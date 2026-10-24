Волков стал вторым российским бойцом, кто провел 20+ боев в UFC

Российский боец ММА Александр Волков единогласным решением судей победил соотечественника Ризвана Куниева на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

38-летний Волков стал вторым российским бойцом, который провел 20 и более поединков в UFC. Лидером по этому показателю является Никита Крылов (23 боя). После Волкова идут Ислам Махачев (19), Магомед Анкалаев (17), Петр Ян (17, включая сегодняшний бой) и Алексей Олейник (17).

Волков одержал третью победу подряд в UFC. Всего на его счету теперь 41 победа при 11 поражениях в ММА.

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