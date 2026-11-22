Брат Топурии внезапно провалился в третьем бою UFC. Его избил 22-летний андердог

Сенсация дня.

ММА UFC: Топурия — Луна

Александр Топурия, брат и главный тренер Илии, начал в UFC мощно. В двух боях он разобрался с талантливыми проспектами Сикнессом и Алмаханом, забрав все шесть раундов из шести.

На третий бой, против 22-летнего Сантьяго Луны, грузин выходил явным фаворитом: 1,34 против 3,30. Казалось, он снова навяжет техничный бокс с тяжелыми ударами и одержит первую досрочную победу в UFC. Луна в прошлом бою проиграл Брайсу Митчеллу, в борьбе ему предложить Топурии нечего, а в боксе он слишком раскрыт. Александр боксирует компактно: у него надежный блок, уклоны, отличная передняя рука и тяжелый удар. В проходах он здорово меняет уровни, а из клинча бросает со многих позииций: Сикнесса запустил прогибом, Алмахана — через бедро.

По многим компонентам он выглядит даже лучше Илии:

— бьет ногами по голове и корпусу

— безопаснее сокращает дистанцию

— лучше уклоняется: язык тела, посадка плеч и положение головы помогают защищаться от прямых ударов

— сильнее в клинче

— выступает в своей весовой, причем для нее он крупный — не ростом, но массой. Алмахана и Сикнесса он легко прогибал, грузил и сталкивал.

— активно бьет из завязок

— всегда дерется после Илии и может учиться на его ошибках, ведь манера у братьев похожая. У последнего пункта, правда, есть обратная сторона: Александр живет карьерой брата больше, чем своей. Из-за этого он простаивал шесть лет, провел всего восемь боев в профи (меньше всех в легчайшем весе UFC) и постоянно скачет по весам. Чтобы полноценно спарринговать с братом, ему приходится много набирать, а потом много сгонять.

Как бы то ни было, Луну он должен был обыгрывать при любом раскладе: тот слишком сырой и уязвимый в защите. Но все пошло совсем не по бумаге.

Во-первых, мексиканец сильно прибавил с прошлого боя — и физически, и в мастерстве. В 21-22 года бойцы способны за короткое время совершать огромные скачки в развитии. Во-вторых, он выбрал идеальный план и ударил по всем слабостям Александра.

Топурия-старший выбрасывает немного ударов и работает в низком и среднем темпе. Он любит методично наступать, тщательно выцеливать, обрезать углы, контролировать октагон и отдыхать в собственном давлении. Первый номер всегда тратит меньше сил, чем тот, кому приходится бегать кругами. Луна ответил на это высоким темпом и большим объемом ударов — и отказался пятиться.

Ожидалось, такой напор Топурия будет жестко встречать контрпанчами, сковывать в клинче и переводить. Но контрпанчером он оказался слабым, а борьбы не предложил никакой. Он слишком много принимал на блок, надеялся на уклоны и защиту плечом и не уходил в стороны с резкой сменой направления. Это очень боксерская манера, а в ММА с четырехунцевыми перчатками и киками она крайне опасна. Вдобавок Луна подключил хороший лоукик и выбивал сопернику переднюю ногу.

Выяснилось и другое: арсенал у Александра небольшой, а связок рук с ногами нет совсем. Он бил одиночный джеб и раз за разом повторял правый оверхэнд с апперкотом. Однажды оверхэнд через блок даже уронил Луну, но это был единственный серьезный успех. Не хватало левого бокового, мидлкиков и хайкиков (один хороший мидл прошел, но на этом все), локтей из клинча, комбинаций с переводом с руки на руку, более разнообразных смещений и углов, финтов с ложной борьбой.

Технически Александр очень одарен: любой удар он быстро выучит и применит. Но проблема, похоже, гораздо глубже. ММА элитного уровня — это спорт темпоритма, дистанции, разных типов выносливости, инициативы и языка тела. Высокий темп, большой объем и движение назад не подходят всей манере Топурии. Ему нужно идти вперед в низком или среднем темпе, выцеливать, обрезать, работать малым объемом, перезапускать атаки и разрывать дистанцию. И все это с сильным боксерским уклоном: в стойке, блоке, защите, мышлении. Современные ММА требуют гораздо большего разнообразия.

В итоге Луна сломал Топурии ритм и забросал ударами. 383 попадания, 111 значимых в голову. Два раунда избиения по всем направлениям и уверенная победа. Не смотрите на раздельное решение — это явная ошибка судей. Луна был лучше два с половиной раунда, Александру отдали первый только за нокдаун (этот удар, причем, Луна видел и заблокировал, но мощью снесло через блок). Теперь на соперника топ-15 закинут его, а Топурии начинать все сначала. И ведь главная проблема не в обрыве победной серии, главная проблема — в манере.

Сантьяго Луна. Фото Global Look Press

Сможет ли Александр измениться?

Занимайся такой талантливый атлет и стратег только своей карьерой, он давно вылепил бы из себя более совершенного бойца. Но год за годом он вкладывал большую часть сил в Илию, а это отнимает время на собственное развитие и сказывается на манере. Не случайно братья проиграли один за другим с разницей в полгода: их стиль слишком боксерский и однообразный, он требует перемен.

Александру перестроиться проще: он дерется в весовой, где не уступает соперникам в габаритах, а по массе и физике даже превосходит их. Но для этого придется сосредоточиться на себе. Если он снова начнет набирать вес под кэмп с братом-легковесом и снова уйдет в годовой простой, то может не добраться даже до топ-15.

Впрочем, сейчас долгая пауза может пойти и на пользу — если братья захотят учиться новому. Поражения требуют перемен: на одном боксе далеко не уедешь. Если Александр освоит стойку левши и работу на отходах, прибавит в объеме и начнет чаще связывать руки с ногами, он станет серьезной силой. В 30 лет такой прогресс еще возможен, тем более для такого техничного бойца.