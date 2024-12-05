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Ян может провести бой с победителем поединка Умар Нурмагомедов — Двалишвили

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Петр Ян может провести бой против победителя поединка между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили, сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

23 ноября Ян победил бразильца Дейвесона Фигейредо единогласным решением судей.

Поединок за титул в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Двалишвили станет со-главным на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, который пройдет 18 января.

В последнем поединке Умар Нурмагомедов в августе 2024 года единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена. Всего на счету 28-летнего россиянина 18 побед в 18 боях.

Источник: ТАСС
Мераб Двалишвили
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
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