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30 июля, 23:00

Магомедшарипов: «Нет желания возвращаться, готовиться, что-то доказывать»

Магомедшарипов объяснил, что деньги не смогут повлиять на решение уйти из ММА
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов объяснил, что деньги не смогут повлиять на его решение покинуть ММА.

«Это не финансовый вопрос, они обещали много чего и хотели, но, я думаю, не в этом дело, — сказал Магомедшарипов. — Я решил просто для себя — кому-то что-то доказывать не хочу. Сейчас возвращаться, готовиться, обратно к этому возвращаться у меня желания нет, не в деньгах дело».

Забит Магомедшарипов последний поединок провел в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве, одолев Келвина Кэттера. В UFC у Забита шесть побед и ни одного поражения.

Забит Магомедшарипов
ММА
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