сделал вес и бой проходил в промежуточной категории.

Следующим соперником Хилла стал шотландец Пол Крейг. Бойцы должны были провести поединок на турнире 10 марта 2021 года, но Джамал снялся из-за положительного теста на коронавирус. Противостояние состоялось 12 июня на UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США), Джамал и Пол открыли главный кард. Поединок завершился техническим нокаутом на исходе второй минуты первого раунда, когда Крейг после болевого приема на сломал сопернику локоть. Для американца это поражение стало первым в карьере.

Новый бой Хилла с австралийцем Джимми Крутом планировался на турнире 2 октября 2021 года, но в начале сентября был перенесен на 4 декабря в рамках UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе. Поединок продлился 48 секунд и завершился победой Джамала. Американец впервые получил бонус за выступление вечера.

19 февраля 2022 года Хилл впервые принял участие в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night 201 в Лас-Вегасе. Он отправил в нокаут бразильца Джонни Уокера на третьей минуте первого раунда и снова получил бонус за выступление вечера.

6 августа 2022 года Хилл одержал победу над бразильцем Тиагу Сантосом в главном событии UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе. Поединок закончился техническим нокаутом в четвертом раунде и был признан лучшим боем вечера.

Джамал Хилл и Гловер Тейшейра. Фото Global Look Press

Хилл собрал серию из четырех побед, причем за каждую получал дополнительные бонусы. Вместе с этим он стал претендентом на вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе в связи с травмой обладателя пояса чеха Иржи Прохазки. Джамал провел чемпионский бой с возрастным бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 283 в Рио-де-Жанейро 21 января 2023 года.

Хилл не дал Тейшейре утянуть себя в партер и перебил в стойке в первых трех раундах. В четвертом раунде американец начал попадать чаще и тотально доминировал в октагоне. Пятый раунд прошел в спокойном темпе, бразилец пытался реабилитироваться, но не получил такой возможности. Джамал одержал победу единогласным решением судей, во второй раз в карьере получил бонус за лучший бой вечера и впервые стал чемпионом UFC.

«Оттуда, откуда я, и дойти до такого... Тяжелая работа, самоотдача, не слушать никого. Много людей говорили мне, что я не справлюсь, что это невозможно, что у меня будет шанс, если только я [нокаутирую его] в первом раунде. Что вы скажете сейчас? Я должен был драться за каждый шанс — чтобы попасть сюда, чтобы просто жить и иметь шанс. Ты можешь добиться всего, что хочешь, если готов биться за это. Левый хайкик? Это идея, которая пришла по ходу, я пытался что-то найти на переключении стоек, найти новые углы. Он жесткий, как кирпич. Я не знаю никого, кто бы смог пропускать такие удары от меня, и стоять дальше. Теперь вы видите, где я, давайте, жду вас [претенденты]», — сказал новый обладатель пояса после боя.

Для защиты титула Хилл ждал восстановления после травмы плеча Прохазки. Однако в это время сам получил травму ахиллова сухожилия и был вынужден отказаться от титула.

«Я несколько месяцев ждал боя с Иржи Прохазкой, чтобы защитить свой пояс. К сожалению, придется подождать еще, потому что я порвал ахиллово сухожилие. Мне нужна операция и время на восстановление. Прохазка отказался от титула, когда травмировался. Он освободил пояс, чтобы дивизион дальше жил. Я сделаю так же», — заявил Хилл на своем YouTube-канале летом 2023-го.

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Снова ставший вакантным титул чемпиона Прохазка разыграл с бразильцем Алексом Перейрой. Бой прошел 11 ноября 2023 года на UFC 295, новым обладателем пояса стал Перейра. Хилл после восстановления вышел на поединок против чемпиона в рамках UFC 300 в Лас-Вегасе 13 апреля 2024-го.

«Не сомневайтесь, я здесь, чтобы вырубить его. Я вижу только один вариант — он должен лечь спать. Он поставил меня на четвертое место в своем списке сложнейших соперников? У меня нет с этим проблем. Он выйдет и все увидит. Вы знаете, как я дерусь», — сказал Джамал на пресс-конференции.

Хилл не смог реализовать свое обещание. Перейра взял верх после нокаута на четвертой минуте первого раунда и провел первую удачную защиту пояса.

Перейра в июне во второй раз победил Прохазку техническим нокаутом на UFC 303. Хилл также должен был выступить на этом турнире против Халила Раунтри-младшего, но его соперник выбыл из-за приема запрещенных веществ и был заменена на Карлоса Ульберга. При этом сам экс-чемпион снялся с поединка из-за травмы.

Осенью Хилл и Прохазка начали подогревать интерес к своему бою на UFC 311 в начале 2025 года. Чех высказался о поединке американца с Перейрой и с презрением оценил его бойцовские качества.

«В нашем последнем бою у нас был один и тот же соперник, верно? В твоем выступлении он над тобой доминировал и нокаутировал. Тебя просто переехали, нахлобучив твой конский хвостик, который висел набок, а меня подловили. Разница огромная. Даже в победных боях тебе приходится выживать, а Гловера Тейшейру ты победил только потому, что в том поединке он показал еще более низкий бойцовский IQ. Я показываю доминирующие выступления, а ты выживаешь — мы не одинаковые», — заявил Хилл на своем YouTube-канале.

«Джамал, тебе лучше не высказываться о моих выступлениях и бойцовском IQ. Потому что в своем последнем поединке ты не показал вообще ничего. 18 января я добуду победу», — заявил Прохазка на видео в своих соцсетях.

Достижения Джамала Хилла

Чемпион UFC в полутяжелом весе (утратил пояс без защиты)

Бонус за выступление вечера (против Джимми Крута и Джонни Уокера)

Бонус за лучший бой вечера (против Тиагу Сантоса и Гловера Тейшейры)

Наибольшее количество значимых ударов за бой в полутяжелом дивизионе UFC (232, на декабрь 2024 года)

Наибольшее количество выброшенных ударов за бой в полутяжелом дивизионе UFC (402, на декабрь 2024 года)

Чемпион KOP (KnockOut Promotions) в полутяжелом весе (одна успешная защита)

Фото соцсети

Личная жизнь Джамала Хилла

У Джамала Хилла шестеро детей. Впервые он стал отцом в 15 лет.

«Бро, ты спрашиваешь, как так вышло, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе историю про птичек и пчел? О'кей, ладно, это чисто американское выражение. Смотри, когда парень любит девушку физически, то... Ладно, бро, я просто играю. Так вышло, у меня есть дети. Я всегда хотел большую семью, да. Это жизнь, что получилось, то получилось», — рассказал боец в интервью YouTube-каналу «СЭ» «Ушатайка» летом 2022-го.

Боец вдобавок подчеркнул, что подписание контракта с UFC позволило решить его финансовые проблемы: «Много ртов, которые надо кормить».

Также спортсмен выступает за свободное, но ответственное и лицензированное ношение и использование оружия. По его словам, лучше иметь пистолет на случай необходимости.

«Потому что я хожу не только на тренировки. Я уезжаю из зала и еду в другие места. У нас штат, где свободное ношение оружия. Иногда ситуации выходят из-под контроля, люди имеют склонность к потере контроля. Лучше иметь пистолет, когда он тебе не нужен, чем не иметь, когда он нужен», — рассказал Хилл в том же интервью «Ушатайке».

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Скандалы с Джамалом Хиллом

28 ноября 2023 года боец UFC был арестован из-за подозрения в домашнем насилии. Джамал пригласил к себе домой брата Джеймса с женой и предложил прибраться в помещении за 300 долларов. Спортсмен при этом задался вопросом, стоит ли платить родственникам за уборку. Джамал начал упрекать Джеймса в том, что он не поздравил его дочь с Днем благодарения. В результате спор вылился в драку, спортсмен выбил брату зуб.

Джамала после ареста отправили на один день в тюрьму округа Кент. Позднее его освободили из-под стражи под залог.

25 ноября 2024 года Хилл жестко отозвался о российском бойце UFC Магомеде Анкалаеве. Выступающий в этом дивизионе дагестанец назвал американца «плаксой» после его поражения Алексу Перейре.

«Я хочу вырубить Анкалаева. Он ****, он даже разговаривает как **** и реагирует как ****. Хочешь настоящей вражды? Я тебе ее устрою! ****** Анкалаева! Я даже не общался с этим чудаком, он просто пытается обратить на себя внимание фанатов. Еще пара человек занимается подобным *******, он самый ***** из них», — сказал Хилл Inside Fighting.

Интересные факты про Джамала Хилла

Хилл является поклонником легендарного американского боксера Флойда Мейвезера, он даже провел несколько тренировок в его зале.

Джамал обладает коричневым поясом по джиу-джитсу.

Травму ахиллова сухожилия боец UFC получил во время тренировки по баскетболу, в результате чего перенес первую в своей жизни операцию.

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