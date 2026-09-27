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Боец Раони Барселос потерял сознание в концовке поединка UFC Fight Night 289 против Рауля Росаса 27 сентября 2026: подробности состояния и слова тренера

«Помолитесь за него». Боец UFC Барселос потерял сознание во время поединка с Росасом

Максим Клементьев
Раони Барселос.
Фото Global Look Press
Пришлось даже прощупывать пульс.
ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос

Поединок между Раулем Росасом Джуниором и Раони Барселосом на UFC Fight Night 289 едва не закончился трагедией. В пятом раунде 39-летний бразилец внезапно перестал сопротивляться противнику и потерял сознание, когда Росас-младший перевел его в партер. Арбитрам пришлось даже прощупывать пульс бойца.

Что случилось?

Примечательно, что к финальному раунду Барселос вел на карточках всех трех арбитров. Даже перед потерей сознания он не получал серьезных ударов по голове: атлеты боролись у сетки, а затем Росас-младший сделал подножку оппоненту. Бразилец упал и перестал сопротивляться. Поединок тут же остановили.

Пока американец праздновал победу, Раони никак не могли привести в чувство. Арбитры на всякий случай стали прощупывать пульс бойца. Затем его вынесли из октагона на носилках.

«Я прошу вас всех помолиться за Барселоса — он настоящий воин. И хороший бой — это работа двух людей», — сказал Росас-младший после объявления результата боя.

Бразильца в этот момент отвезли на компьютерную томографию. «Результатов пока нет. Но он в сознании, говорит и двигает всеми частями тела, и его тренер говорит, что с ним все в порядке», — написал в соцсетях спортивный врач Адам Нессим.

Вскоре заявление по поводу произошедшего сделала и пресс-служба UFC. «Барселос находится под наблюдением. Он стабилен и реагирует на внешние раздражители. Мы будем предоставлять обновления о его состоянии по мере их появления», — отмечается в релизе.

Всего Барселос провел в UFC 16 поединков. Бразилец одержал 11 побед и потерпел 5 поражений. До боя с Росасом-младшим он не проигрывал на протяжении двух лет.

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Почему Раони отключился?

Многих удивило, что Барселос потерял сознание, не получив чувствительного удара по голове. Некоторые фанаты даже посчитали, что он ударился ей о сетку, когда Росас-младший переводил бразильца в партер. Впрочем, ответ есть у того самого врача Адама Нессима.

«Как боец теряет сознание без прямого удара? Мозгу все равно, какой это объект. Перевод в партер, при котором голову резко бросают, создает такое же вращательное ускорение, как удар. Добавьте четыре с половиной раунда урона в 39 лет, и порог для получения сотрясения снижается», — сообщил он в соцсетях.

По словам доктора, Барселоса ждет длительная медицинская дисквалификация, чтобы исключить все последствия для мозга.

Из-за состояния Раони переживают не просто так. Потеря сознания — очень тревожный симптом. Многие любители единоборств помнят историю пуэрториканского боксера Причарда Колона, жизнь которого изменилась после поединка с американцем Террелом Уильямсом.

Тот постоянно наносил запрещенные удары по затылку. Уже в раздевалке состояние Причарда резко ухудшилось: он почувствовал головокружение, потерял сознание и был срочно доставлен в больницу.

Врачи провели экстренную операцию. Боксер оставался в коме 221 день, а полученные повреждения стали необратимыми. Он так и не смог вернуться к самостоятельной жизни и нуждался в круглосуточной медицинской и бытовой помощи.

В августе 2026-го пуэрториканца не стало.

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