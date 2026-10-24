Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: прямая трансляция титульного боя UFC 333

В субботу, 24 октября, австралийский чемпион Александр Волкановски проведет защиту титула UFC в полулегком весе против россиянина Мовсара Евлоева. Поединок возглавит турнир UFC 333 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Основной кард соревнований стартовал в 21.00 по московскому времени. Встреча Волкановски и Евлоева запланирована последней. По предварительному расписанию бой ожидается около 23.35 мск. Фактическое время выхода в октагон зависит от продолжительности предыдущих поединков.

В России прямую трансляцию титульного боя покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир турнира на канале начался в 19.00 мск. Также поединок покажет телеканал «Матч! Боец». Смотреть встречу онлайн можно на сайте matchtv.ru с учетом условий доступа. Полный кард UFC 333 доступен по платной подписке UFC Fight Pass.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Волкановски подходит к защите чемпионского пояса с профессиональным рекордом 28 побед и четыре поражения. Австралиец выиграл 13 поединков нокаутами и три — приемами. В предыдущем бою 31 января 2026 года он победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

Евлоев остается непобежденным: 20 побед в 20 профессиональных встречах. На счету россиянина три победы нокаутами и четыре — приемами. Он занимает первую строчку рейтинга претендентов полулегкого дивизиона. В последнем бою Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей.

Следить за ходом поединка Волкановски — Евлоев в текстовом формате, узнать итоговый результат и статистику можно в матч-центре ММА «СЭ».