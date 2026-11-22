Австралия и Океания рвут UFC: 21 титул, мощный процент побед и лишь небольшое отставание от России

Невероятно.

Навахо Стирлинг нокаутировал Иржи Прохазку и вышел на 7-ю победу подряд в полутяжелом весе UFC.

Для чеха это уже второе поражение от бойцов новозеландского зала City Kickboxing: полгода назад бывшего чемпиона вырубил Карлос Ульберг. Теперь у Новой Зеландии в полутяжах два топа с общим рекордом 17-1 в UFC! На следующей неделе Стирлинг заберет у Прохазки вторую строчку рейтинга и будет ниже только Анкалаева и Ульберга. Скорее всего, его ждет бой с Магомедом за статус претендента.

Противостояние России и Австралии с Новой Зеландией за тройку лучших в ММА обостряется. В 2018 году Абдулманап Нурмагомедов загадывал, что Россия сначала обгонит Бразилию, а потом потеснит США. Вышло иначе: появились Австралия и Новая Зеландия, которые выиграли уже побольше нас.

Сравним успехи стран в UFC, считая Австралию и Новую Зеландию одной системой.

— У Австралии/НЗ — 21 титульная победа в UFC. У России — 17.

— У Австралии/НЗ — 5 дивизионных чемпионов: Волкановски, Уиттакер, Маддалена, Ульберг, Адесанья. У России — 5 дивизионных чемпионов: Хабиб, Махачев, Анкалаев, Ян, Чимаев (и не всякий согласится Чимаева, ставшего бойцом в Швеции, считать российским). Тактаров выигрывал турнир UFC, не все признают победителей восьмерок чемпионами.

— У Австралии/НЗ четыре бойца выходили на серию побед в 9+ боев подряд в UFC: Волкановски (12), Ульберг (10), Адесанья, Уиттакер (по 9). У России — 5: Махачев (17), Хабиб (13), Евлоев (10), Чимаев (9), Анкалаев (9). Маддалена выигрывал 8 подряд. Стирлинг вышел на 7, Салкиллд — на 6. У россиян действующая серия лучшая у Царукяна — 6.

— Самый титулованный боец из Австралии/НЗ — Волкановски с 9 титульными победами в UFC. У России — Махачев с 7.

— Счет в личных встречах UFC между странами — 10-8 в пользу России (благодаря трем победам Махачева, две из которых, над Волкановски, были не в весовой австралийца).

Ислам Махачев (слева) в поединке с Алексом Волкановски. Фото Getty Images

— В топ-15 UFC прямо сейчас находится 18 россиян и 12 австралийцев/новозеландцев. При этом бойцов не старше 30 лет в рейтингах у Австралии/НЗ больше — пятеро против троих.

— Общий рекорд всех 30 действующих бойцов из Австралии и НЗ в ростере UFC составляет 183-88 (67,53% побед в 271 бою), а положительный рекорд имеют 23 бойца из 30 (76,67%). Подчеркиваем — речь о действующих бойцах, закончившие не в счет.

Общий рекорд всех 33 действующих бойцов из России в UFC составляет 201-78 (72,04% побед в 279 боях), а положительный рекорд имеют 26 бойцов из 33 (78,79%).

Несомненно, Россия пока лучше, но Австралия/НЗ значительно превосходят по количеству успешных бойцов на миллион жителей и будут превосходить, даже если приписать России всех бойцов из бывших стран СССР.

По многим качественным показателям австралийцы уступают совсем немного и растут все быстрее. Топовые залы в Австралии и Новой Зеландии появляются в местах, где, казалось бы, никакого спорта высших достижений быть не должно. Посмотрите на зал Маддалены в Перте — какой-то пляжный гараж. Но оттуда вышел чемпион UFC, а теперь сильные залы возникли в Брисбене, Сиднее, Мельбурне и Канберре. Сильнейший, конечно, в новозеландском Окленде, где Юджин Бэерман год за годом делает из кикбоксеров больших бойцов ММА: Адесанью, Ульберга, Стирлинга, Кара-Франса, Хукера и других.

Все это при том, что любительские базы единоборств России и Австралии/НЗ совершенно несравнимы. В Австралии отличный бокс и кикбоксинг, но и в них у России гораздо более сильные основы.

По массовости австралийцы, конечно, проигрывают — у нас уйма классных бойцов во всех топовых лигах. Но если свести лучших на лучших в матче сборных — не факт, что австралийцы уступят. Кара-Франс побил в 57 кг лучшего на тот момент из россиян — Аскарова. Волкановски в 66 кг — Евлоева. В 61 Ян, конечно, побьет любого, но в 70 интрига — точно ли Царукян возьмет у Салкиллда? Царукян Гамроту проиграл, а Салкиллд задушил без проблем. В 77 Махачев уже побил Маддалену, а в 85 кг — Чимаев Уиттакера. В 93 Ульберг против Анкалаева — строго 50 на 50, в тяжи может подняться тот же Ульберг или Стирлинг, и не обязательно, что Волков у них выиграет (хотя, конечно, будет фаворитом).

Россия, несомненно, держит третью строчку, а по некоторым показателям опережает даже бразильцев и США, но по топ-бойцам на 1 млн населения Австралия/НЗ показывает сверхрезультаты и сильно прогрессирует.

5 декабря противостояние продолжится — Шара Буллет подерется в главном событии UFC Саудовская Аравия с Израэлем Адесаньей.