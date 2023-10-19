Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

21 октября в городе Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» девушка-боец наилегчайшей весовой категории ММА из России Виктория Дудакова проведет поединок на турнире UFC 294 против американки Джин Ю Фрей. Их бой предварительного карда начнется примерно в 17.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Боец» покажет видеотрансляцию противостояния Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей. В прямом эфире поединок также будет доступен по подписке в сервисе UFC Fight Pass. Текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 294 пройдет на сайте «СЭ».

Эксперт и прогнозист «РБ-Спорт» Сергей Ващенко считает, что Дудакова может завершить поединок с Ю Фрей досрочно.

«Очевидным фаворитом в этом противостоянии является россиянка, — написал Ващенко. Американке уже 38 лет, она больше проигрывает, чем побеждает. Дудакова же идет на серии побед и является самой перспективной россиянкой в ММА. Главная интрига — сможет ли Виктория завершить бой досрочно. Думаю, что ей это по силам. Поединок завершится в первых 2 раундах».

При этом эксперты MMA.Metaratings.ru допускают, что поединок Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей не будет досрочно остановлен.

«С чем можно согласиться, так это с тем, что противостояние Дудакова — Ю Фрей затянется, никто здесь никого не финиширует, — пишет MMA.Metaratings.ru. — Ожидаем аккуратный бой, преимущественно в партере».

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