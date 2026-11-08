Первое интервью Топурии после поражения. Почему не нокаутировал Гейджи, четыре перелома, Царукян, Махачев

Откровенно.

Бывший чемпион UFC Илия Топурия впервые появился на публике после страшного поражения от Джастина Гейджи.

Грузин дал сразу два интервью — одно британцам на 20 минут и большое, на целый час, испанскому журналисту Альваро Колменеро. Мы собрали из них самое интересное.

***

Каким был план на бой с Гейджи , почему не смог финишировать его

«Неправда, что я был зациклен на том, чтобы нокаутировать. Совсем нет. План на бой был изматывать его движением. Джастин любит размены, он не отличается выносливостью, и когда он устает, он устает с концами. Я всегда настраиваюсь на 5 раундов и на то, что в каждом раунде придется перестраиваться, потому что все эти засранцы очень сильные и просчитывают тебя. Но есть непросчитываемые вещи — когда я ударю тебя, у тебя что-то сломается? Когда ты ударишь, у меня сломается?

У нас был довольно строгий план на бой, но во втором раунде у меня уже было сломано три кости. Я видел невероятные зарубы, спарринги, где люди бьют всем, чем можно, но у них ничего не ломается. А у меня сломались две глазницы и нос. Окулисты сказали, что при переломе глазницы зрение падает на 70%. Когда я измотал Джастина, угадай, что случилось? К тому моменту я был измотан еще сильнее. Если сломана глазница, тело направляет всю кровь в ту область, где находится перелом, чтобы как можно скорее его восстановить. Это вызывает отёк. Отёк, отёк, отёк — всё отекло, перекрыло мне все дыхательные пути, и казалось, будто я наношу удары на задержке дыхания. Я ничего не видел, мне было тяжело прицелиться.

Люди писали, что я стоял не в той стойке, но я стоял так прямо, чтобы быть готовым к ударам снизу. Если бы я встал как-то по-другому, я открыл бы себя для других ударов, люди нашли бы что сказать. В моменте с ударом в печень он поступил верно — упал, чтобы выиграть время, чтобы я пришел к нему. Но когда он оказался внизу, как думаешь, что я думал? Я думал: «Брат, я за тобой, мне надо отдышаться, протереть глаза, понять, где я нахожусь».

Илия Топурия и Джастин Гейджи. Фото Global Look Press

Гейджи сломал ему четыре кости и был близок к тому, чтобы совсем лишить зрения

«Что было бы, если бы я вышел на 5-й раунд с Джастином? После всех обследований врачи сказали мне, что тот перелом орбитальной кости, которой у меня был... У нас есть глазничная кость, а за глазничной костью, насколько я понял, есть что-то вроде жировой прослойки, а потом идет сам глаз. И когда у меня сломалась глазница, жир провалился внутрь.

Мне сказали, если бы перелом увеличился ещё на полмиллиметра или что-то вроде того, мне пришлось бы делать операцию и устанавливать титановые пластины, и я уже не смог бы снова драться. Вот что могло бы произойти в пятом раунде. То, что я чувствовал, это уже была даже не боль. Всё горело, словно разбили бутылку и насыпали тебе осколки в глаза, понимаешь? В обоих глазах битое стекло и еще туда давит что-то. Люди говорили про колено в корпус, которое он мне ударил, но я просто пытался встать так, чтобы он не соприкоснулся с моим лицом.

Четыре кости у меня было сломано в бою: две орбитальные, нос и стопа. Я бы сам не сказал: «Остановите бой», но я уважаю решение, которое принял мой брат. Я бы сам так поступил. Я не мог открыть глаза. В третьем раунде я сказал врачу, что ничего не вижу. У меня как будто были тысячи кристалликов в глазу. Я помню свои мысли в бою: «Почему? Почему в самом важном бою в моей жизни я не вижу ничего, я не слышу ничего?»

Я не считаю себя неудачником после такого поражения. Ни в коем разе не неудачник. У меня была возможность, я выложился на сто процентов, и всё сложилось не так, как я хотел. Семнадцать раз всё складывалось так, как я хотел, а один раз — нет. Ничего страшного. Это был вечер, когда всё получилось не так, как я хотел, но это не определяет, кто я такой, понимаешь?Джастин просто был лучше в тот вечер. Поздравляю его. Он действительно проделал большую работу. А мне нужно было получить этот опыт, и все».

О встрече с матерью, отцом и сыном на утро после поражения

«На утро после поражения я никого не впускал к себе. Я не хотел, чтобы мама видела меня в таком положении. Я сказал всем: «Не хочу никого видеть, хочу отдохнуть». Но потом мы поговорили с командой, они сказали, что все переживают за меня, хотят увидеть меня, и тогда я сказал: «Пусть все зайдут». Мама, отец зашли, все. Все были очень серьезные, почти плакали, но я пытался шутить. Сын пришел ко мне тоже на следующее утро и я попробовал напугать его, расставил руки так (смеется). Я не хотел, чтобы меня видели в горе, слезах. Я никогда не плакал. Что было, то было, я не собираюсь мучать себя по поводу того, что случилось».

Илия Топурия. Фото Global Look Press

Топурия, правда, считает, что Гейджи что-то подложил в перчатки?

«Нет, я не думаю всерьёз, что у него что-то было в перчатках. Я просто размышлял об этом последние месяцы, мне казалось, что все равно что-то было не то. Я не видел, как ему бинтовали руки, моя команда тоже не видела, никто не видел. Мне хотелось бы дать тебе ясный ответ, было у него что-то или нет. Я не знаю. Но я знаю, что произошло. Я проиграл. Вот и все. Если у него что-то и было, я должен был победить его даже с этим, понимаешь? А победил он. И что я могу сделать? Я думаю, что технически я гораздо лучше него, физически — лучше него, во многом, как мне кажется. Но правда в том, что он меня победил. И все».

Что изменит после поражения

«Сейчас у меня гораздо больше желания делать всё лучше, больше тренироваться. Я гораздо сильнее мотивирован. На самом деле в последнее время у меня возникали мысли: «Я всего добился, после этого боя что ещё? Может быть, я вообще завершу карьеру». Но поражение изменило все мое восприятие. В какой-то момент мне казалось, я всего себя выжал в этом спорте, но вдруг спорт сказал мне: «Что? Бах! Иди сюда».

В январе истекает мое медицинское отстранение, я вернусь к контактным тренировкам. Пока мои кости заживают. Многое зависит от ощущенией, мне надо снова почувствовать себя хорошо. Снова провести спарринг. Сколько месяцев я не проводил спаррингов, не боролся в партере. Мне нужно все прочувствовать, а потом уже появится дата.

Что я изменю после поражения? Кое-что я наверняка изменю, но не из-за поражения. Вообще, мы всегда что-то меняем и всегда добавляем что-то новое — и в тренировки, и в команду. Я всегда побеждал и при этом менял людей в углу. Что-нибудь мы изменим, точно. Что-то конкретное не могу сказать, но изменения будут».

Илия Топурия. Фото Global Look Press

О следующем сопернике

«Единственное, что я знаю: все хотят драться со мной. Спроси кого угодно — все хотят со мной. Почему? Потому что со мной они больше всего заработают. Лично я бы выбрал Джастина, там есть история, которая для меня не может закончиться вот так. Но в то же время я не хочу ничего форсировать, понимаешь?

Окончательное решение не за ним, потому что он никто и ничего не решает. Есть UFC и я. Как мы решим, так Джастин и сделает. Я не говорю им, что хочу Джастина. Я говорю им, чтобы это было лучшее решение для них и чтобы оно было лучшим и для меня.

Что касается Пэдди, то он сосиска. У него тело сосиски. Он говорит, что переедет меня в партере? Если мы будем бороться по грэпплингу, он не возьмет у меня и балла. Что он мне сделает? Он не пройдет мой гард, он не сделает мне свип. Я вырос в борьбе. У меня детских фотографий на ковре больше, чем фотографий в парке. Что он мне сделает?

Будет драться со мной в стойке? У него очень большая голова, просто бей в ту сторону и попадешь. Он не Джастин. Джастин — псина. Он умеет уклоняться от ударов, у него креативный стиль. Он уклонялся не по технике, но это работает для него. А у Пэдди этого нет, у Пэдди нет абсолютно ничего. У Пэдди нет удара, у Пэдди нет неожиданных тейкдаунов, у Пэдди нет болевых или удушающих из ниоткуда. Пэдди очень предсказуем».

Илия Топурия и Джастин Гейджи. Фото Global Look Press

О Махачеве и победе Царукяна над Руффи

«Думаю, мне придется с Арманом подраться. Это возможно, возможно. Это соперник, с которым я могу в итоге провести бой. Если не Джастин и Пэдди, то это должен быть Арман. Я не знаю обо всех обещаниях, которые ему дали, но не думаю, что они прям парятся по поводу этих обещаний. Арман — это такой типаж, с которым можно поступать, как хочешь.

Последний бой он выиграл зрелищно, правда. Очень хорошие локти, хороший финиш Хотя Руффи мне никогда особо не нравился... Когда человек побеждает в первом раунде, он всегда выглядит технично, потому что в первом раунде все техничные, свежие. Я увидел, что у него очень скудный арсенал. Но Арман хорошо сделал свою работу, нельзя принижать его заслуги.

Махачев? Всё всегда может снова стать актуальным. Ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой. Этот бой, который все еще может состояться. Я выйду, нокаутирую Пэдди, наступлю ему на голову, и потом будут говорить: «Вау, Илия, посмотрите, как хорошо на него повлияло поражение, насколько он сосредоточен, ух, вау». И этот бой [с Махачевым] снова будет интересен».