«Помолитесь за него». Боец UFC Барселос потерял сознание во время поединка с Росасом

Пришлось даже прощупывать пульс.

ММА UFC: Росас Джуниор — Барселос

Поединок между Раулем Росасом Джуниором и Раони Барселосом на UFC Fight Night 289 едва не закончился трагедией. В пятом раунде 39-летний бразилец внезапно перестал сопротивляться противнику и потерял сознание, когда Росас-младший перевел его в партер. Арбитрам пришлось даже прощупывать пульс бойца.

Что случилось?

Примечательно, что к финальному раунду Барселос вел на карточках всех трех арбитров. Даже перед потерей сознания он не получал серьезных ударов по голове: атлеты боролись у сетки, а затем Росас-младший сделал подножку оппоненту. Бразилец упал и перестал сопротивляться. Поединок тут же остановили.

Пока американец праздновал победу, Раони никак не могли привести в чувство. Арбитры на всякий случай стали прощупывать пульс бойца. Затем его вынесли из октагона на носилках.

«Я прошу вас всех помолиться за Барселоса — он настоящий воин. И хороший бой — это работа двух людей», — сказал Росас-младший после объявления результата боя.

Бразильца в этот момент отвезли на компьютерную томографию. «Результатов пока нет. Но он в сознании, говорит и двигает всеми частями тела, и его тренер говорит, что с ним все в порядке», — написал в соцсетях спортивный врач Адам Нессим.

Вскоре заявление по поводу произошедшего сделала и пресс-служба UFC. «Барселос находится под наблюдением. Он стабилен и реагирует на внешние раздражители. Мы будем предоставлять обновления о его состоянии по мере их появления», — отмечается в релизе.

Всего Барселос провел в UFC 16 поединков. Бразилец одержал 11 побед и потерпел 5 поражений. До боя с Росасом-младшим он не проигрывал на протяжении двух лет.

Почему Раони отключился?

Многих удивило, что Барселос потерял сознание, не получив чувствительного удара по голове. Некоторые фанаты даже посчитали, что он ударился ей о сетку, когда Росас-младший переводил бразильца в партер. Впрочем, ответ есть у того самого врача Адама Нессима.

«Как боец теряет сознание без прямого удара? Мозгу все равно, какой это объект. Перевод в партер, при котором голову резко бросают, создает такое же вращательное ускорение, как удар. Добавьте четыре с половиной раунда урона в 39 лет, и порог для получения сотрясения снижается», — сообщил он в соцсетях.

По словам доктора, Барселоса ждет длительная медицинская дисквалификация, чтобы исключить все последствия для мозга.

Из-за состояния Раони переживают не просто так. Потеря сознания — очень тревожный симптом. Многие любители единоборств помнят историю пуэрториканского боксера Причарда Колона, жизнь которого изменилась после поединка с американцем Террелом Уильямсом.

Тот постоянно наносил запрещенные удары по затылку. Уже в раздевалке состояние Причарда резко ухудшилось: он почувствовал головокружение, потерял сознание и был срочно доставлен в больницу.

Врачи провели экстренную операцию. Боксер оставался в коме 221 день, а полученные повреждения стали необратимыми. Он так и не смог вернуться к самостоятельной жизни и нуждался в круглосуточной медицинской и бытовой помощи.

В августе 2026-го пуэрториканца не стало.