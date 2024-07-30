Забит: «Махачев недооценил Царукяна в первом бою»

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов поделился мнением о предстоящем поединке Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Ислам — чемпион, по-любому он себя уверенно чувствует, — сказал Магомедшарипов. — В первом бою Ислам недооценил его чуть-чуть, расслабленно вышел. И, как я знаю, он тогда отравился, чуть плохо себя чувствовал. Если сейчас так же подготовится хорошо, как он проводит бои, я думаю, должен выиграть».

Забит Магомедшарипов последний поединок провел в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве, одолев Келвина Кэттера. В UFC у Забита шесть побед и ни одного поражения.