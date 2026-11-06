Борцов в UFC стали поднимать даже из бэк-маунта. Как теперь быть Махачеву?

Подстава.

В UFC большой скандал — впервые в истории борца подняли из бэк-маунта, и это перевернуло бой.

Опытный рефери Дэн Мираглиота вытащил ударника Нолана из коронки Мойкано и, по сути, стал соавтором его победы. Оказавшись на ногах, Нолан уронил соперника и все поменял.

Прежде судьи разрывали пассивный клинч и поднимали из гарда за залеживание, но бэк-маунт никогда не трогали. Во-первых, забрать спину на этом уровне очень сложно, нужны элитные навыки не только борьбы, но и грэпплинга. Во-вторых, это одна из самых доминирующих позиций с угрозой финиша. В случае с Мойкано сабмишн был более чем вероятен: бразилец закончил прошлый бой как раз из бэк-маунта и вообще входит в число лидеров UFC по победам удушением сзади.

После турнира Мираглиоту ругали за грубую ошибку и помутнение, но мало кто задумался, что решение могло исходить не от него. Мойкано — яркий и харизматичный парень, но как боец уже отработанный материал. Ему 37 лет, и, кроме партера, он нигде не опасен. Нолан — 26-летний ударник на победной серии, важный для богатого австралийского рынка. Ему не просто так дали первый мейн-ивент: пока у Мойкано еще есть имя, на нем решили построить нового проспекта. В UFC прекрасно понимали, что единственный шанс ветерана — забрать спину. Если сложить все факты, получается не конспирология, а трезвый расчет. Иначе почему первый в истории подъем из бэк-маунта случился именно в бою одного из лучших мастеров этой позиции?

Дэн Мираглиота. Фото Global Look Press

Подкрепляет версию и вчерашнее интервью Даны Уайта каналу The MacLife. Президент не стал ни ругать рефери ни защищать права грэпплеров.

— Как вы думаете, стоит ли в принципе поднимать людей из бэк-маунта, фулл-маунта или это слишком доминирующая позиция?

— Не думаю, что вопрос в том, доминирующая позиция или нет. Вопрос в том, наносишь ли ты ущерб и пытаешься ли выиграть бой. Ты наносишь ущерб и хочешь выиграть бой? Потому что, если ты этого хочешь, *****... Некоторые ребята настолько сильны из бэк-маунта, что могут там просто сидеть три раунда. Правила такие — если ты не пытаешься улучшить позицию или нанести ущерб или выиграть бой, тебя поднимают.

— Много разговоров онлайн по поводу Дэна Мираглиоты. Люди удивляются, сколько зарабатывают судьи. Мираглиота заработал 1600 долларов за турнир. Думаете, это справедливая оплата? Может, если поднять ее, мы увидим рост уровня судей?

— Так... люди онлайн говорят, что судьям недостаточно платят?

— Люди удивлены, что Дэн Мираглиота заработал всего 1600 долларов за целую ночь работы в октагоне.

— Это дело Атлетической комиссии Невады. Это не ко мне. В интернете все всегда беспокоятся о том, сколько ***** другие зарабатывают. Как ***** насчет вас самих? Заткнитесь *****.

Судя по такому настрою, подъемы из бэк-маунта могут стать новой нормой. Это заставляет по-новому посмотреть на шансы Ислама Махачева в боях с ударниками. Махачев — один из главных мастеров захода за спину. Без этого навыка он бы не вытащил первый бой с Волкановски и вряд ли победил бы Иэна Гарри. При этом со спины Ислам работает не слишком активно — в основном контролирует (особенно в новой весовой). Здесь важно понимать специфику: если упущена та доля секунды, когда соперник открывает шею при переходе, задушить свежего топа, когда бэк-маунт устоялся, почти невозможно. Обороняющийся просто контролирует двумя руками атакующую руку борца и не ошибается, пока есть силы. Требовать от атакующего нагнетать позицию, сыпать локти 12 на 6 в макушку, бить боковые тычки бессмысленно, так это не работает. В современных ММА работа со спины — по большей части метод контроля для выигрыша раунда и последний островок безопасности для борцов. Теперь его могут отнять.

Как же быть Исламу?

Для начала порадуемся, что бой с Пратесом сорвался и у команды Махачева появилось время на адаптацию. Подними судья Ислама в стойку так же внезапно, как Мойкано, и сделай это не один раз — Пратес с высокой вероятностью его бы уронил. Проблема не только в том, что борца бросают под расстрел ударнику, но и в психологии. Мойкано признался, что решение рефери выбило его из колеи: он разозлился и потерял фокус. Теперь у Ислама есть несколько месяцев, чтобы перестроить партер на более активные позиции.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Какие еще варианты?

Можно пойти на военную хитрость. Обычно при команде рефери подниматься оба бойца сразу расслабляются и смотрят на судью. Нужно сделать вид, что не расслышал команду с первого раза, и в эту заминку нанести жесткий локоть или резко рвануть шею на излом. Да, все равно поднимут обоих, но для ударника подъем тоже не будет бесплатным.

Второй вариант совсем радикальный: а что, если... просто не вставать? Звучит безумно, но посмотрите на ситуацию шире. Подъем из бэк-маунта — дикость, которую осудил весь мир ММА: комментаторы боя, звезды и эксперты. Борцов, у которых и так отняли все права, откровенно скармливают ударникам ради шоу. В случае с Исламом накладывается и личный фактор. Дана Уайт — человек злопамятный (вспомните истории с Ортизом и Нганну), он уже дважды ворчал по поводу отказа Махачева драться. Его снятие сорвало им две вывески: Махачев — Пратес и Рахмонов — Моралес. Для UFC это большие деньги и хлопоты — Уайт ненавидит отмены и может поквитаться.

Но разве Ислам в том положении, чтобы быть мальчиком для битья? Он уже в статусе легенды и сегодня нужен UFC больше, чем они ему. Ему осталось 2-3 боя, и он вправе пойти на самые жесткие меры для самозащиты. Давление можно начать еще в раздевалке перед боем: строго предупредить рефери, что со спины будет работа на прием, поэтому поднимать быстро нельзя. Даже если судья получил команду сверху, такой разговор заставит его понервничать и даст Исламу лишние секунды в партере.

Если же в клетке будет полный произвол (особенно со второго подъема, когда уже ясно, что тебя сливают), можно пойти на принцип и не расцеплять замок. Опозорится в этой ситуации не Ислам, а сам UFC. Представьте картину: рефери ползает в ногах у Ислама и пытается распутать его ноги... Махачев может спокойно апеллировать — почему я должен вставать, я работаю.

Такой ход собьет рефери и привлечет глобальное внимание к проблеме. Снимут балл? Ну если в заминку успеть засунуть Пратесу жесткий локоть, а затем снова повалить — то пусть снимают. Хотя до второго партера с Пратесом можно не дожить... Скандальная выходка? Извините, не для того Ислам строил победную серию 11 лет и адски пахал, чтобы в главный момент карьеры просто встать под расстрел, как дурак. Нужно жестко отстаивать свои права. К первому номеру PFP должен быть особый подход.