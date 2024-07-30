Магомедшарипов: «Нет желания возвращаться, готовиться, что-то доказывать»

Магомедшарипов объяснил, что деньги не смогут повлиять на решение уйти из ММА

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов объяснил, что деньги не смогут повлиять на его решение покинуть ММА.

«Это не финансовый вопрос, они обещали много чего и хотели, но, я думаю, не в этом дело, — сказал Магомедшарипов. — Я решил просто для себя — кому-то что-то доказывать не хочу. Сейчас возвращаться, готовиться, обратно к этому возвращаться у меня желания нет, не в деньгах дело».

Забит Магомедшарипов последний поединок провел в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве, одолев Келвина Кэттера. В UFC у Забита шесть побед и ни одного поражения.